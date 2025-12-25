Mireasa, sezon 12. Diana, imagine de pe patul de spital. Ce a transmis tânăra a doua zi: „Nu vă panicați!”

Diana și-a îngrijorat susținătorii cu o imagine de pa patul de spital. Concurenta sezonului 12 Mireasa a precizat că este în regulă și că nu există motiv de panică.

În Ajun de Crăciun, Diana Ursu a avut nevoie de o perfuzie și a publicat pe rețelele sociale o imagine din spital, cu mesajul: „Nu vă panicați. Sunt în regulă”.

A doua zi, Diana le-a urat urmaritorilor ei de pe rețelele sociale „Crăciun Fericit!”, publicând o fotografie cu pisica sa și bradul împodobit, semn că se simte mai bine și că se bucură de sărbătoare.

„Crăciun fericit tuturor!”, a transmis Diana în dreptul fotografiei cu felina care admira pomul de Crăciun.

Diana a revenit pe rețelele sociale, după Finala sezonului 12 Mireasa. Fata a avut prima reacție, mult așteptată de fanii săi. Ea i-a informat pe urmăritorii săi că acum se află în Chișinău și a recunoscut că i-a luat puțin timp să revină la normal după cele 6 luni petrecute în casă.

„Ola, dragilor. Uite că s-a terminat și experiența mea din emisiunea Mireasa sezonul 12. Am revenit, în sfârșit, acasă, în Chișinău și pot să vă spun că a fost o experiență extrem de grea, pentru mine. D-asta am avut nevoie de un pic de timp să revin. Mi-a luat un pic de timp să revin la normalitate. Însă, țin să vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase pe care mi le-ați oferit, toate mesajele pe care mi le-ați transmis. Vă mulțumesc frumos că ați fost suportul meu de-a lungul sezonului și chiar dacă nu am ajuns miresică în adevăratul sens al cuvântului, cu siguranță am ce să vă povestesc despre experiența mea. Și dacă o să fie interesant, cu siguranță ne revedem pe mai departe”, a declarat Diana, într-un Instagram Story.

Lavinia și Adin, câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro

În Finala sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană 3 cupluri căsătorite civil au luptat în cursa pentru marele premiu. Emily și Liviu Gherman au fost eliminați de concurenți în ultima gală a sezonului 12 Mireasa, dar s-au căsătorit civil și au participat la Finală, chiar dacă nu s-au aflat în cursa pentru marele premiu. Cele trei cupluri care s-au aflat la votul publicului timp de o săptămână au fost: Denisa și Cristian, Lavinia și Adin, Florina și Alex.

După o Finală plină de emoții și de momente frumoase, prezentatoarea Simona Gherghe a anunțat câștigătorii sezonului 12 Mireasa! Încă de la începutul Finalei, prezentatoarea a precizat că există o luptă foarte strânsă între cuplul de pe primul loc și cel de pe locul 2, la începutul emisiei live, diferența fiind doar de 1% dintre voturi.

Spre sfârșitul Finalei de pe 19 decembrie, Simona Gherghe a primit cecul și a anunțat cuplul câștigător al sezonului 12 Mireasa. Emoțiile au dominat atmosfera, iar fericirea a fost la cote maxime pentru tinerii care au câștigat suma de 40.000 de euro, care le va da un start important în viață.

„O să vă spun că, de fapt fiecare dintre voi sunteți marii câștigători, pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți face orice în viață! E foarte important ca lângă tine să ai partenerul potrivit”, a spus Simona Gherghe.