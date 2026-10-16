Antena Căutare
Home TV Stiri TV Poftă bună, împreună! - un show live de cooking & lifestyle, de luni până vineri, de la 12.30, la noua televiziune chefi.ro

Poftă bună, împreună! - un show live de cooking & lifestyle, de luni până vineri, de la 12.30, la noua televiziune chefi.ro

Noua emisiune Poftă bună, împreună! de la noua televiziune chefi.ro aduce, timp de o oră, de luni până vineri, gustul, energia și poveștile oamenilor în casele telespectatorilor.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 11:59 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 12:00
Descoperă totul despre chefi.ro | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bucătăria devine punctul de plecare pentru conversații despre sănătate, familie, tradiții, călătorii, frumusețe, tendințe, oraș și stil de viață alături de gazdele formatului: Ramona Olaru, Diana Munteanu, Radu Darie şi Cătălin Rizea.

Noul format va putea fi urmărit zilnic, de luni până vineri, de la ora 12.30, pe canalul chefi.ro. Zilnic, un chef şi o vedetă - un duo care combină experiența şi informația culinară cu energia, umorul şi întrebările pe care le-ar pune orice om care găteşte acasă vor fi gazdele Poftă bună, împreună!.

Radu Darie și Cătălin Rizea vor aduce experiența culinară, vor explica tehnici, vor oferi trucuri utile și vor demonta mituri, în timp ce Ramona Olaru și Diana Munteanu vor aduce ritmul, curiozitatea și perspectiva publicului, transformând fiecare ediție într-o conversație accesibilă și relaxată.

Unul dintre elementele definitorii ale formatului este interacțiunea dintre cele două desk-uri ale emisiunii. La primul, Chef-ul pregătește Rețeta Zilei, inspirată de sezon sau de agenda culinară a momentului, în vreme ce la cel de-al doilea invitații nu sunt simpli participanți la o discuție, ci intră efectiv în bucătărie: gustă, testează și schimbă idei cu prezentatorii.

Articolul continuă după reclamă

„Atunci când am gândit acest proiect, ne-am dorit să construim un format în care mâncarea să fie punctul de plecare pentru conversații despre viața de zi cu zi, despre oameni, obiceiuri, sănătate și lucrurile care ne aduc împreună. În «Poftă bună, împreună!» nu venim doar să prezentăm rețete, ci să gătim alături de invitați, să testăm idei și trenduri, să descoperim locuri și povești autentice și să oferim soluții pe care publicul să le poată pune în practică acasă, chiar din aceeași zi. Vom ieși din studio pentru a descoperi gusturile orașului, producătorii locali și tradițiile care merită păstrate, iar în platou vom vorbi, pe înțelesul tuturor, despre nutriție, frumusețe și un stil de viață echilibrat. Totul se întâmplă live, cu spontaneitate, umor și multă interacțiune. Pentru că, dincolo de ceea ce punem în farfurie, contează oamenii alături de care ne așezăm la masa”, dezvăluie Elena Păun, producător Poftă bună, împreună şi Super Neatza cu Răzvan şi Dani.

Noua emisiune "Poftă bună, împreună!" își propune astfel să transforme ora prânzului într-un moment de inspirație, relaxare și descoperire. Pentru că, dincolo de orice rețetă, masa este despre oameni, iar mâncarea este întotdeauna mai bună atunci când ai cu cine să o împarți.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: „Am găsit mângâiere în braţele lui” Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: &#8222;Am găsit mângâiere în braţele lui&#8221;
Observatornews.ro Apartament cu 2 camere în bloc nou, cumpărat cu 102.000 € într-un oraş turistic: "Plânge Clujul" Apartament cu 2 camere în bloc nou, cumpărat cu 102.000 € într-un oraş turistic: "Plânge Clujul"
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
SpyNews Tânără de 20 de ani, reținută după ce a agresat mai multe femei, în Constanța! Imaginile te lasă fără cuvinte Tânără de 20 de ani, reținută după ce a agresat mai multe femei, în Constanța! Imaginile te lasă fără cuvinte
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Ce vezi miercuri seară, 7 octombrie, la Antena 1. De la ce oră începe Asia Express și ce urmează după
Ce vezi miercuri seară, 7 octombrie, la Antena 1. De la ce oră începe Asia Express și ce urmează după
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Antena 1, liderul televiziunilor din România ȋn luna septembrie
Antena 1, liderul televiziunilor din România ȋn luna septembrie
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x