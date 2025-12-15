Mireasa sezonul 12, 15 decembrie 2025. Emily și Liviu au decis să se căsătorească în Finală: „Au căutat să ne destabilizeze”

Antena Căutare
Ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. În gală, concurenții au fost nevoiți să voteze un cuplu care să fie eliminat din cursa pentru marele premiu. Emily și Liviu au primit cele mai multe voturi, însă li s-a oferit șansa de a rămâne în casă exclusiv pentru a se căsători. După discuții și ezitări, cei doi au decis să continue în competiție, chiar dacă Liviu s-a arătat sceptic, fiind dezamăgit de oamenii din casă
Luni, 15.12.2025, 14:20
