(P) Secretul unei manichiuri care rezistă, explicat de specialiștii Cupio

Îți dorești o manichiură care arată bine și după câteva zile de activități obișnuite? Rezistența nu ține de noroc, ci de tehnică, produse potrivite și consecvență. În acest articol înveți, pas cu pas, cum să obții o manichiură care rezistă, folosind corect produsele Cupio.

Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 11:44 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 11:45
Indiferent dacă îți faci unghiile acasă sau lucrezi în salon, regulile rămân aceleași. Aplică-le cu atenție și adaptează-le tipului tău de unghie!

În plus, este important să înțelegi că fiecare etapă contribuie la rezultatul final. O manichiură rezistentă nu înseamnă doar produse de calitate, ci și răbdare și atenție la detalii. Chiar și diferențele mici de aplicare – cum ar fi grosimea stratului sau timpul de polimerizare – pot influența durata de purtare. Dacă tratezi fiecare pas ca pe un ritual, nu ca pe o rutină grăbită, rezultatele vor fi vizibil mai bune și mai durabile.

1. Pregătirea unghiei: curățare, degresare, cuticulă îngrijită

Durabilitatea începe înainte de culoare. Dacă sari peste pregătire, materialul se va desprinde mai repede.

Urmează acești pași:

  • Împinge ușor cuticula și îndepărtează pielea aderentă de pe placa unghială.
  • Matifiază fin suprafața cu un buffer pentru a crea aderență.
  • Îndepărtează complet praful.
  • Degresează cu un nail prep dedicat și, la nevoie, aplică primer conform instrucțiunilor.

În majoritatea cazurilor, liftingul apare pentru că rămâne cuticulă invizibilă pe unghie sau pentru că suprafața este uleioasă. Dacă ai unghii moi sau foarte lucioase, acordă atenție suplimentară degresării. Respectă indicațiile producătorului și evită contactul prelungit al produselor cu pielea. Testează toleranța dacă știi că ai sensibilități.

2. Aplicarea bazei: fundația pentru rezistență

Base Coat-ul pregătește unghia pentru culoare și ajută la fixare. Alege formula potrivită structurii tale:

  • Pentru unghii flexibile, optează pentru o bază elastică.
  • Pentru unghii mai dure, folosește o bază cu structură mai fermă.

Aplică un strat subțire și uniform. Sigilează vârful unghiei. Dacă vrei rezistență mai mare, construiește discret apexul – punctul de rezistență din centrul unghiei – mai ales la lungimi medii sau mari. Polimerizează corect în lampă, conform timpului recomandat.

Găsești baze, geluri și topuri profesionale în gama de produse pentru manichiură de la Cupio, dezvoltate conform reglementărilor europene și standardelor de siguranță, inclusiv opțiuni cruelty-free.

3. Aplicarea culorii: straturi subțiri și tehnică precisă

Culoarea influențează aspectul final, dar și rezistența. Fie că alegi lac clasic sau Gel Color (ojă semipermanentă care se polimerizează în lampă), aplică produsul în straturi subțiri.

Respectă trei reguli simple:

  • Nu atinge cuticula sau șanțurile laterale.
  • Sigilează vârful la fiecare strat.
  • Polimerizează complet între straturi.

Straturile groase creează tensiune și pot duce la fisuri. Dacă observi cute sau zone care „fug” spre margine, ai aplicat prea mult produs.

Pentru un look de zi, poți alege nuanțe cremoase nude sau roz pudrat, potrivite cu outfituri office sau casual. Pentru seară, tonurile intense – burgundy, roșu clasic sau bleumarin – oferă un efect elegant. Dacă preferi finisaje moderne, încearcă un cat-eye discret sau un luciu intens, dar menține aceeași tehnică atentă.

Un truc folosit frecvent în saloane: este aplicat primul strat foarte subțire, aproape translucid, apoi se construiește opacitatea în al doilea strat. Astfel este redus riscul de exfoliere.

