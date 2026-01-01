Antena Căutare
Home News Sport Ce pensie are Mircea Sandu. Câți bani primește de la statul român: „Am muncit 43 de ani”

Ce pensie are Mircea Sandu. Câți bani primește de la statul român: „Am muncit 43 de ani”

Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit suma pe care o primește lunar de la statul român după 43 de ani în câmpul muncii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 14:54 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 15:53
Galerie
Un detaliu pe care puțini îl știu despre Mircea Sandu este că acesta încasează o sumă semnificativă de la statul român | Hepta

Mircea Sandu este un nume important în lumea sportului. Timp de 24 de ani, acesta a fost președintele Federației Române de Fotbal, retrăgându-se din activitate în anul 2014 atunci când a fost înlocuit de actualul șef, Răzvan Burleanu.

Viața acestuia s-a schimbat complet odată cu ieșirea la pensie. Mircea Sandu este deja stabilit de câțiva ani în Franța, unde se bucură din plin de momentele liniștite pe care le trăiește și de temperaturile ridicate.

Citește și: Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive

În ciuda faptului că se află departe de țara natală, fostul președinte al Federației Române de Fotbal încasează lunar o sumă importantă de bani de la statul român. Acesta a dezvăluit ce pensie primește în cadrul unui interviu.

Articolul continuă după reclamă

Câți bani primește Mircea Sandu de la statul român. Ce pensie are

De-a lungul vieții, Mircea Sandu a trecut prin momente dificile. După ce a fost diagnosticat cu cancer, fostul președinte al Federației Române de Fotbal a decis să facă o schimbare în alimentație, dar și în viața de zi cu zi.

Nu a stat prea mult pe gânduri și s-a mutat în Beausoleil pentru a avea parte de relaxare, soare pe tot parcursul anului, dar și de o atmosferă calmă.

Un detaliu pe care puțini îl știu despre Mircea Sandu este că acesta încasează o sumă semnificativă de la statul român. Fostul președinte al Federației Române de Fotbal are o pensie de 2.000 de euro după 43 de ani în câmpul muncii.

De asemenea, acesta vrea ca până la vârsta de 90 de ani să primească toate cotizațiile pe care le-a dat către statul român, care ar fi în valoare de 350.000 de euro.

„Am pensie, cum să nu am? Am muncit 43 de ani. Am aproximativ 2.000 de euro. Știți cât am plătit eu asigurările și pensiile? Aproape 350.000 de euro”, a dezvăluit Mircea Sandu, potrivit gsp.ro.

„Și mi-am pus în gând să îmi recuperez banii primindu-i înapoi până la 90 de ani. În afara faptului că am susținut statul român financiar, i-am mai dat și imagine. Atât eu, cât și ceilalți mari sportivi, chiar dacă eu nu am fost mare.

Citește și: Pensia în România vs. Germania. Cât primește un pensionar român după 40 de ani de muncă, față de un neamț. Diferența e uriașă

Dar sunt acolo și eu. Mai ales ce am făcut la UEFA pentru România. Am oferit și acum am dreptul să-i recuperez. Nu e o pensie mare. Noi, ca stat, am vândut toată industria, unde sunt banii ăia?”, a mai adăugat fostul președinte al Federației Române de Fotbal, conform sursei citate mai sus.

Mircea Sandu a fost diagnosticat cu cancer de trei ori

Mircea Sandu a fost greu încercat de viață. Deși a reușit să învingă boala în 2020, fostul președinte al Federației Române de Fotbal a primit o nouă veste dificilă din partea medicilor care i-au descoperit o tumoară la plămâni.

Colaj cu Mircea Sandu în două ipostaze diferite
+5
Mai multe fotografii

La o distanță de doi ani, Mircea Sandu a fost diagnosticat cu cancer la prostată.

Cu ce se ocupă Monica Roșu acum. La 20 de ani de la retragerea din gimnastică, campioana olimpică și-a schimbat complet ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui
Observatornews.ro Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Antena 3 Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea. Cum arată și ce planuri mai are fostul fotbalist
Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea. Cum arată și ce planuri mai are...
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
(P) De ce boxul este unul dintre cele mai bune antrenamente de cardio?
(P) De ce boxul este unul dintre cele mai bune antrenamente de cardio?
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x