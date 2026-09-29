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Lupta pentru Marea Imunitate aduce o zi cu emoție și spectacol la Asia Express, azi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, aventura Asia Express – Drumul Mătăsii continuă cu o ediție în care lupta pentru Marea Imunitate îi va purta pe concurenți printr-o Chină autentică, în mijlocul unor comunități în care turiștii ajung foarte rar.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 09:43 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 09:48
Descoperă ce surprize aduce ediția din 29 septembrie 2026 a show-ului Asia Express | Antena 1
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O aniversare organizată după tradițiile locale și o provocare muzicală în care voturile publicului vor decide soarta echipelor vor transforma această zi într-una plină de emoție, umor și situații neașteptate. Descoperă ce surprize aduce ediția din 29 septembrie 2026 a show-ului Asia Express, din programul TV al Antenei 1.

Lupta pentru Marea Imunitate aduce o zi cu emoție și spectacol la Asia Express, azi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. Ce aduce ediția din 29 septembrie 2026

După ce au cunoscut numeroși localnici care i-au ajutat și i-au primit cu brațele deschise, concurenții vor avea acum ocazia să întoarcă gestul și să aducă bucurie în viața unor copii chinezi. Prima misiune a zilei îi va duce într-un orășel din mijlocul munților, unde vor trebui să organizeze o aniversare cu totul specială.

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În cultura locală, împlinirea vârstei de 10 ani este un moment important, iar echipele vor avea de pregătit o petrecere care să respecte tradițiile chinezești. De la alegerea cadourilor și pregătirea mesei festive până la decorarea tortului și învățarea cântecului „La mulți ani” în limba chineză, concurenții vor trebui să se ocupe de toate detaliile aniversării.

Însă organizarea petrecerii nu va fi deloc simplă. Cu un buget limitat, echipele vor trebui să negocieze cu vânzătorii locali pentru a cumpăra toate cele necesare, fără să uite de plicul roșu cu bani, oferit în mod tradițional copiilor pentru a le aduce noroc, prosperitate și fericire. Pantofii noi, care simbolizează un nou început, preparatele tradiționale și cadourile alese în funcție de semnul zodiacal al sărbătoritului vor face parte dintr-o experiență în care concurenții vor descoperi o nouă latură a culturii chinezești.

La final, echipele vor trebui să adune localnici alături de care să cânte în limba chineză și să transforme aniversarea într-un moment de neuitat pentru copii. O misiune care va aduce emoție și bucurie, dar și situații amuzante, în încercarea concurenților de a se face înțeleși și de a respecta toate obiceiurile locale.

În China, karaoke-ul este o pasiune împărtășită de oameni de toate vârstele, iar concurenții vor trebui să demonstreze că pot cuceri publicul local. Fiecare echipă va alege o melodie internațională celebră, reinterpretată în limba chineză, și va trebui să convingă un localnic să i se alăture pentru a pregăti un moment artistic.

După repetiții, echipele vor urca pe scena improvizată, unde vor fi evaluate chiar de public. Fiecare vot pozitiv le va aduce mai aproape de continuarea cursei, în timp ce voturile negative le vor îngreuna misiunea. Astfel, talentul muzical, capacitatea de a comunica și de a câștiga simpatia localnicilor vor deveni esențiale într-o confruntare care promite mult umor și momente memorabile.

Cine va reuși să organizeze cea mai frumoasă aniversare, cum se vor descurca echipele cântând în limba chineză în fața localnicilor și cine va face un pas important către Marea Imunitate, telespectatorii vor descoperi marti, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

colaj foto cu concurentii de la asia express, in china
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În mod excepțional, săptămâna aceasta, Asia Express - Drumul Mătăsii continuă miercuri şi joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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