Loredana Chivu a vorbit deschis despre viața în lumina reflectoarelor, expunerea publică și lucrurile pe care nu le mai acceptă. Ce mărturisiri a făcut fosta concurentă de la Asia Express.

Loredana Chivu a făcut o serie de mărturisiri sincere despre viața sa publică și schimbările prin care a trecut de-a lungul anilor. Fosta concuretă de la Asia Express spune că nu mai rezonează cu expunerea în presă și nici cu articolele care, în opinia sa, prezintă informații neadevărate despre ea. Cu toate acestea, este recunoscătoare pentru șansa pe care a primit-o și pentru oportunitățile care i-au schimbat viața.

Loredana Chivu, mărturisiri despre viața în lumina reflectoarelor. Ce spune despre expunerea publică și șansele primite

După ani în care a fost în atenția publicului, Loredana Chivu spune că sunt aspecte ale vieții de persoană publică pe care nu le mai privește la fel ca în trecut. Fosta asistentă TV mărturisește că expunerea în presă a devenit un lucru cu care nu mai rezonează, mai ales din cauza informațiilor apărute despre ea.

„Nu îmi place neapărat femeia care sunt acum. Nu îmi mai place expunerea asta publică, dar este necesară, pentru că din asta am trăit atâția ani și eu din asta mi-am câștigat banii”, a declarat Loredana Chivu în cadrul unui podcast.

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Vedeta a vorbit și despre articolele din presă care, în opinia sa, prezintă informații neadevărate. Spune că nu este ușor să vadă lucruri despre ea cu care nu este de acord, însă recunoaște că notorietatea a venit la pachet atât cu avantaje, cât și cu situații neplăcute.

Loredana Chivu, recunoscătoare pentru șansa primită

Chiar dacă în prezent nu mai privește expunerea publică la fel ca în primii ani de carieră, Loredana Chivu spune că nu uită de unde a plecat. Ea consideră că a primit o oportunitate importantă și că a încercat să profite de ea cât a putut de bine.

Aceasta a vorbit și despre începuturile sale, amintind că a fost un copil de la țară și că șansa de a ajunge cunoscută i-a schimbat parcursul.

„Sunt recunoscătoare că am avut șansa asta, că eu până la urmă am fost un copil de la țară, ca să zic așa, și Dumnezeu mi-a oferit o șansă. Eu consider că am profitat de ea cum am știut eu mai bine și mi-am asumat și părțile rele”, a mai spus Loredana Chivu.

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