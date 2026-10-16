Poftă bună, împreună! - un show live de cooking & lifestyle, de luni până vineri, de la 12.30, la noua televiziune chefi.ro

Noua emisiune Poftă bună, împreună! de la noua televiziune chefi.ro aduce, timp de o oră, de luni până vineri, gustul, energia și poveștile oamenilor în casele telespectatorilor.

Bucătăria devine punctul de plecare pentru conversații despre sănătate, familie, tradiții, călătorii, frumusețe, tendințe, oraș și stil de viață alături de gazdele formatului: Ramona Olaru, Diana Munteanu, Radu Darie şi Cătălin Rizea.

Noul format va putea fi urmărit zilnic, de luni până vineri, de la ora 12.30, pe canalul chefi.ro. Zilnic, un chef şi o vedetă - un duo care combină experiența şi informația culinară cu energia, umorul şi întrebările pe care le-ar pune orice om care găteşte acasă vor fi gazdele Poftă bună, împreună!.

Radu Darie și Cătălin Rizea vor aduce experiența culinară, vor explica tehnici, vor oferi trucuri utile și vor demonta mituri, în timp ce Ramona Olaru și Diana Munteanu vor aduce ritmul, curiozitatea și perspectiva publicului, transformând fiecare ediție într-o conversație accesibilă și relaxată.

Unul dintre elementele definitorii ale formatului este interacțiunea dintre cele două desk-uri ale emisiunii. La primul, Chef-ul pregătește Rețeta Zilei, inspirată de sezon sau de agenda culinară a momentului, în vreme ce la cel de-al doilea invitații nu sunt simpli participanți la o discuție, ci intră efectiv în bucătărie: gustă, testează și schimbă idei cu prezentatorii.

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„Atunci când am gândit acest proiect, ne-am dorit să construim un format în care mâncarea să fie punctul de plecare pentru conversații despre viața de zi cu zi, despre oameni, obiceiuri, sănătate și lucrurile care ne aduc împreună. În «Poftă bună, împreună!» nu venim doar să prezentăm rețete, ci să gătim alături de invitați, să testăm idei și trenduri, să descoperim locuri și povești autentice și să oferim soluții pe care publicul să le poată pune în practică acasă, chiar din aceeași zi. Vom ieși din studio pentru a descoperi gusturile orașului, producătorii locali și tradițiile care merită păstrate, iar în platou vom vorbi, pe înțelesul tuturor, despre nutriție, frumusețe și un stil de viață echilibrat. Totul se întâmplă live, cu spontaneitate, umor și multă interacțiune. Pentru că, dincolo de ceea ce punem în farfurie, contează oamenii alături de care ne așezăm la masa”, dezvăluie Elena Păun, producător Poftă bună, împreună şi Super Neatza cu Răzvan şi Dani.

Noua emisiune "Poftă bună, împreună!" își propune astfel să transforme ora prânzului într-un moment de inspirație, relaxare și descoperire. Pentru că, dincolo de orice rețetă, masa este despre oameni, iar mâncarea este întotdeauna mai bună atunci când ai cu cine să o împarți.