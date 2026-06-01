Mireasa, sezon 13. Mihai a intrat în competiție. Noul concurent este pregătit să-și găsească jumătatea

În emisia live de Mireasa de pe 1 iunie 2026 și-a făcut apariția un nou concurent, Mihai.

Mihai este sportiv, are 23 de ani, este zodia Leu și a venit din Ploiești în casa Mireasa pentru a-și găsi jumătatea. Crede în dragoste la prima vedere, motiv pentru care nu consideră că intrarea lui în iunie este un dezavantaj în găsirea unei persoane cu care să întemeieze o familie.

Mihai a intrat în casa Mireasa. Cu ce se ocupă noul concurent și cum a răspuns întrebat dacă a venit pentru o fată anume

Ploieșteanul a absolvit Facultatea de Educație Fizică și SPort, este antrenor de baschet și practică baschetul de performanță. A făcut parte și din lotul echipei naționale. Băiatul a spus că s-a uitat la emisiune înainte de a intra în casa Mireasa și a precizat că nu a venit pentru o persoană anume.

„Vreau ca viitoarea mea parteneră să fie loială, am dat de fete care m-au înșelat. Sunt o persoană foarte geloasă”, a spus Mihai.

Mihai a intrat în sezonul 13 Mireasa pe 1 iunie.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

