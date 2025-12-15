Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Emily și Liviu au câștigat un Fantasy Date! Iolanda, deranjată de rezultat
Logo show

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Emily și Liviu au câștigat un Fantasy Date! Iolanda, deranjată de rezultat

Ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Cuplurile logodite au avut ocazia să participe la un task special, miza fiind un fantasy date pentru câștigători. În urma probei, Liviu și Emily au ieșit învingători, însă rezultatul nu a fost primit bine de toată lumea. Iolanda s-a arătat vizibil enervată și a avut reacții dure, ajungând să îi jignească pe cei doi.
Luni, 15.12.2025, 15:58
x
Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Simona și Ionuț, tachinări și gelozie în glumă

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Simona și Ionuț, tachinări și gelozie în glumă

Logo show Luni, 15.12.2025, 17:05 Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Ce divergențe au avut Adin și Lavinia

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Ce divergențe au avut Adin și Lavinia

Logo show Luni, 15.12.2025, 16:55 Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Emily și Liviu, deranjați de reacțiile Iolandei

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Emily și Liviu, deranjați de reacțiile Iolandei

Logo show Luni, 15.12.2025, 16:36 Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Provocare inedită pentru fete și băieți! Cine a fost eliminat din competiție

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Provocare inedită pentru fete și băieți! Cine a fost eliminat din competiție

Logo show Luni, 15.12.2025, 16:33 Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Florina, nemulțumită de atitudinea lui Alex de la petrecere: „Puteai să stai puțin mai crispat”

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Florina, nemulțumită de atitudinea lui Alex de la petrecere: „Puteai să stai puțin mai crispat”

Logo show Luni, 15.12.2025, 15:25 Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Petrecerea burlăcițelor! Cum s-au distrat fetele

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Petrecerea burlăcițelor! Cum s-au distrat fetele

Logo show Luni, 15.12.2025, 15:14 Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Distracție la petrecerea burlacilor! Ce au făcut băieții și cum au reacționat fetele

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Distracție la petrecerea burlacilor! Ce au făcut băieții și cum au reacționat fetele

Logo show Luni, 15.12.2025, 15:00 Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Diana a luat în calcul să părăsească emisiunea în gală! Ce a discutat cu Sorin

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Diana a luat în calcul să părăsească emisiunea în gală! Ce a discutat cu Sorin

Logo show Luni, 15.12.2025, 14:32 Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Emily și Liviu au decis să se căsătorească în Finală: „Au căutat să ne destabilizeze”

Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Emily și Liviu au decis să se căsătorească în Finală: „Au căutat să ne destabilizeze”

Logo show Luni, 15.12.2025, 14:20 Super Neatza, 15 decembrie 2025. Cum transformăm pielea în accesorii festive

Super Neatza, 15 decembrie 2025. Cum transformăm pielea în accesorii festive

Logo show Luni, 15.12.2025, 11:26 Super Neatza, 8 decembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Adina Moraru: Perioada vine cu o nevoie de ordine și control

Super Neatza, 8 decembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Adina Moraru: Perioada vine cu o nevoie de ordine și control

Logo show Luni, 15.12.2025, 11:24 Super Neatza, 15 decembrie 2025. Concursul „Degustare la Cuțite”! Ce a câștigat Narcisa Apachiței

Super Neatza, 15 decembrie 2025. Concursul „Degustare la Cuțite”! Ce a câștigat Narcisa Apachiței

Logo show Luni, 15.12.2025, 11:22
x