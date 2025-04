Georgiana Costache, concurenta X Factor care le-a dat juraților X Factor piele de găină. "Să ies din zona de confort" | EXCLUSIV

Georgiana Costache a venit la X Factor susținută de Jo, artista care a participat și ea la X Factor sezonul 2, în urmă cu 13 ani.

Chiar dacă a avut emoții mari la audiții, Georgiana a impresionat jurații cu vocea ei. Cu multă muncă în spate, încă de la vârsta de 4 ani, Georgiana a devenit pasionată de muzică și acum, la 22 ani, are multă ambiție și pasiune pentru ceea ce face.

Georgiana Costache a reușit să îi ridice în picioare pe jurați după ce aceștia au auzit-o cântând. Ștefan Bănică i-a transmis că are vocea perfectă pentru un musical și o sfătuiește să urmeze și acest drum.

Interviu exclusiv cu Georgiana Costache, concurenta X Factor

Delia a fost încântată de vocea Georgianei „foarte Disney”. Concurenta X Factor ne-a răspuns la câteva întrebări într-un interviu exclusiv.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: X Factor sezonul 11, 16 februarie 2025. Georgiana Costache- jurizare

Înainte de audițiile X Factor, ce sfaturi ai primit de la Jo, care a ajuns în finala X Factor din sezonul 2?

"Inainte să vin la X factor, prietena mea, Jo (n.r. Ioana Anuţa), m-a sfătuit să mă bucur cât pot de mult de această experientă.

M-a încurajat să fiu autentică și să transmit emotia pe care o am in suflet. Mi-a spus că publicul simte sinceritatea și că, dincolo de tehnică, contează energia cu care urci pe scenă. Mi a oferit foarte multă incredere ăi vreau sa ii multumesc pentru tot sprijinul acordat", a zis concurenta.

Ce sfat ți-a oferit mentorul tău, Delia, în ceea ce privește prestația ta pe scenă?

"Delia mi-a spus să nu-mi fie teamă să ies din zona de confort … M-a învățat că fiecare apariție este o experientă și că trebuie să mă joc, să mă bucur de scenă. M a ajutat să interpretez piesele așa cum simt și, cel mai important, sa fiu EU pe scena. A contat enorm susținerea ei și m-a ajutat să scap de emotii prin simpla prezenţă", ne-a povestit Georgiana.

Citește și: X Factor sezonul 11, 16 februarie 2025. Georgiana Costache a interpretat piesa ”Part of your world”

Cum a reacționat tatăl tău, despre care spui că este cel mai mare susținător al tău, când a aflat că ai primit 3 de DA la X Factor?

"Părinţii mei nu au reușit să mă ȋnsoţească la X Factor, dar desi au fost absenti fizic, le-am simtit gândurile bune pe tot parcursul filmării. Când am primit 4 de Da, i-am sunat ţipând in telefon de bucurie că am trecut mai departe. Tatăl meu este genul de persoana care nu ȋși exteriorizează trăirile și emotiile… Însă atunci am simţit pentru prima dată că am reusit să ȋl fac mândru. M-a felicitat și mi-a spus că povestea vieţii mele ȋncepe de-abia acum ! Si bineȋnteles că a distribuit link-ul de pe youtube de pe scena X Factor la toată lista de contacte spunând: “Fata mea cea mică, Georgiana”", ne-a mai spus Georgiana.

Ce ai alege - să ai un concert la Arenele Romane sau să joci într-un musical?

"Pfff, greu de ales, pentru că iubesc ambele lumi — concertul în aer liber este un vis al oricărui artist, dar musicalul combină tot ce iubesc: muzică, teatru, emoție, poveste. Dacă ar trebui să aleg… cred că aș merge pe musical.

Este un univers complet, în care pot spune o poveste prin fiecare notă, fiecare mișcare. Și eu ador să spun povești", a mărturisit concurenta X Factor.

Citește și: Georgiana Costache, la răscruce de carieră! Juraţii "Next Star" i-au dat cel mai bun sfat