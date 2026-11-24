Cunoscuta jurnalistă Sonia Simionov a trecut printr-o experiență neplăcută atunci când a vrut să plăti cu cardul o sumă mică, de doar 105 lei. Află întreaga întâmplare.

Foarte mulți români preferă să nu aibă foarte mulți bani la ei, ci să plătească, în schimb, cu telefonul sau cu cardul bancar. Totuși, uneori pot apărea și surprize neplăcute. De acest lucru s-a convins și jurnalista Sonia Simionov. Un mesaj neașteptat a fost afișat de POS, atunci când a vrut să plăterască o sumă de doar 105 lei.

Ce surpriză neplăcut a pățit Sonia Simionov la cumpărături! Nu a putut plăti 105 lei. Ce mesaj neașteptat i-a apărut pe POS

Cunoscuta jurnalistă Sonia Simionov a trecut de curând printr-un moment deloc plăcut atunci când se afla la cumpărături. Aceasta voia să plătească suma de 105 lei cu cardul, însă pe aparatul POS a apărut un mesaj neașteptat. Tranzacția a fost respinsă, deși pe card exista suma necesară. Surprinză în mod neplăcut de cele întâmplate, jurnalista și-a împărtășit experiența pe Facebook, întrebându-și urmăritorii dacă și ei au trecut prin întâmplări similare.

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„Îmi spune și mie cineva ce înseamnă asta? E vorba de 105 lei de plată într-un magazin (...). Cardul e la (...), dar callcenterul e ocupat. Na. E și târziu. Nu știu de ce nu închid magazinele odată cu băncile. Da.

Revenind, a mai întâlnit cineva mesajul ăsta?

P.s. Nu, nu știu să am limită, dar nu am făcut plăți azi de mai mult de 100 de lei adunați”, a fost mesajul transmis de Sonia Simionov pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, jurnalista a anunțat: „Visa mi-a blocat cardul. Cum aflu eu care e tranzacția frauduloasă?”.

Nu a durat mult și mai mulți români i-au sărit în ajutor în comentarii: „Schimbă banca”, „Pos urile de la (...) sunt de vină! Am pățit-o și eu! Bani pe card și îmi arata fonduri insuficiente!”, „Cu cardul de bonuri de masă se întâmplă foarte des la multe magazine . Îți spune fonduri insuficiente când cardul e plin”. Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele mesaje primite de Sonia Simionov, după incidentul neplăcut de la cumpărături. Au fost și persoane care au sugerat că ar fi vorba despre probleme tehnice ale băncii de unde era cardul sau de depășirea numărului zilnic de tranzacții cu cardul.