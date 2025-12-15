Antena Căutare
Premierele se țin lanț în acest sezon la Mireasa. Ce s-a întâmplat, cu doar câteva zile înainte de marea finală

A mai rămas puțin timp până când cuplurile formate la Mireasa o să facă pasul cel mare pentru a deschide un nou capitol din viața lor. Cei care au găsit dragostea adevărată o să își rostească jurămintele pentru a începe călătoria către căsnicie, însă, până atunci, sezonul continuă cu surprize și noutăți, iar telespectatorii urmăresc fiecare ediție cu sufletul la gură.

Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 18:33 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 18:35
A mai rămas puțin timp până când cuplurile formate la Mireasa o să facă pasul cel mare pentru a deschide un nou capitol din viața lor

Început sub soarele Mediteranei, acest sezon a împletit momentele tensionate, poveștile de iubire, clipele tandre, suspansul și dorințele care pot fi împlinite cu ajutorul iubirii. Mireasa a adus numeroase surprize, iar concurenții au întâlnit provocări, dar și momente frumoase, la fiecare pas.

Ce s-a întâmplat, cu doar câteva zile înainte de marea finală Mireasa

Ultima gală din acest sezon, care a avut loc vineri, 12 decembrie, a fost încărcată cu emoții, iar suspansul a ajuns la cote maxime. În premieră, un cuplu favorit al publicului a fost eliminat prin vot de către ceilalți concurenți pentru a nu mai avea șansa de a câștiga marele premiu, în valoare de 40.000 de Euro.

Cu toate acestea, Emily Mihai și Liviu Gherman au primit permisiunea de a se căsători, în continuare, în finală, însă cei doi nu vor mai putea deveni Mirele și Mireasa sezonului.

În aceeași gală, pe toată durata emisiunii, porțile Casei au fost deschise, iar concurenții au putut să părăsească emisiunea fără a exista consecințe. Totuși, singurul care a considerat că locul său nu este în marea finală este Cosmin Lăcătuș. El a decis să plece din reality show, ținând cont că nu și-a găsit o parteneră pe placul său la Mireasa.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Iolanda, eliminată din emisiune, în live, după o încălcare gravă de regulament: „Până aici a fost!”

Weekendul a continuat cu petreceri, momente de dans, dar și clipe tensionate pentru concurenții care se pregătesc să încheie parcursul lor în emisiunea urmărită de mulți români. Cu toate acestea, în ediția de astăzi, Iolanda Mihai a fost eliminată și rugată să părăsească imediat Casa Mireasa, după repetate încălcări ale regulamentului.

“Aveai un avertisment sau mai multe. Până aici a fost! În acest moment, ești eliminată de la Mireasa pentru încălcarea repetată a regulamentului. O să îți faci bagajul după emisiune, însă acum te rog să părăsești Casa Mireasa.”, a transmis Simona Gherghe, gazda emisiunii.

Marea finală va avea loc pe data de 19 decembrie. Adin Grădinaru și Lavinia Ilieș, Alex Ifrim și Florina Crețanu, Denisa Dărvărescu și Cristian Rădulescu și Emily Mihai și Liviu Gherman sunt cuplurile care au depus actele în fața ofițerului stării civile, în vederea căsătoriei în emisiune.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin să te iau”

Simona Gherghe într-o rochie galbenă

Ultimele ediții din acest sezon ale emisiunii Mireasa pot fi urmărite săptămâna aceasta, zilnic, de la 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, urmând ca vineri reality show-ul matrimonial să îşi desemneze marii câştigători ai sezonului.

Mireasa, sezon 12. Iolanda, eliminată din emisiune, în live, după o încălcare gravă de regulament: „Până aici a fost!”...
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei

