Interviu Liviu Vârciu. Ce le urează artistul femeilor de sărbători. Acesta are planuri mari pentru 2026

Liviu Vârciu a vorbit în exclusivitate pentru a1.o despre atmosfera de Crăciun din familia sa, activitățile pe care le face cu cei mici, dar și despre planurile artistice pentru 2026.

Liviu Vârciu a intrat în spiritul sărbătorilor și a dezvăluit pentru a1.ro activitățile pe care le face cu cei mici iarna, cum petrece Crăciunul și surprizele pe care le pregătește pentru fani în noul an.

Liviu Vârciu, mesaj cu subînțeles pentru românce la final de an

Liviu Vârciu este hotărât să fie mult mai activ pe scenă în 2026 și ne-a spus ce planuri artistice are. Însă dezvăluirile nu s-au oprit aici.

Ce planuri ai pentru sărbătorile de iarnă? Cum petreci în familie?

„Crăciunul în familie, în fiecare an, alături de mama mea, pentru că doar pe ea o mai am. Și nu a fost nici un an să nu fim de Crăciun acasă, iar de Revelion muncim ca toți artiștii. Mulțumesc lui Dumnezeu!” a spus Liviu Vârciu.

Ce activitate ai cu cei mici în timpul vacanței de iarnă și a devenit un fel de tradiție?

„De obicei mergeam la schi, cum dă un pic zăpada. I-am pus pe amândoi pe schiuri de foarte mici. Adică, bine, băiatul are cinci ani, schiază de vreo doi ani. Fata schiază bine. Și mergem la munte la zăpadă să ne dăm cu schiurile”, spune el despre activitățile care au devenit un fel de tradiție iarna în familia sa.

A fost un an încărcat. Ce planuri ai pentru 2026?

„În 2026 vreau să mă concentrez asupra mea un pic mai mult, pentru că m-am lăsat un pic de izbeșiște, așacum s-ar spune”, mărturisește artistul. „Și o să mă apuc să intru în studio să refacem câteva piese L.A., să facem și câteva piese noi, să facem câteva clipuri. Și poate cine știe... că mi-e dor tare să fiu pe scenă să cântăm!”

„Și, bineînțeles, un film pentru că am promis că în fiecare an o să fac un film”, a mai adăugat Livi Vârciu.

„A fost un Revelion frumos, cred că cel mai reușit. În fiecare an e din ce în ce mai bun. Nu știm anul trecut, pentru că noi n-am fost, nu știm ce s-a întâmplat pe aici. Dar din toate Revelioanele pe care noi le-am prezentat, ăsta cred că e un Revelion... cam cel mai bun pe care eu, alături de Andrei, l-am prezentat. Și am fost acolo ca invitat, ca musafir, pentru că ne-am distrat și noi alături de artiștii mari. A fost frumos!” a relatat Liviu de la Revelionul cel neBUN care va fi la Antena 1 în noaptea dintre ani.

Ai un mesaj pentru români la începutul acestui nou an?

„Am un mesaj pentru românce, nu pentru români!” spune el hotărât. „Fiți mai indulgente un pic. Începe un an nou, o să fie un an greu, pentru că se măresc toate taxele, se măresc toate lucrurile pe care ni le dorim în casă ș soțul, bărbatul tău, nu mai poate! Fii mai indulgentă! Fii mai bucuroasă când îl vezi că intră în casă. Încearcă să-l ajuți un pic și să-l iei în brațe și să-i spui: <<Iubitul meu, cât de multe faci pentru noi!>> Și să vezi ce frumoasă va fi viața alături de un român!”