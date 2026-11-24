Denisa Tănase a vorbit despre dorința de a deveni mamă și despre câți copii își dorește alături de soțul ei, Mircea Brânzei. Antreprenoarea a făcut dezvăluiri într-un podcast.

Denisa Tănase, fosta membră a trupei Bambi, a făcut dezvăluiri neașteptate despre planurile sale de viitor și despre numărul de copii pe care și-ar dori să îi aibă. Deși formează de mai mulți ani un cuplu cu Mircea Brânzei și s-au căsătorit în 2021, cei doi nu au devenit părinți până în prezent. În cadrul unui podcast, antreprenoarea a vorbit deschis despre dorința de a avea un copil și despre posibilitatea de a-și mări familia.

Denisa Tănase, dezvăluiri despre dorința de a deveni mamă

Denisa Tănase a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, ca membră a trupei Bambi, pe care a format-o alături de sora sa, Raluca. După perioada în care s-a dedicat muzicii, aceasta și-a îndreptat atenția către lumea afacerilor, iar în 2018 a făcut un pas important în carieră, lansând propriul brand de parfumuri și produse cosmetice.

În plan personal, Denisa formează un cuplu cu Mircea Brânzei din anul 2017. Cei doi și-au oficializat relația în 2021, când au avut parte de o ceremonie restrânsă, organizată pe Riviera Franceză.

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De-a lungul timpului, cei doi au construit împreună nu doar o relație, ci și mai multe proiecte de afaceri.

Cu toate acestea, un subiect care a stârnit în repetate rânduri curiozitatea publicului este cel legat de posibilitatea ca cei doi să devină părinți. Deși nu au copii până în prezent, Denisa nu a ascuns faptul că își dorește să experimenteze și această etapă a vieții.

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Denisa Tănase, despre numărul de copii pe care și-l dorește

Invitată în cadrul unui podcast, Denisa Tănase a vorbit sincer despre dorința de a deveni mamă și despre câți copii ar vrea să aibă. Antreprenoarea a mărturisit că nu și-a stabilit un număr maxim și că ar primi cu bucurie orice copil ar apărea în viața lor.

„Copiii? O, Doamne, câți vor fi! Eu îmi doresc măcar unul, de la unul în sus. Nu mă gândesc la un maxim, că nu mai am cum să mă gândesc la un maxim. Am deja 37 de ani. Noi, femeile, putem doar până la o vârstă, voi, bărbații... Nu m-aș gândi la un maxim. Dacă ar veni trei, sunt bineveniți și trei, dar nu cred. Nu pare atât de simplu”, a spus Denisa Tănase în cadrul podcastului.

Deși își dorește să devină mamă, nu pune presiune pe acest subiect și nu are așteptări legate de un anumit număr de copii. Pentru Denisa și Mircea, posibilitatea de a-și întemeia o familie cu copii rămâne o dorință despre care antreprenoarea vorbește cu sinceritate.

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