(P) Cele mai populare arome din 2026 – tu știi ce parfumuri ar trebui să porți?

Anul 2026 aduce un echilibru interesant între arome curate, accente dulci și compoziții intense, cu personalitate. Se simte o orientare spre mirosuri curate, dar persistente.

Cele mai populare arome din 2026 – tu știi ce parfumuri ar trebui să porți? | unsplash

Nu mai vorbim doar despre trenduri și parfumuri originale celebre, ci despre alegerea unei semnături olfactive.

Aromele acestui an sunt:

1. Vanilia matură și cremoasă

Vanilia nu mai este doar dulce, gourmet. În 2026 apare în combinații cu lemn, mosc sau ambră. Devine mai caldă, mai densă. Se potrivește bine atât în parfumuri pentru bărbați, cât și pentru femei care vor un miros discret, dar memorabil.

Articolul continuă după reclamă

2. Lemn uscat și acorduri de piele

Un parfum bărbătesc cu vetiver, cedru sau patchouli rămâne în topul preferințelor iubitorilor de note masculine. Mirosul este stabil, matur, potrivit biroului sau întâlnirilor formale. Se poartă și în versiuni unisex.

3. Flori albe intense

Tuberoza, iasomia și floarea de portocal apar în parfumurile de damă cu arome puternice, bine conturate. Nu mai sunt delicate, ci asumate. Persistă mult pe piele și au un siaj care nu este trecut cu vederea.

4. Citrice verzi și proaspete

Grapefruit, bergamotă, mandarină verde, arome curate, energice, de vară. Apar frecvent în cele pentru bărbați, dar și în parfumuri pentru femei sport.

5. Oud, dar cu un twist modern

Oud-ul rămâne și el o aromă populară în 2026, însă într-o formă mai aerisită. Nu mai este greu sau apăsător. Se combină cu trandafir, șofran sau vanilie.

Trendul general al acestui an? Persistență și identitate. Nu doar miros plăcut, ci o semnătură personală care nu poate fi trecută cu vederea.

Cum te bucuri la maximum de aromele ascunse în straturile parfumului?

Nu sunt puțini cei care nu își dau seamă că aplică greșit și apoi spun că nu persistă.

Aplică pe zone calde: gât, încheieturi, după urechi, interiorul coatelor

Căldura pielii difuzează aroma. Nu freca încheieturile după pulverizare, alterezi structura parfumului.

Hidratează pielea

Nu exagera, două-trei pulverizări sunt suficiente

Aplicare pe haine? Se poate, dar cu atenție. Unele parfumuri pot păta.

Cum faci aroma să reziste mai mult?

Persistența depinde de concentrație. Eau de Parfum ține mai mult decât Eau de Toilette. Extrait rezistă cel mai mult.

Alte trucuri pentru a-l face să persiste:

aplică după duș

folosește loțiune fără miros înainte

depozitează sticla într-un loc ferit de lumină și căldură

Baia nu este loc bun pentru păstrare. Umiditatea și variația de temperatură afectează compoziția.

Unde găsești parfumuri ieftine, dar în tendințele anului 2026?

În 2026, mirosul spune cine ești.