De asemenea, temperatura camerei poate influența consistența produsului. Dacă gelul este prea rece, poate deveni mai dens și dificil de aplicat uniform. Lasă produsele câteva minute la temperatura optimă înainte de utilizare. În salon, organizarea corectă a materialelor și folosirea pensulelor curate contribuie la precizia aplicării și la evitarea imperfecțiunilor care pot compromite rezistența în timp.

4. Finisarea: Top Coat și fixarea corectă

Top Coat-ul protejează culoarea de zgârieturi și uzură. Aplică un strat uniform, fără exces. Sigilează din nou vârful unghiei.

Dacă folosești un top fără strat de dispersie, obții un luciu intens imediat după polimerizare. Pentru rezultate stabile:

Respectă timpul de polimerizare indicat.

Evită să atingi suprafața imediat după uscare.

Dacă este nevoie, curăță stratul de dispersie cu soluție dedicată.

Reaplică un strat subțire de Top Coat la 5–7 zile. Această reîmprospătare ajută la menținerea luciului și la protejarea culorii, mai ales dacă lucrezi mult cu mâinile.

5. Îngrijire și întreținere: ce faci după manichiură

Rezistența depinde și de obiceiurile tale zilnice.

Poartă mănuși la curățenie sau contact prelungit cu apă.

Nu folosi unghiile ca instrumente pentru a deschide ambalaje.

Aplică zilnic ulei pentru cuticule și cremă de mâini.

Hidratarea menține elasticitatea pielii și reduce riscul de desprindere la bază. Dacă observi un colț ușor ridicat, programează o corecție rapidă. Nu rupe materialul; îndepărtează-l corect pentru a proteja unghia naturală.

Un alt aspect esențial este programarea corectă a întreținerii. Chiar dacă manichiura arată bine, este recomandat să revii la 2–3 săptămâni pentru reîmprospătare sau întreținere, în funcție de ritmul de creștere al unghiilor tale. Amânarea excesivă poate duce la dezechilibrarea apexului și la apariția fisurilor. O rutină constantă nu doar că menține estetica impecabilă, ci și protejează sănătatea unghiei naturale pe termen lung.

O manichiură durabilă se construiește prin pași clari: pregătire atentă, bază adaptată, culoare aplicată corect, finisare precisă și întreținere constantă. Explorează colecțiile Cupio, experimentează cu texturi și culori și aplică aceste reguli la următoarea ta manichiură. Dacă îți dorești inspirație și sfaturi profesionale actualizate, urmărește comunitatea Cupio și perfecționează-ți tehnica pas cu pas!

(P) Noua tendință în turismul din București: autonomia de mișcare și redefinirea experienței de călătorie...
AS.ro Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu
Observatornews.ro Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Antena 3 O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
(P) Noua tendință în turismul din București: autonomia de mișcare și redefinirea experienței de călătorie
(P) Noua tendință în turismul din București: autonomia de mișcare și redefinirea experienței de călătorie
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
(P) Deserturi fără zahăr și fără ingrediente artificiale: noul standard pentru deserturi guilt-free
(P) Deserturi fără zahăr și fără ingrediente artificiale: noul standard pentru deserturi guilt-free
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat în ea
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Procurorii „l-au călcat“ pe Raed Arafat! Ce decizie s-a luat
Procurorii „l-au călcat“ pe Raed Arafat! Ce decizie s-a luat BZI
REPORTAJ: Ciocnirea „generației ’70” cu corporatiștii: „Care ești, bă, hașier?” E oficial: au dispărut zidarii
REPORTAJ: Ciocnirea „generației ’70” cu corporatiștii: „Care ești, bă, hașier?” E oficial: au... Jurnalul
Cum construiești o garderobă care te salvează în fiecare dimineață
Cum construiești o garderobă care te salvează în fiecare dimineață Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro Observator
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne gravidă
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne... MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
