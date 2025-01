Doliu în lumea sportului! Dinu Gheorghe, fostul președinte de la Rapid și director general la Dinamo, și-a piedut viața fără a da semne că ar avea probleme de sănătate! Care a fost cauza morții!

Dinu Gheorghe, fost conducător al cluburilor Rapid şi Dinamo, s-a stins din viaţă la vârsta de 68 de ani. Anunţul tragic a fost făcut de cele două grupări.

Vestea a întristat o țară întreagă, iar mesajele de condoleanțe au curs în mediul online.

Dinu Gheorghe s-a stins din viață! Fostul președinte de la Rapid și Dinamo împlinise 68 de ani

„Clubul FC Rapid regretă dispariţia lui Dinu Gheorghe, fost preşedinte al clubului nostru! Sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi! Dumnezeu să-l odihnească!” este mesajul pe care l-a transmis în online FC Rapid.

„Clubul Dinamo transmite sincere condoleanţe familiei lui Dinu Gheorghe şi apropiaţilor în urma veştii tragice primite astăzi. Dinu Gheorghe a fost preşedintele echipei în perioada aprilie-august 2015” a transmis prin intermediu Facebook şi Clubul Dinamo.

Fostul oficial a fost găsit fără suflare în casa sa din cartierul Primăverii. Se pare că tragedia ar fi avut loc în timpul nopții, iar cea care l-a găsit fără viața a fost chiar menajera.

Cauza morții ar fi chiar un infarct pe care l-a suferit în somn, scrie adevărul.ro,

Apropiații au rămas de-a dreptul uluiți la aflare veștii, mai ales că toată lumea știa că Dinu Gheorghe avea un stil de viață sănătos și că nu ar fi prezentat probleme serioase de sănătate.

„Pur și simplu nu-mi găsesc cuvintele. Este un șoc. Nici nu știu ce să vă spun în momentul de față. Vă dați seama, încerc să procesez și probabil abia peste câteva zile o să înțeleg cu adevărat ce s-a întâmplat.

Acum sunt cu toate treburile pe care trebuie să le rezolv și care sunt inevitabile în astfel de momente. Îmi este foarte greu să vorbesc. Dacă a fost un șoc? Nici nu știu ce să vă spun, pentru că nimeni nu se aștepta.

Tata era într-o formă maximă, chiar dacă se operase. Avea o stare de spirit extraordinară. De abia aștepta să scape de cadru și să înceapă să meargă cu cârjele. Chiar se gândea că va forța lucrurile și să meargă normal cât mai repede.

Știți cum era el, un tip ambițios. De abia aștepta să meargă la doctor și să scape de toate acestea, să înceapă să revină la normal cu mersul. Era foarte entuziasmat că lucrurile revin la normal după operație.

Este o lovitură teribilă pentru noi. Pur și simplu tristețea este prea mare. Noi stăm în același bloc, ne-a spus menajera că l-a găsit. Am urcat imediat. Vorbele nu-și au rostul în astfel de momente”,au fost informațiile transmise de Dinu Gheorghe junior pentru Fanatik.

Și Mircea Lucescu a comentat evenimentul tragic din lumea sportului:

„E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu. Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă. Am vorbit aseară și azi dimineață am aflat că a murit.

Nu îmi vine să cred nici acum. Sunt și eu în spital și pur și simplu mă gândesc că acum câteva ore vorbeam cu el, iar acum nu mai e. A fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei, un om de fotbal de mare valoare”.