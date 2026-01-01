Ce pensie are Mircea Sandu. Câți bani primește de la statul român: „Am muncit 43 de ani”

Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit suma pe care o primește lunar de la statul român după 43 de ani în câmpul muncii.

Un detaliu pe care puțini îl știu despre Mircea Sandu este că acesta încasează o sumă semnificativă de la statul român | Hepta

Mircea Sandu este un nume important în lumea sportului. Timp de 24 de ani, acesta a fost președintele Federației Române de Fotbal, retrăgându-se din activitate în anul 2014 atunci când a fost înlocuit de actualul șef, Răzvan Burleanu.

Viața acestuia s-a schimbat complet odată cu ieșirea la pensie. Mircea Sandu este deja stabilit de câțiva ani în Franța, unde se bucură din plin de momentele liniștite pe care le trăiește și de temperaturile ridicate.

În ciuda faptului că se află departe de țara natală, fostul președinte al Federației Române de Fotbal încasează lunar o sumă importantă de bani de la statul român. Acesta a dezvăluit ce pensie primește în cadrul unui interviu.

Câți bani primește Mircea Sandu de la statul român. Ce pensie are

De-a lungul vieții, Mircea Sandu a trecut prin momente dificile. După ce a fost diagnosticat cu cancer, fostul președinte al Federației Române de Fotbal a decis să facă o schimbare în alimentație, dar și în viața de zi cu zi.

Nu a stat prea mult pe gânduri și s-a mutat în Beausoleil pentru a avea parte de relaxare, soare pe tot parcursul anului, dar și de o atmosferă calmă.

Un detaliu pe care puțini îl știu despre Mircea Sandu este că acesta încasează o sumă semnificativă de la statul român. Fostul președinte al Federației Române de Fotbal are o pensie de 2.000 de euro după 43 de ani în câmpul muncii.

De asemenea, acesta vrea ca până la vârsta de 90 de ani să primească toate cotizațiile pe care le-a dat către statul român, care ar fi în valoare de 350.000 de euro.

„Am pensie, cum să nu am? Am muncit 43 de ani. Am aproximativ 2.000 de euro. Știți cât am plătit eu asigurările și pensiile? Aproape 350.000 de euro”, a dezvăluit Mircea Sandu, potrivit gsp.ro.

„Și mi-am pus în gând să îmi recuperez banii primindu-i înapoi până la 90 de ani. În afara faptului că am susținut statul român financiar, i-am mai dat și imagine. Atât eu, cât și ceilalți mari sportivi, chiar dacă eu nu am fost mare.

Dar sunt acolo și eu. Mai ales ce am făcut la UEFA pentru România. Am oferit și acum am dreptul să-i recuperez. Nu e o pensie mare. Noi, ca stat, am vândut toată industria, unde sunt banii ăia?”, a mai adăugat fostul președinte al Federației Române de Fotbal, conform sursei citate mai sus.

Mircea Sandu a fost diagnosticat cu cancer de trei ori

Mircea Sandu a fost greu încercat de viață. Deși a reușit să învingă boala în 2020, fostul președinte al Federației Române de Fotbal a primit o nouă veste dificilă din partea medicilor care i-au descoperit o tumoară la plămâni.

La o distanță de doi ani, Mircea Sandu a fost diagnosticat cu cancer la prostată.