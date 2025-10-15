Cum schimbă tehnologia rolul oamenilor în organizații?

Trăim o transformare accelerată. Automatizarea, AI-ul, organizarea echipelor și apariția unor noi tipuri de competențe rescriu tot ce știam despre locul de muncă. În acest context, Antena Academy și Antena Group lansează evenimentul anului în HR și leadership: „Piața muncii în fața revoluției AI”, o conferință despre realitatea de pe piața muncii, nu doar despre trenduri.

Punem la dispoziție un spațiu de dialog, analiză și inspirație, unde profesioniștii din HR, business și tech vin să discute concret despre cum gestionăm schimbarea. Ce păstrăm. Ce reinventăm. Ce construim mai departe.

Antena Academy și Antena Group creează, astfel, un spațiu esențial de dialog pentru liderii care vor să fie parte activă a schimbării.

„Piața muncii în fața revoluției AI”. Evenimentul anului în HR și leadership, organizat de Antena Academy

Miercuri 5 noiembrie, aducem împreună cei mai influenți experți din HR, AI, leadership și strategie organizațională pentru o conferință premium despre viitorul muncii. Un eveniment exclusivist, creat pentru cei care înțeleg că transformarea nu mai e opțională.

Cine participă

lideri de opinie și antreprenori

profesioniști în HR, people management și transformare organizațională

specialiști în AI, psihologie organizațională și strategie

reprezentanți din media, educație și comunicare

Evenimentul este găzduit de Nadina Câmpean și Adrian Măniuțiu, printre invitații speciali se numără Mihai Morar, într-o apariție în care va vorbi despre oameni, adaptabilitate și leadership autentic.

Ce oferă această conferință exclusivistă

keynote-uri inspiraționale

paneluri interactive: despre HR, leadership și inovație

studii de caz: din companii care s-au adaptat real la AI

Q&A LIVE: ce e cu adevărat important pentru organizații, în prezent

networking: un spațiu premium, dedicat parteneriatelor reale

De ce contează ACUM

Conform studiilor Deloitte și McKinsey:

peste 90 de milioane de locuri de muncă vor fi impactate de AI până în 2030 .

de locuri de muncă vor fi impactate de . 6 din 10 joburi actuale necesită reconversie profesională.

România are o rată a șomajului tânăr de 19,2% și o rată de ocupare sub media europeană.

și o rată de ocupare sub media europeană. doar 41% dintre companii au început optimizarea echipelor în funcție de AI .

au început optimizarea echipelor în funcție de . companiile care se adaptează la timp câștigă, cele care nu acționează, vor rămâne în urmă.

De ce organizează Antena Academy acest eveniment premium

Pentru că noi credem că educația și resursa umană sunt inseparabile de inovație. Credem că viitorul se pregătește în avans, cu skill-uri reale, direcție strategică și oameni pregătiți să aducă și să implementeze schimbarea pe piața muncii și nu numai.

Antena Academy nu este doar o academie media. Este un hub educațional și de leadership pentru profesioniștii care vor să își reinventeze cariera, echipele și companiile. Prin cursuri, conferințe și parteneriate strategice, construim o punte între potențial și performanță, o punte către viitor.

