Plăcinta cu dovleac este unul dintre deserturile care au gustul copilăriei. Se face din ingrediente simple, iar aroma de dovleac, scorțișoară și vanilie umple casa atunci când tava este în cuptor.

Rețeta mai puțin sofisticată de plăcintă cu dovleac a bunicii. Cu ingrediente simple, dar atent alese vei avea un preparat perfect | Shutterstock

Rețeta de mai jos este una de familie, în care nu contează atât de mult cântarul, cât experiența celui care o pregătește.

Ingrediente pentru plăcinta cu dovleac

Pentru umplutură:

dovleac plăcintar;

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zahăr, după gust;

scorțișoară;

vanilie, opțional.

Pentru aluat:

1 cană de apă;

1/2 cană de ulei;

1 praf de sare;

făină cât cuprinde, astfel încât să rezulte un aluat bun de întins pe planșetă.

Pentru ultima foaie:

apă;

zahăr.

Cum se prepară plăcinta cu dovleac

Se începe cu umplutura. Dovleacul plăcintar se rade și se pune într-un ceaun sau într-o oală cu fund dublu. Se adaugă zahăr după gust și, neapărat, scorțișoară. Pentru un plus de aromă, se poate pune și vanilie.

Dovleacul se ține pe foc și se călește până când se evaporă lichidul care se formează. Este important ca umplutura să nu rămână apoasă, pentru ca foile să nu se înmoaie prea tare în timpul coacerii.

În timp ce dovleacul se călește, se pregătește aluatul. Se pune într-un vas o cană de apă, jumătate de cană de ulei și un praf de sare. Se adaugă făină cât cuprinde, până când se obține un aluat potrivit pentru întins pe planșetă.

Ingredientele se amestecă bine, apoi aluatul se lasă la odihnă aproximativ jumătate de oră.

După ce aluatul s-a odihnit, se întind trei-patru foi de plăcintă. În tavă se așază foile, alternând cu compoziția de dovleac. Se continuă astfel până când sunt folosite foile și umplutura, iar la exterior trebuie să rămână o foaie de plăcintă.

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Ultima foaie se unge cu un sirop simplu preparat din apă și zahăr. Tava se introduce în cuptor și plăcinta se lasă la copt până când se rumenește frumos.

După ce este scoasă din cuptor, plăcinta se acoperă cu un ștergar curat și se lasă să se aburească. Acest ultim pas este important pentru textura foilor.

Plăcinta se taie atunci când este aproape rece și se servește simplă, exact așa cum se făcea odinioară în bucătăriile de acasă.

Beneficiile dovleacului: ce nutrienți aduce acest aliment

Dovleacul este apreciat nu doar pentru gust, ci și pentru conținutul său nutritiv. Potrivit Harvard T.H. Chan School of Public Health, dovleacul și alte varietăți de dovleac de iarnă furnizează carotenoizi, inclusiv beta-caroten, precum și vitamina C, vitamina B6, fibre, potasiu și magneziu.

Beta-carotenul este un carotenoid pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. National Institutes of Health precizează că vitamina A are un rol important pentru vederea normală și pentru funcționarea sistemului imunitar.