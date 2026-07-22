Antena Căutare
Home Timp Liber Stiri (P) Cum sunt dezvoltate și lansate jocurile noi în cazinourile online

(P) Cum sunt dezvoltate și lansate jocurile noi în cazinourile online

În fiecare lună apar titluri noi în platformele de casino online, iar secțiunile dedicate „Jocuri noi" se actualizează constant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 11:11 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 11:12
Cum sunt dezvoltate și lansate jocurile noi în cazinourile online | freepik.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Dacă joci pe platforme licențiate precum WINBET, probabil ai observat cât de variată este colecția de jocuri și cât de diferite sunt tematicile sau mecanicile. În spatele fiecărui joc stă însă un proces riguros, de la idee, până la testare, certificare și integrare tehnică.

Cine dezvoltă jocurile de casino online

Operatorii nu creează, în mod obișnuit, jocurile pe care le vezi în lobby. Ei colaborează cu furnizori specializați de software, companii care proiectează și dezvoltă titlurile de la zero. Printre acestea se numără studiouri internaționale cunoscute, dar și echipe independente. Același proces îl urmează, de altfel, și jocurile de tip slot disponibile pe WINBET: create de un furnizor extern, testate și certificate independent, apoi integrate de operator.

Fiecare furnizor își definește propria identitate: stil grafic, tip de mecanici, nivel de volatilitate, ritm al jocului. Un studio poate prefera sloturi cu linii clasice și funcții simple, altul jocuri cu mii de combinații posibile pe rotire. În interiorul unui astfel de studio lucrează mai multe categorii de specialiști:

Articolul continuă după reclamă
  • game designeri, care stabilesc regulile, simbolurile și funcțiile speciale;
  • matematicieni, care configurează parametrii statistici precum RTP și volatilitatea;
  • programatori, care construiesc motorul tehnic și asigură compatibilitatea pe mobil și desktop;
  • artiști grafici și specialiști audio, care creează atmosfera vizuală și sonoră;
  • experți în conformitate, care verifică respectarea legislației din fiecare țară.

Astfel, titlurile lansate sunt coerente, testate și adaptate cerințelor locale.

De la idee la prototip: cum începe procesul

Totul pornește de la un concept. Echipa analizează tendințele din piață și feedback-ul primit de la operatori, urmărind date precum popularitatea anumitor teme (mitologie, aventură, cultură pop) sau interesul pentru anumite mecanici de joc și pentru rundele speciale. După alegerea direcției, designerii schițează structura jocului pe câteva paliere:

  • tema și povestea vizuală;
  • tipul de mecanică, de la linii fixe la combinații pe grupuri sau sisteme cu mai multe căi;
  • funcțiile suplimentare, precum simbolurile speciale, rundele interactive sau nivelurile progresive.

Urmează realizarea unui prototip intern. În această etapă, jocul nu are forma finală, dar echipa testează dacă regulile funcționează logic și dacă experiența este coerentă. Dacă rezultatele sunt satisfăcătoare, proiectul trece în faza de dezvoltare completă.

Configurarea matematică și testarea tehnică

Parametrii matematici definesc personalitatea jocului. RTP (Return to Player) indică procentul teoretic returnat jucătorilor pe termen lung și nu garantează ce se întâmplă într-o sesiune individuală, iar volatilitatea descrie distribuția și variația potențialelor rezultate, nu doar frecvența funcțiilor speciale. Un joc cu volatilitate redusă are un ritm mai constant, în timp ce unul cu volatilitate ridicată alternează momente de așteptare cu secvențe mai intense.

Un element central este generatorul de numere aleatorii (RNG), care asigură caracterul aleatoriu al rezultatelor. Chiar dacă rotirile sunt independente între ele, unele mecanici includ runde corelate sau funcții speciale legate, astfel încât independența nu se aplică identic tuturor jocurilor. Pe piețe reglementate, RNG-ul trebuie testat de organisme de evaluare a conformității licențiate în clasa a II-a. În paralel, programatorii verifică mai multe aspecte tehnice:

  • stabilitatea pe diverse sisteme de operare;
  • viteza de încărcare pe conexiuni diferite;
  • funcționarea corectă pe mobil, unde are loc o mare parte din activitate;
  • afișarea clară a informațiilor despre reguli și RTP.

