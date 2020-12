Finala X Factor 2020. Sezonul 9 își alege câștigătorul pe 18 decembrie, la Antena 1

După un sezon plin de momente remarcabile, în care jurații au avut de luat decizii grele, X Factor va avea un nou câștigător.

În sezonul cu numărul 9 X Factor, jurații Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe sunt, ceea ce i-a determiat să ia decizii mult mai strategice încă din audiții.

Cum s-au desfășurat audițiile la X Factor, sezonul 9

În sezonul 9 X Factor, Loredana este mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică este mentorul fetelor de sub 24 de ani, iar Delia are categoria de concurenți de peste 24 de ani. Până acum Delia a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul grupei mixte de 24+. În anul 2013 Delia a câștigat X Factor alături de Florin Ristei, iar în 2018 a câștigat împreună cu Bella Santiago.