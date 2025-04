X Factor sezonul 11, 20 aprilie 2025. Cristina Cînța - jurizare

În episodul 13 al sezonului 11 - X Factor, din data de 20 aprilie 2025, Cristina Cînța a cântat piesa „If it hadn’t been for love”. După ce a analizat prestația concurentei, mentorul ei, Ștefan Bănică a decis să îi rezerve un loc pe scaun.

Duminica, 20.04.2025, 20:20