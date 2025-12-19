Pe 22 decembrie, la Antena 1 începe cea mai frumoasă săptămană din an. Trăiești emoția Crăciunului cu poveștile tale preferate

Antena Căutare
Zilele speciale sunt sãrbãtorite cu programe speciale, astfel cã de Crăciun, Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize pentru întreaga familie. Săptămâna finală a sezonului 16 Chefi la cuțite, ediții speciale Super Neatza, finalul celui de-al doilea sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, filme de colecţie ce surprind magia sãrbãtorii, un concert extraordinar semnat Ştefan Bănică, toate se vor regãsi în programul special de Crãciun de la Antena 1.

Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 12:35
Cea mai frumoasă săptămână din an începe la Antena 1 cu ultimele ediții ale sezonului 16 Chefi la cuțite. După semifinala de pe 23 decembrie, care va aduce un maraton de gătit, cu trei probe ce vor testa creativitatea, organizarea, dar și capacitatea concurenților de a lucra sub presiunea maximă a emoțiilor, finala vine în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie, tot de la ora 20.30, cu spectacol total în bucătărie și în farfurie.

Se anunță o finală cu strategii absolut surprinzătoare adoptate de finaliști în alcătuirea echipelor cu care vor găti – și totodată o seară memorabilă pentru show-ul culinar, care va demonstra evoluția impresionantă a nivelului la care se gătește în bucătăria Chefi la cuțite.

Momente magice pe Antena 1 și în AntenaPLAY în săptămâna Crăciunului

Imediat după finala Chefi la cuțite, în seara de Ajun continuă cea mai longevivă tradiție muzicală din România – Concertul Extraordinar de Crăciun Ştefan Bănică. Cu recordul imposibil de egalat de un alt artist român, Ştefan Bănică aduce şi în acest an atmosfera magică de sărbătoare cu muzică live, decoruri de poveste, lumini spectaculoase, ecrane uriașe, efecte speciale, invitați-surpriză, zeci de dansuri și interpretări impresionante

Super Neatza trăiește din plin atmosfera sărbătorilor, cu ediții speciale de luni până vineri, între 8:00 și 12:00, și duminică, de la 9:00 la 13:00, într-o săptămână plină de emoție, surprize și bucuria autentică a Crăciunului. Luni și marți, telespectatorii pot urmări cum se pregătesc românii de Crăciun, iar Ajunul vine cu soluții rapide și inspirație pentru ultimele detalii cu privire la organizarea de sărbătorii, dar şi o călătorie printre cele mai spectaculoase trei târguri de Crăciun din lume.

De Crăciun, gașca veselă Neatza deschide un adevărat Magazin de Jucării, unde poveștile prind viață, jocurile nu se mai termină, iar invitații speciali aduc zâmbete la fiecare colț. Jack Sparrow, Harry Potter, prințesele Jasmine și Elsa, Barbie și Ken, dar și adorabilul Olaf se plimbă printre rafturi, sub privirea atentă a lui The Greatest Showman și a spiridușului de Crăciun. Magia este garantată de Robert Tudor, care pregătește momente spectaculoase ce nu trebuie ratate. Ce provocări îi așteaptă pe eroii din Magazinul de Jucării, aflăm pe 25 decembrie, de la ora 8:00.

De la 13.30, colecția filmelor speciale de Crăciun este deschisă de comedia Ajutorul lui Moş Crăciun, pentru ca de la 15.15, animația The Grinch să le amintească telespectatorilor că adevărata bucurie a Crăciunului nu stă în cadouri, ci în bunătate și comunitate. Ziua de poveste continuă de la ora 17.00 cu emoționanta animație pentru întreaga familie Regatul de Gheață.

În seara de Crăciun, de la 20.30, destinele se rescriu. Iubirea este pusă la încercare, adevărurile ies la iveală, iar fiecare personaj va fi nevoit să aleagă: iubirea, sacrificiul sau libertatea. Finalul sezonului 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN promite să fie unul dintre cele mai sensibile şi intense momente ale anului: o poveste care vorbeşte despre iubire, trădare, identitate și puterea de a rămâne alături de cei pe care îi iubești – chiar și atunci când totul pare pierdut.

Petrecem și a doua zi de Crăciun împreună, într-o atmosferă caldă, de familie, începând cu ediția specială Super Neatza. Alături de Andreea Cristache, antreprenor, pregătim o pizza festivă, perfectă pentru cei mici și cei mari. Aflăm legenda Crăciunițelor, florile care aduc sărbătoarea în casele noastre, iar Profesorii Trăsniți revin cu experimente spectaculoase și surprize care stârnesc curiozitatea tuturor. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, vorbește despre promisiunea pe care ne-o facem cu toții — "O să încep de luni!", iar Valentin și Ruxandra Chibrit ne inspiră cu tablouri personalizate, amuzante și pline de emoție.

Seria filmelor speciale de Crăciun continuă pe 26 decembrie, de la ora 13.00 cu Magia Zăpezii 2, Prințesa, de la ora 15.00 şi animația Pinocchio de la ora 17.00, pentru ca seara, de la 20.30, penultimele episoade ale serialului original Iubire cu parfum să amplifice tensiunea dramatică şi să pună la grea încercare relațiile dintre personaje. Secrete ascunse ies la iveală, alegeri dificile trebuie făcute, iar iubirea este confruntată cu orgoliul, trecutul și dorința de răzbunare.

În a treia zi de sărbătoare, sâmbătă, de la 20.00, rămânem în atmosferă festivă cu muzică, umor și lecții de viață în spiritului Crăciunului cu animația Cartea Junglei şi comedia Dolittle, de la 21.30.

Duminica începe cu voie bună la Super Neatza de Weekend. De la 9.00 la 13.00, diminețile se transformă în timp petrecut împreună, cu jocuri, surprize și rețete care ne adună în jurul mesei. Cristina Andrei, food blogger, pregătește un tort de ciocolată, ușor de refăcut acasă, Emma Marinescu, arhitect, ne arată cât de simplu putem crea decorațiuni originale din ciment, iar Valentin Alexandroae, hairstylist, vine cu idei de coafuri elegante și rapide, perfecte pentru zilele festive. Iar Cuban Project și Amna ridică nivelul de energie și aduc vibe-ul perfect de petrecere. Săptămâna perfectă se încheie la Antena 1 cu aventura Albă ca Zăpada, difuzată de la ora 20.00 şi thrillerul Omul lup, de la 22.30.

Nu ratați o săptămână plină de magie, emoție și surprize, alături de cele mai iubite programe. De Crăciun, trăieşti emoția sărbătorii doar la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

