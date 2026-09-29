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Schimbări în programul TV Antena 1. Ce se întâmplă cu Asia Express și când se difuzează serialul „Destine cu parfum de lavandă”

Meciurile din UEFA Nations League, transmise pe Antena 1 și în AntenaPLAY, aduc modificări în programul obișnuit. Asia Express - Drumul Mătăsii se va vedea, în mod excepțional, și joi, iar spin off-ul „Destine cu parfum de lavandă” va avea o mică pauză de difuzare.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 10:17 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 10:33
Schimbări în programul TV Antena 1 | Antena 1
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În programul TV al Antenei 1 au apărut câteva modificări. În mod excepțional Asia Express - Drumul Mătăsii se vede și joi, 1 octombrie 2026. Așadar, telespectatorii pot vedea noile aventuri ale concurenților aflați în China marți, miercuri și joi (29 septembrie, 30 septembrie și 1 octombrie).

Schimbări în programul TV de la Antena 1. Când se difuzează serialul „Destine cu parfum de lavandă”

Schimbări intervin și în porgramul de difuzare al serialului care în mod obișnuit este difuzat în zilele de joi. Pentru că naționala de fotbal a României dispută meciuri în drumul spre EURO, confruntări care se văd în exclusivitate pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, ultimele două difuzări ale spin off-ului „Destine cu parfum de lavandă” se văd pe 15, respectiv 22 octombrie, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Din 29 octombrie, ultima parte a sezonului final al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se vede în fiecare joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Programul meciurilor la Antena 1 și în AntenaPLAY

România a promovat la finalul ediţiei precedente de Nations League şi joacă în Liga B, Grupa 4, alături de Suedia, Bosnia şi Polonia. Suedia şi Bosnia au evoluat vara aceasta la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic care a fost transmis în Universul Antena.

Iată programul complet al meciurilor următoare:

  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA;
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia;
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia;
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA.

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul emisiunilor la Antena 1 în perioada 29 septembrie - 4 octombrie

Așadar, potrivit programului Antena 1, în această săptămână Asia Express se difuzează de pe 29 septembrie până pe 1 octombrie inclusiv, iar vineri, 2 octombrie, se va difuza meciul Polonia-România, de la 21:45. Sâmbătă, 3 octombrie, de la 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY se va difuza Insula Iubirii, iar Asia Express revine duminică, 4 octombrie de la 20:00.

  • Marți, 29 septembrie: ora 20:30 - Asia Express -Drumul Mărăsii;
  • Miercuri, 30 septembrie: ora 20:30 - Asia Express -Drumul Mărăsii;
  • Joi, 1 octombrie: ora 20:30 - Asia Express - Drumul Mărăsii;
  • Vineri, 2 octombrie: ora 21:45: Polonia - ROMÂNIA;
  • Sâmbătă, 3 octombrie: ora 20:00 - Insula Iubirii;
  • Duminică, 4 octombrie: ora 20:00 - Asia Express - Drumul Mărăsii.
Asia Express logo si „Destine cu parfum de lavandă” logo

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