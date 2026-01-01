Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos mănușile, iar fanii sunt uimiți

Antena Căutare
După ce i-a surprins pe toți cu apariția sa după cel mai recent lifting în care pare mult mai tânără, Kris Jenner are o altă „lovitură” pentru internauți. Vedeta a fost surprins fără mănuși, iar mâinile ei îi trădează adevărata vârstă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 17:49 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 18:14
Cum arată mâinile lui Kris Jenner, în vârstă de 70 ani, de fapt | Profimedia & Getty

Poate că a cheltuit 100.000 de dolari pe o operație de lifting facial, însă mâinile lui Kris Jenner îi trădează adevărat vârstă. Vedeta reality show-ului „The Kardashians”, în vârstă de 70 de ani, a fost văzută marți, pe aeroporul din St Barts, fără mănușile în spatele cărora se ascundea de luni de zile, pentru a-și etala noul look. Însă, în timp ce fața ei părea înghețată în timp, mâinile ei, vizibil ridate și îmbătrânite ,au atras atenția tuturor.

Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Cum arată mâinile lui Kris Jenner, în vârstă de 70 ani, de fapt

În cele mai recente apariții, Kris Jenner a avut grijă să își ascundă mâinile, inclusiv la fastuoasa petrecere de aniversare a 70 de ani, unde și-a etalat „noua” fața, de după lifting, dar și-a accesoriat ținuta cu mânuși extrem de lungi.

Dar de data aceasta, însă, ea a renuțat la accesorii, la aterizarea pe insulă. Imaginile cu aceasta vin la doar câteva zile după ce s-a afișat alături de iubitul ei, Corey Gamble, în vârstă de doar 45 de ani.

Contrastul dintre chipul ei tânăr și mâinile îmbătrânite a fost imposibil de ignorat, mai ales în contextul zvonurilor că, de-a lungul timului, și-ar fi făcut operații estetice și la mâini. La momentul respectiv, mulți au presupus că intervenția a fost una de natură cosmetică, iar imaginea a făcut înconjurul internetului. Cu toate acestea, echipa ei a reacționat rapid pentru a pune capăt zvonurilor, confirmând că operația a fost necesară din punct de vedere medical.

Totuși, explicația nu a reușit să potolească speculațiile, mai ales că Jenner nu s-a ferit niciodată să discute despre operațiile estetice la care a apelat. Ani mai târziu, discuția a reapărut în forță când fanii au observat că vedeta de reality show a ieșit din nou în public fără mănuși.

În octombrie, pe Reddit, a început să circule un thread intitulat „Mâinile nu mint”, care conținea o fotografie cu Kriss Jenner așezată la masă, cu degetele foarte vizibile.

Comentariile nu au întârziat să apară și mulți s-au gândit cum de aceasta nu a rezvolvat și „problema mânilor” în contextul liftingului facial recent care a costat-o 100.000 de dolari.

„Ai crede că ar fi profitat de ocazie pentru a-și face și un lifting al mâinilor, din moment ce era deja sub efectul anesteziei”, a scris un interanut. „Nu e ca și cum ar avea un buget limitat”. Cea mai recentă operație de lifting facial – realizată de renumitul chirurg plastician Dr. Steven M. Levine – a fost confirmată la începutul acestui an, Jenner recunoscând că era timpul pentru o „reîmprospătare”.

De asemenea, în contextul unui episod din reality show-ului „The Kardashians”, ea a glumit că nasul ar putea fi „singurul lucru real” rămas pe fața ei, ceea ce a determinat-o pe fiica ei, Kim Kardashian, să o asigure că dinții ei sunt încă naturali.

Imaginile din St Barts vin după ce Kriss a atras atenția de Crăciun, arătând mai tânără ca niciodată într-o fotografie rară alături de iubitul ei de lungă durată, Corey Gamble. În fotografie, ea a pozat alături de bărbatul de 45 de ani, care, prin comparație, părea vizibil mai în vârstă decât ea, stârnind numeroase comentarii online.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

