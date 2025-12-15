Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Emily și Liviu au câștigat un Fantasy Date! Iolanda, deranjată de rezultat

Ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Cuplurile logodite au avut ocazia să participe la un task special, miza fiind un fantasy date pentru câștigători. În urma probei, Liviu și Emily au ieșit învingători, însă rezultatul nu a fost primit bine de toată lumea. Iolanda s-a arătat vizibil enervată și a avut reacții dure, ajungând să îi jignească pe cei doi.

Luni, 15.12.2025, 15:58