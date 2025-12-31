Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Cum au apărut împreună la aproape un an de la despărțire

Iulia Albu și Mike au revenit la sentimente mai bune la aproape un an de la despărțire și au decis să își mai dea o șansă.

După ce hotărâseră să rămână doar parteneri de afaceri, se pare că recent cei doi foști iubiți au decis că povestea lor de dragoste merită o nouă șansă. Ei s-au reconectat în perioada sărbătorilor și au fost surprinși recent ieșind împreună la alergat.

Iulia Albu și Mike s-au împăcat

Iulia și Mike au format un cuplu timp de 9 ani și, deși au existat discuții despre o potențială căsătorie, ei au decis să pună punct relației lor în urmă cu aproape un an, mai exact în luna martie 2025.

După participarea lor la Asia Express, acolo unde au ieșit la suprafață mai multe neajunsuri din relația lor, Iulia și Mike au luat decizia de a se separa. Se pare însă că decizia nu a fost una definitivă, iar spiritul sărbătorilor de iarnă i-a făcut să se privească acum cu alți ochi și i-a readus împreună.

Paparazzi Cancan i-au surprins pe cei doi la alergat în urmă cu doar câteva zile, iar din imagini se vede cât de apropiați au redevenit Mike și Iulia. Pozele sugerează că ei au decis să se împace, după ce în urmă cu doar câteva săptămâni au stârnit controverse atunci când au fost surprinși pe stradă în timpul unei discuții aprinse.

Se pare că ei au decis să îngroape securea războiului și au revenit la sentimente mai bune. Ei au fost fotografiați de paparazzi în perioada dintre Crăciun și Anul Nou și se poate vede că atât Iulia, cât și Mike sunt mai relaxați și încântați de prezența celuilalt.

Iulia și Mike, îmbrăcați în echipamente sportive, au alergat în parc, iar după sesiunea de jogging, cei doi s-au îndreptat spre mașină și au plecat împreună spre casă.

Criticul de modă a vorbit deschis despre relația ei cu Mike în luna martie, imediat după despărțire, când a rememorat atât momentele frumoase trăite împreună, cât și pe cele mai dificile care i-au servit drept lecții de viață.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceasi notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, declara pe atunci Iulia Albu pentru Cancan.