După validarea internă, jocul merge către audit extern.

Certificare și aprobare pentru piața din România

Pentru a fi disponibil legal în România, un joc trebuie să respecte cerințele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Furnizorul dezvoltă jocul, iar un organism independent de evaluare a conformității îl testează și îl certifică. Ulterior, operatorul solicită integrarea jocului pe platforma sa autorizată, iar ONJN analizează și aprobă această solicitare, verificând respectarea normelor locale privind protecția jucătorilor și transparența informațiilor. Aprobarea ONJN este necesară pentru integrarea jocului pe o platformă autorizată din România.

Această etapă explică de ce unele titluri apar mai târziu pe anumite piețe: furnizorii trebuie să adapteze jocul la fiecare jurisdicție, iar procesul administrativ necesită timp.

Integrarea pe platformă și lansarea oficială

După aprobări, jocul ajunge la operator. Integrarea se face prin conexiuni securizate între serverele furnizorului și platformă, iar echipele tehnice retestează funcționarea în mediul operatorului. Acesta configurează limitele de miză, afișează regulile în limba română și include informațiile despre furnizor și RTP. Jocul apare apoi în lobby, adesea în secțiuni dedicate celor mai recente lansări, organizate pe furnizori, tematici sau popularitate.

Pentru o imagine clară asupra actorilor implicați, merită să îi diferențiezi:

  • furnizorul creează jocul;
  • un organism independent de evaluare a conformității îl testează și îl certifică;
  • operatorul solicită integrarea pentru a-l pune la dispoziția jucătorilor;
  • autoritatea de reglementare (ONJN) analizează și aprobă integrarea pe platforma autorizată.

Această separare reduce riscurile și impune controale suplimentare. Operatorii trebuie să afișeze licența, să ofere opțiuni de autoexcludere și să permită setarea unor limite pentru joc.

Ce înseamnă toate acestea pentru tine

Înțelegerea procesului te ajută să evaluezi corect un titlu nou. Înainte de a începe, verifică licența ONJN a operatorului afișată pe site, informațiile despre furnizor și despre RTP, precum și instrumentele de control al activității. Dacă este disponibilă, testează întâi versiunea demonstrativă, ca să înțelegi ritmul fără presiune. În linii mari, un titlu nou parcurge etape precum concept, dezvoltare, testare, certificare și integrare, însă procesul poate varia în funcție de joc, furnizor și jurisdicție. Pentru tine, acest lanț înseamnă acces la jocuri verificate, într-un mediu reglementat, unde accentul cade pe experiență și pe divertisment responsabil.

Jocurile de noroc sunt interzise persoanelor sub 18 ani, conform legislației din România. Abordează-le ca formă de relaxare, iar dacă simți nevoia unei pauze, folosește opțiunea de autoexcludere sau limitele oferite de platformă.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Bărbatul celebru acuzat că şi-a neglijat copilul când acesta avea mai multă nevoie de el: „M-ai înşelat cu femei şi bărbaţi” Bărbatul celebru acuzat că şi-a neglijat copilul când acesta avea mai multă nevoie de el: &#8222;M-ai înşelat cu femei şi bărbaţi&#8221;
Observatornews.ro Topul liceelor din România în funcție de media de admitere. Două colegii, pe primul loc, la egalitate Topul liceelor din România în funcție de media de admitere. Două colegii, pe primul loc, la egalitate
Antena 3 Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou
SpyNews Cătălin Cazacu, ironie fină în direct, la adresa Codruței Filip, după divorț: ”Să știi că poți să faci reclamă...” Cătălin Cazacu, ironie fină în direct, la adresa Codruței Filip, după divorț: ”Să știi că poți să faci reclamă...”
Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
(P) Cum s-au schimbat jocurile de tip slot în ultimii 10 ani
(P) Cum s-au schimbat jocurile de tip slot în ultimii 10 ani
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) La ce să te aștepți când îți deschizi primul cont la un cazino online
(P) La ce să te aștepți când îți deschizi primul cont la un cazino online
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă”
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!”
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!” BZI
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din cauza penelor de curent
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din... Jurnalul
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China Kudika
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug Redactia.ro
Șoseaua care a inspirat
Șoseaua care a inspirat "Baltagul", redescoperită de turiști. Cât costă o vacanță pe Drumul Talienilor Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x