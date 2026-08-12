Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 12 august 2026. Raluca Bădulescu a dat bijuteriile pentru echipamentul de abator

Raluca Bădulescu a ajuns la abatorul de curcani, unde a trebuit să dea blana pentru un echipament corespunzător. Regina a fost nevoită să renunțe la bijuterii și să-și așeze o plasă peste păr, fapte de care nu a fost prea încântată.

Managera de calitate a dus muncă de convingere cu Raluca Bădulescu. Într-un final, Regina a acceptat să se schimbe cu echipamentul adecvat pentru abator.

Lucrurile sunt foarte serioase acolo. E foarte multă disciplină, curățenie, sunt lucruri pe care trebuie să le respecți.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 12 august 2026. Alina Pușcău, enervată de Serghei Mizil: „Uite cum ne dă el ordine!”

Raluca Bădulescu a dat haina de blană și bijuteriile pentru echipamentul de abator

„Ce, intrăm în sala de operație, suntem chirurgi? Bine că nu mi-a spus să dau jos și genele. Mi-am pus pantalonii peste pantalonii mei, încălțările speciale, halat, a vrut să-mi pun și o plasă pe cap. Aveam niște nervi”, a spus Raluca Bădulescu.

Reginei nu i-a plăcut la abatorul de curcani și nu a dorit să tranșeze o pasăre. Andrei Ștefănescu s-a dovedit a fi foarte iscusit și a secționat.

„Zici că te lupți cu un balaur. Eu doar am pus niște pulpe în lăzi. Asta e aripă de dinozaur. Am făcut un atac de panică, trei crize de nervi, pe mine și ce să mai fac altceva? Doamne, dacă eu credeam că o să fac vreodată în viața mea așa ceva!”, a mai spus Raluca Bădulescu.

Regina a tras în vid pulpele și aripile și la final a cerut scuze pentru comportamentul ei.

Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău au acceptat provocările lui Nea Mărin într-o nouă etapă a sezonului 2 Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 10 august 2026. Cum s-a descurcat Alina Pușcău la spartul lemnelor: „Și eu am putere”