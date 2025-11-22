Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât cere Bianca Drăgușanu pentru o colaborare: „Nu vin pe gratis”. Vedeta își cunoaște valoarea și nu acceptă compromisuri

Cât cere Bianca Drăgușanu pentru o colaborare: „Nu vin pe gratis”. Vedeta își cunoaște valoarea și nu acceptă compromisuri

Fie că este vorba de o apariție publică sau o colaborare, Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că are un tarif clar și nu negociază.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 13:15 | Actualizat Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 17:21
Galerie
Pe câți bani muncește Bianca Drăgușanu: „Nu vin pe gratis”. Vedeta își cunoaște valoarea și nu acceptă compromisuri | Captură Instagram

Bianca Drăgușanu este un nume sonor în showbiz, dar și o femeie de afaceri de succes. Vedeta conduce un atelier de creație vestimentară, specializat în rochii de seară și de mireasă, iar din contractele de imagine încasează sume impresionante. Cu o imagine bine conturată și un brand personal care valorează zeci de mii de euro, Bianca Drăgușanu nu face compromisuri.

Citește și: Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire

Câți bani cere Bianca Drăgușanu pentru o colaborare: „N-aș accepta orice”

Prezentă la un eveniment recent, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că nu ar juca în orice film, mai ales că nu duce lipsă de oferte de colaborare.

Articolul continuă după reclamă

„Eu sunt eu, nu știu, n-aș accepta orice, evident. Depinde de buget, nu vin nici pe gratis și depinde de rol. Adica nu sunt vreo disperată să apar, ca eu apar și fără să fac ceva. Muncesc de dimineaţă până seara, am zile în care cad ruptă, obosită, şi mă gândesc serios să schimb profilul de activitate. Mă solicită prea tare, da. Nu ştiu, mă apuc de vândut castraveți în piață. (râde) Am atelierul, da, și clinica unde colaborez, e o clinică de beauty. Și mai am campaniile, extensiile, mai am multe lucruri”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan, citată de Revista Viva.

Citește și: Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu își dorește să devină mamă pentru a doua oară. Ce a făcut-o să își schimbe decizia

Întrebată câți bani cere pentru o colaborare, Bianca Drăgușanu a răspuns fără ezitare.

„Minim 3.000 de euro! La orice job, altfel nu, nu mai pierd timpul. Locul de parcare, timpul meu, nu”, a mai spus vedeta, potrivit surselor citate mai sus.

Reacția Biancăi Drăgușanu după ce a fost numită „regina Photoshop”

Bianca Drăgușanu a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce a fost numită „regina Photoshop” de către o internaută. Vedeta s-a filmat din mașină, fără filtre, și le-a transmis un mesaj tăios celor care, spune ea, profită de numele și imaginea sa pentru a-și câștiga vizibilitate.

+9
Mai multe fotografii

„Am observat, la modul general, oamenii proști sunt și urâți. Dacă ar vorbi despre mine una care e frumoasă, e aranjată, e țiplă, suplă, arată într-un fel, un model în viața asta, care a reușit ceva, nu aș avea nicio problemă. Dar nu pot să rămân pasivă când toți porcii mistreți se trezesc și mă comentează ei pe mine (…) Spui despre mine că sunt regina Photoshop. Uite, că mă filmez, nu am filtre (…) Ai vorbit urât despre mine. Te-ai gândit că o să tac și o să te las să îți faci reclamă pe numele meu?”, a fost reacția Biancăi Drăgușanu pe rețelelele de socializare, citată de Revista Viva.

Meghan Markle, aspru criticată de experți după lansarea primei colecții de sărbători „As Ever”. Cât costă o lumânare par...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! &#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Observatornews.ro Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu petrec Revelionul împreună.
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu petrec Revelionul împreună. "Crăciunul îl petrecem...
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Motivul pentru care Delia și-a anulat 2 concerte în Spania. Ce a dezvăluit artista
Motivul pentru care Delia și-a anulat 2 concerte în Spania. Ce a dezvăluit artista
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct în primele 20 cele mai sigure orașe din lume
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x