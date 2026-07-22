(P) Cum sunt dezvoltate și lansate jocurile noi în cazinourile online

În fiecare lună apar titluri noi în platformele de casino online, iar secțiunile dedicate „Jocuri noi" se actualizează constant.

Dacă joci pe platforme licențiate precum WINBET, probabil ai observat cât de variată este colecția de jocuri și cât de diferite sunt tematicile sau mecanicile. În spatele fiecărui joc stă însă un proces riguros, de la idee, până la testare, certificare și integrare tehnică.

Cine dezvoltă jocurile de casino online

Operatorii nu creează, în mod obișnuit, jocurile pe care le vezi în lobby. Ei colaborează cu furnizori specializați de software, companii care proiectează și dezvoltă titlurile de la zero. Printre acestea se numără studiouri internaționale cunoscute, dar și echipe independente. Același proces îl urmează, de altfel, și jocurile de tip slot disponibile pe WINBET: create de un furnizor extern, testate și certificate independent, apoi integrate de operator.

Fiecare furnizor își definește propria identitate: stil grafic, tip de mecanici, nivel de volatilitate, ritm al jocului. Un studio poate prefera sloturi cu linii clasice și funcții simple, altul jocuri cu mii de combinații posibile pe rotire. În interiorul unui astfel de studio lucrează mai multe categorii de specialiști:

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game designeri, care stabilesc regulile, simbolurile și funcțiile speciale;

matematicieni, care configurează parametrii statistici precum RTP și volatilitatea;

programatori, care construiesc motorul tehnic și asigură compatibilitatea pe mobil și desktop;

artiști grafici și specialiști audio, care creează atmosfera vizuală și sonoră;

experți în conformitate, care verifică respectarea legislației din fiecare țară.

Astfel, titlurile lansate sunt coerente, testate și adaptate cerințelor locale.

De la idee la prototip: cum începe procesul

Totul pornește de la un concept. Echipa analizează tendințele din piață și feedback-ul primit de la operatori, urmărind date precum popularitatea anumitor teme (mitologie, aventură, cultură pop) sau interesul pentru anumite mecanici de joc și pentru rundele speciale. După alegerea direcției, designerii schițează structura jocului pe câteva paliere:

tema și povestea vizuală;

tipul de mecanică, de la linii fixe la combinații pe grupuri sau sisteme cu mai multe căi;

funcțiile suplimentare, precum simbolurile speciale, rundele interactive sau nivelurile progresive.

Urmează realizarea unui prototip intern. În această etapă, jocul nu are forma finală, dar echipa testează dacă regulile funcționează logic și dacă experiența este coerentă. Dacă rezultatele sunt satisfăcătoare, proiectul trece în faza de dezvoltare completă.

Configurarea matematică și testarea tehnică

Parametrii matematici definesc personalitatea jocului. RTP (Return to Player) indică procentul teoretic returnat jucătorilor pe termen lung și nu garantează ce se întâmplă într-o sesiune individuală, iar volatilitatea descrie distribuția și variația potențialelor rezultate, nu doar frecvența funcțiilor speciale. Un joc cu volatilitate redusă are un ritm mai constant, în timp ce unul cu volatilitate ridicată alternează momente de așteptare cu secvențe mai intense.

Un element central este generatorul de numere aleatorii (RNG), care asigură caracterul aleatoriu al rezultatelor. Chiar dacă rotirile sunt independente între ele, unele mecanici includ runde corelate sau funcții speciale legate, astfel încât independența nu se aplică identic tuturor jocurilor. Pe piețe reglementate, RNG-ul trebuie testat de organisme de evaluare a conformității licențiate în clasa a II-a. În paralel, programatorii verifică mai multe aspecte tehnice:

stabilitatea pe diverse sisteme de operare;

viteza de încărcare pe conexiuni diferite;

funcționarea corectă pe mobil, unde are loc o mare parte din activitate;

afișarea clară a informațiilor despre reguli și RTP.

După validarea internă, jocul merge către audit extern.

Certificare și aprobare pentru piața din România

Pentru a fi disponibil legal în România, un joc trebuie să respecte cerințele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Furnizorul dezvoltă jocul, iar un organism independent de evaluare a conformității îl testează și îl certifică. Ulterior, operatorul solicită integrarea jocului pe platforma sa autorizată, iar ONJN analizează și aprobă această solicitare, verificând respectarea normelor locale privind protecția jucătorilor și transparența informațiilor. Aprobarea ONJN este necesară pentru integrarea jocului pe o platformă autorizată din România.

Această etapă explică de ce unele titluri apar mai târziu pe anumite piețe: furnizorii trebuie să adapteze jocul la fiecare jurisdicție, iar procesul administrativ necesită timp.

Integrarea pe platformă și lansarea oficială

După aprobări, jocul ajunge la operator. Integrarea se face prin conexiuni securizate între serverele furnizorului și platformă, iar echipele tehnice retestează funcționarea în mediul operatorului. Acesta configurează limitele de miză, afișează regulile în limba română și include informațiile despre furnizor și RTP. Jocul apare apoi în lobby, adesea în secțiuni dedicate celor mai recente lansări, organizate pe furnizori, tematici sau popularitate.

Pentru o imagine clară asupra actorilor implicați, merită să îi diferențiezi:

furnizorul creează jocul;

un organism independent de evaluare a conformității îl testează și îl certifică;

operatorul solicită integrarea pentru a-l pune la dispoziția jucătorilor;

autoritatea de reglementare (ONJN) analizează și aprobă integrarea pe platforma autorizată.

Această separare reduce riscurile și impune controale suplimentare. Operatorii trebuie să afișeze licența, să ofere opțiuni de autoexcludere și să permită setarea unor limite pentru joc.

Ce înseamnă toate acestea pentru tine

Înțelegerea procesului te ajută să evaluezi corect un titlu nou. Înainte de a începe, verifică licența ONJN a operatorului afișată pe site, informațiile despre furnizor și despre RTP, precum și instrumentele de control al activității. Dacă este disponibilă, testează întâi versiunea demonstrativă, ca să înțelegi ritmul fără presiune. În linii mari, un titlu nou parcurge etape precum concept, dezvoltare, testare, certificare și integrare, însă procesul poate varia în funcție de joc, furnizor și jurisdicție. Pentru tine, acest lanț înseamnă acces la jocuri verificate, într-un mediu reglementat, unde accentul cade pe experiență și pe divertisment responsabil.

Jocurile de noroc sunt interzise persoanelor sub 18 ani, conform legislației din România. Abordează-le ca formă de relaxare, iar dacă simți nevoia unei pauze, folosește opțiunea de autoexcludere sau limitele oferite de platformă.