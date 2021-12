Finaliști X Factor 2021. Nick Casciaro, italianul care a uimit de la prima piesă. Vezi momentele care l-au adus în marea finală

Nick Casciaro a făcut show de la prima sa apariție pe scena X Factor 10 și a uimit nu doar cu talentul său impresionant, dar și cu look-ul.

Nick Casciaro are 31 de ani, este din Italia și a apărut inițial în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii X Factor. După ce a impresionat și în etapa de Bootcamp și în Battles, el a primit un loc în Finala X Factor, în categoria Loredanei.

De-a lungul competiției, Nick a adus emoțiile pe scenă și a demonstrat că are o profunzime care trece dincolo de aspectul său fizic și de talentul remarcabil.

Nick Casciaro i-a impresionat pe jurați cu vocea sa incredibilă în audițiile X Factor 2021

De îndată ce a pășit pe scenă în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii X Factor și a cântat primele versuri, Nick Casciaro i-a uluit complet pe jurați. Cei patru au făcut ochii mari și au urmărit cu maxim interes interpretarea de excepție a concurentului cu voce deosebită. Ca să impresioneze, acesta a ales piesa Leave a Light On a lui Tom Walker.

După momentul de magie care i-a fascinat pe toți, sala s-a ridicat în picioare și a aplaudat frenetic.

Italianul a fost o adevărată surpriză și revelație nu doar pentru jurați, ci și pentru toți cei prezenți în platoul, în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii X Factor de la Antena 1.



Nick Casciaro a cântat piesa „Don't You Worry Child” în BOOTCAMP X Factor sezon 10

În Bootcamp-ul sezonului 10 de X Factor, Loredana și-a dorit să-l scoată pe Nick din „tiparul în care era obișnuit”, oferindu-i o piesă deosebită. „Don't You Worry Child” de la Swedish House Mafia ft. John Martin.

Italianul a rezonat instantaneu cu piesa, mesajul acesteia determinându-l să se gândească la tatăl său. „Această piesă înseamnă enorm pentru mine”, a spus Nick Casciaro.

Toți se așteptau să aibă unul dintre cele mai bune momente din Bootcamp-ul Loredanei, iar ce s-a întâmplat pe scena X Factor a întrecut orice speranță.

Nick Casciaro i-a impresionat pe toți cu timbrul său vocal, dar și cu puterea de a transmite un mesaj, în cadrul unui act artistic desfășurat pe scenă.

Loredana l-a aplaudat în picioare pe concurentul său.

Nick Casciaro a reușit să ia prin surprindere cu interpretarea piesei Unchained Melody în Battles X Factor 2021

Nick Casciaro a surprins pe toată lumea cu reușita sa vocală și cu aptitudinile sale artistice. Acesta a cântat de două ori piesa pentru a le demonstra tuturor că deține toate atuu-urile necesare pentru un loc la X Factor.

Jurații au fost foarte surprinși de reușita sa artistică și l-au complimentat.

„Să zicem că mrea diferență atunci când ești primul este că nu ai nimic de pierdut. Îm Bootcamp am avut multe emoții. Am încercat să-mi distrag emoțiile. Familia mea a venit să mă susțină Am emoții. Mă simt foarte mândru să-i am alături de mine pe părinții mei”, spune concurentul înainte de a cânta.

Nick Casciaro a cântat piesa „Hallelujah”, la X Factor 2021

După momentul lui Ștefan J. Doyle din ultima înfruntare înainte de Finala X Factor 2021, a venit rândul lui Nick Casciaro să facă o demonstrație de talent.

Italianul a interpretat piesa Hallelujah și a transmis emoții. A început la pian și cu vocea, iar apoi s-a ridicat și a primit aplauze la scenă deschisă.

Loredana l-a aplaudat în picioare pe Nick Casciaro, la finalul momentului.

Cine este Nick Casciaro de la X Factor 2021

Nick Casciaro este un tânăr în vârstă de 31 de ani din Italia care a decis să vină la X Factor pentru a demonstra tuturor că are o voce bună, nu doar un fizic de invidiat.

Acesta a dezvăluit faptul că a practică sport încă de când era mic, fotbal, rugby, patinaj pe gheață sau pe role și nu numai. Se consideră o fire atletică și sportivă și iubește mult muzica. Deși știe doar piesa românească Dragostea din tei, acest lucru nu l-a oprit pe concurent să participe la X Factor.

