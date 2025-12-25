Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Diana, imagine de pe patul de spital. Ce a transmis tânăra a doua zi: „Nu vă panicați!”

Mireasa, sezon 12. Diana, imagine de pe patul de spital. Ce a transmis tânăra a doua zi: „Nu vă panicați!”

Diana și-a îngrijorat susținătorii cu o imagine de pa patul de spital. Concurenta sezonului 12 Mireasa a precizat că este în regulă și că nu există motiv de panică. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 13:23 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 13:27
Galerie
Diana și-a îngrijorat susținătorii cu o imagine de pe patul de spital | Instagram

În Ajun de Crăciun, Diana Ursu a avut nevoie de o perfuzie și a publicat pe rețelele sociale o imagine din spital, cu mesajul: „Nu vă panicați. Sunt în regulă”.

Diana și-a îngrijorat susținătorii cu o imagine de pe patul de spital. Ce a transmis concurenta sezonului 12 Mireasa a doua zi

A doua zi, Diana le-a urat urmaritorilor ei de pe rețelele sociale „Crăciun Fericit!”, publicând o fotografie cu pisica sa și bradul împodobit, semn că se simte mai bine și că se bucură de sărbătoare.

Articolul continuă după reclamă

„Crăciun fericit tuturor!”, a transmis Diana în dreptul fotografiei cu felina care admira pomul de Crăciun.

Diana a revenit pe rețelele sociale, după Finala sezonului 12 Mireasa. Fata a avut prima reacție, mult așteptată de fanii săi. Ea i-a informat pe urmăritorii săi că acum se află în Chișinău și a recunoscut că i-a luat puțin timp să revină la normal după cele 6 luni petrecute în casă.

„Ola, dragilor. Uite că s-a terminat și experiența mea din emisiunea Mireasa sezonul 12. Am revenit, în sfârșit, acasă, în Chișinău și pot să vă spun că a fost o experiență extrem de grea, pentru mine. D-asta am avut nevoie de un pic de timp să revin. Mi-a luat un pic de timp să revin la normalitate. Însă, țin să vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase pe care mi le-ați oferit, toate mesajele pe care mi le-ați transmis. Vă mulțumesc frumos că ați fost suportul meu de-a lungul sezonului și chiar dacă nu am ajuns miresică în adevăratul sens al cuvântului, cu siguranță am ce să vă povestesc despre experiența mea. Și dacă o să fie interesant, cu siguranță ne revedem pe mai departe”, a declarat Diana, într-un Instagram Story.

Lavinia și Adin, câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro

În Finala sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană 3 cupluri căsătorite civil au luptat în cursa pentru marele premiu. Emily și Liviu Gherman au fost eliminați de concurenți în ultima gală a sezonului 12 Mireasa, dar s-au căsătorit civil și au participat la Finală, chiar dacă nu s-au aflat în cursa pentru marele premiu. Cele trei cupluri care s-au aflat la votul publicului timp de o săptămână au fost: Denisa și Cristian, Lavinia și Adin, Florina și Alex.

După o Finală plină de emoții și de momente frumoase, prezentatoarea Simona Gherghe a anunțat câștigătorii sezonului 12 Mireasa! Încă de la începutul Finalei, prezentatoarea a precizat că există o luptă foarte strânsă între cuplul de pe primul loc și cel de pe locul 2, la începutul emisiei live, diferența fiind doar de 1% dintre voturi.

Spre sfârșitul Finalei de pe 19 decembrie, Simona Gherghe a primit cecul și a anunțat cuplul câștigător al sezonului 12 Mireasa. Emoțiile au dominat atmosfera, iar fericirea a fost la cote maxime pentru tinerii care au câștigat suma de 40.000 de euro, care le va da un start important în viață.

Colaj cu Diana de la Mireasa
+3
Mai multe fotografii

„O să vă spun că, de fapt fiecare dintre voi sunteți marii câștigători, pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți face orice în viață! E foarte important ca lângă tine să ai partenerul potrivit”, a spus Simona Gherghe.

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Denisa și Cristian. S-au mutat sau nu în garsoniera închiriată de tatăl b...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Observatornews.ro Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Antena 3 Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x