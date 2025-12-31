Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Cum au apărut împreună la aproape un an de la despărțire

Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Cum au apărut împreună la aproape un an de la despărțire

Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Cum au apărut împreună la aproape un an de la despărțire

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 12:05 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 13:20
Galerie
Iulia Albu și Mike au fost recent surprinși în ipostaze apropiate de paparazzi. | Instagram

Iulia Albu și Mike au revenit la sentimente mai bune la aproape un an de la despărțire și au decis să își mai dea o șansă.

După ce hotărâseră să rămână doar parteneri de afaceri, se pare că recent cei doi foști iubiți au decis că povestea lor de dragoste merită o nouă șansă. Ei s-au reconectat în perioada sărbătorilor și au fost surprinși recent ieșind împreună la alergat.

Iulia Albu și Mike s-au împăcat

Iulia și Mike au format un cuplu timp de 9 ani și, deși au existat discuții despre o potențială căsătorie, ei au decis să pună punct relației lor în urmă cu aproape un an, mai exact în luna martie 2025.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mesajul emoționant pe care Iulia Albu i l-a transmis fiicei sale, Mikaela, de ziua ei de naștere. Adolescenta a împlinit 16 ani

După participarea lor la Asia Express, acolo unde au ieșit la suprafață mai multe neajunsuri din relația lor, Iulia și Mike au luat decizia de a se separa. Se pare însă că decizia nu a fost una definitivă, iar spiritul sărbătorilor de iarnă i-a făcut să se privească acum cu alți ochi și i-a readus împreună.

Vezi imaginile cu Iulia Albu și Mike aici!

Paparazzi Cancan i-au surprins pe cei doi la alergat în urmă cu doar câteva zile, iar din imagini se vede cât de apropiați au redevenit Mike și Iulia. Pozele sugerează că ei au decis să se împace, după ce în urmă cu doar câteva săptămâni au stârnit controverse atunci când au fost surprinși pe stradă în timpul unei discuții aprinse.

Se pare că ei au decis să îngroape securea războiului și au revenit la sentimente mai bune. Ei au fost fotografiați de paparazzi în perioada dintre Crăciun și Anul Nou și se poate vede că atât Iulia, cât și Mike sunt mai relaxați și încântați de prezența celuilalt.

Citește și: Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții

Iulia și Mike, îmbrăcați în echipamente sportive, au alergat în parc, iar după sesiunea de jogging, cei doi s-au îndreptat spre mașină și au plecat împreună spre casă.

Criticul de modă a vorbit deschis despre relația ei cu Mike în luna martie, imediat după despărțire, când a rememorat atât momentele frumoase trăite împreună, cât și pe cele mai dificile care i-au servit drept lecții de viață.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceasi notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, declara pe atunci Iulia Albu pentru Cancan.

colaj iulia albu
+9
Mai multe fotografii

Citește și: Iulia Albu și Mike, discuție aprinsă în plină stradă la 8 luni de la separare. Ce s-a întâmplat

Fotografia rară cu Michael Bolton alături două dintre fiicele sale la 2 ani de la diagnosticul de cancer. Cum arată acum... Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Observatornews.ro Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Antena 3 Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru bustul ei
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte HelloTaste.ro
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x