Confruntarea finală, la 19.30. Nicușor Dan, față în față cu Alessandra Stoicescu! Ieri, Crin Antonescu, atac dur la Victor Ponta

Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL. Confruntare finală, în această seară, la 19.30. Nicușor Dan, față în față cu Alessandra Stoicescu. Ieri, în Ediția Specială - Crin Antonescu, atac dur la Victor Ponta.

Ore de tensiune maximă pe scena politică, la cele mai controversate alegeri prezidențiale din istoria democratică a României. În timp ce se deschideau primele secții de votare pentru românii din diaspora, Elena Lasconi publica pe reţelele de socializare mai multe fotografii de la o presupusă întâlnire între Florian Coldea, Nicuşor Dan şi Victor Ponta. Nicuşor Dan, dar şi Victor Ponta au anunţat că vor depune plângere penală împotriva şefei USR.

Confruntare finală, în această seară, la 19.30. Nicușor Dan, față în față cu Alessandra Stoicescu

Observator, Antena 1, continuă, în această seară, seria de Ediții Speciale Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL în care îi aduce în fața românilor pe cei care le cer votul și vor să le conducă destinele. În această seară, de la 19.30, Nicușor Dan va fi față în față cu Alessandra Stoicescu, în primul și singurul interviu unu la unu de după scandalul fotografiilor.

Aseară, într-o ediţie specială Observator, invitat a fost Crin Antonescu. Candidatul coaliției a răspuns acuzațiilor pe care i le-a adus Nicuşor Dan despre transferul terenurilor către BTT.

„Eu am semnat în 1999, ca ministru, pentru că eram obligat de legile în vigoare să consemnez într-un certificat de atestare a patrimoniului fiecărei societăți comerciale, care era în subordinea Ministerului, patrimoniul ei pe care se afla. Eu atât am făcut. Mai departe, asocierea între acest birou BBT cu interese patrimoniale și patrimoniu, vânzări, cumpărări și alte lucruri, au început în 2003 printr-un contract, pe care eu l-am arătat, care s-a produs, la 3 ani de la plecarea mea din Minister, plecarea partidului meu de la guvernare, nicio legătură. Asta a fost tot! Am adus contractul prin care începe să se împartă la ceea ce domnul Nicușor Dan a numit «rechini imobiliari». Dânsul se luptă cum se luptă cu «rechini imobiliari», aici e vorba de niște «rechini» care n-au construit decât niște restaurante și niște cafenele. (…) Am dorit, cu domnul Nicușor Dan, să avem o discuție pe tema prezidențială. Nu discut dacă e un primar bun. Nu l-am votat, nu cred că e un primar bun, dar e o altă chestiune. Cred că ar fi un președinte catastrofal și, din cauza asta, doream să discutăm pe chestiuni prezidențiale. Dânsul a inițiat acest atac!” - Crin Antonescu.

Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa contracandidatului său, Victor Ponta, pe care l-a acuzat de lașitate pentru lipsa de prezență la dezbateri și a criticat dur asocierea fostului premier cu Sebastian Ghiță, dar și cu PSD.

„Domnul Ponta a întrecut o limită în această campanie. Despre domnul Ponta nu se poate discuta decât în lipsă, pentru că la dezbateri nu se prezintă. E o formă de lașitate sub orice critică. [...] Deci domnul Ponta stă acolo, împroașcă cu noroi și când sunt dezbateri să vină față în față… I-am spus că este un trădător, mincinos, impostor. El, după niște ani de ocol, a venit și a fost luat de către Marcel Ciolacu, consilier economic. Se duce la toate ecranele și spune că-l va scoate și pe Ciolacu de la guvernare, și PSD, care e un partid îngrozitor și care a făcut praf economia, dar n-are demnitatea să renunțe la mandatul de la partidul ăla «îngrozitor»”- Crin Antonescu.

Prezent joi seară în platoul Observator, Crin Antonescu a vorbit despre ce ar face dacă ar deveni preşedintele ţării. Acesta a abordat inclusiv subiectul impasului economic în care se află România şi a propus câteva soluţii.

„Soluţiile sunt o regândire a modului în care noi prioritizăm anumite ramuri economice şi moduri în care de fapt prioritizăm sau nu România. De 20 de ani, ne ocupăm cu combaterea corupţiei. În principal, ca prioritate. Dar nu poate rămâne prioritatea unui stat la nesfârşit. Combaterea corupţiei ar trebui să fie o chestiune absolut uzuală. Hai să aducem economia - industia energetică, agricultură, IT - hai să facem priorităţi din ele. Să trecem pe digitalizare şi eficientizare. Să punem ANAF-ul la treabă. În Portul Constanţa ar putea începe de mâine. Acolo se află jumătate din marfa care intră netaxată.” - Crin Antonescu.

Întrebat de Alessandra Stoicescu despre primele decizii pe care le va lua dacă ajunge la Cotroceni, Antonescu a prezentat trei dintre acestea.

„Prima dată stau de vorbă cu Ilie Bolojan, care e un om foarte metodic, foarte aşezat, cu dosarele puse la punct. Doi este să definitivez echipa cu care merg acolo. Al treilea lucru este să spunem un mesaj, să spunem punem un gest, ca prim pas pentru refacerea unităţii.” - Crin Antonescu.

