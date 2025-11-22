Cât cere Bianca Drăgușanu pentru o colaborare: „Nu vin pe gratis”. Vedeta își cunoaște valoarea și nu acceptă compromisuri

Fie că este vorba de o apariție publică sau o colaborare, Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că are un tarif clar și nu negociază.

Bianca Drăgușanu este un nume sonor în showbiz, dar și o femeie de afaceri de succes. Vedeta conduce un atelier de creație vestimentară, specializat în rochii de seară și de mireasă, iar din contractele de imagine încasează sume impresionante. Cu o imagine bine conturată și un brand personal care valorează zeci de mii de euro, Bianca Drăgușanu nu face compromisuri.

Câți bani cere Bianca Drăgușanu pentru o colaborare: „N-aș accepta orice”

Prezentă la un eveniment recent, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că nu ar juca în orice film, mai ales că nu duce lipsă de oferte de colaborare.

„Eu sunt eu, nu știu, n-aș accepta orice, evident. Depinde de buget, nu vin nici pe gratis și depinde de rol. Adica nu sunt vreo disperată să apar, ca eu apar și fără să fac ceva. Muncesc de dimineaţă până seara, am zile în care cad ruptă, obosită, şi mă gândesc serios să schimb profilul de activitate. Mă solicită prea tare, da. Nu ştiu, mă apuc de vândut castraveți în piață. (râde) Am atelierul, da, și clinica unde colaborez, e o clinică de beauty. Și mai am campaniile, extensiile, mai am multe lucruri”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan, citată de Revista Viva.

Întrebată câți bani cere pentru o colaborare, Bianca Drăgușanu a răspuns fără ezitare.

„Minim 3.000 de euro! La orice job, altfel nu, nu mai pierd timpul. Locul de parcare, timpul meu, nu”, a mai spus vedeta, potrivit surselor citate mai sus.

Reacția Biancăi Drăgușanu după ce a fost numită „regina Photoshop”

Bianca Drăgușanu a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce a fost numită „regina Photoshop” de către o internaută. Vedeta s-a filmat din mașină, fără filtre, și le-a transmis un mesaj tăios celor care, spune ea, profită de numele și imaginea sa pentru a-și câștiga vizibilitate.

„Am observat, la modul general, oamenii proști sunt și urâți. Dacă ar vorbi despre mine una care e frumoasă, e aranjată, e țiplă, suplă, arată într-un fel, un model în viața asta, care a reușit ceva, nu aș avea nicio problemă. Dar nu pot să rămân pasivă când toți porcii mistreți se trezesc și mă comentează ei pe mine (…) Spui despre mine că sunt regina Photoshop. Uite, că mă filmez, nu am filtre (…) Ai vorbit urât despre mine. Te-ai gândit că o să tac și o să te las să îți faci reclamă pe numele meu?”, a fost reacția Biancăi Drăgușanu pe rețelelele de socializare, citată de Revista Viva.