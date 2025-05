Ilie Bolojan, declarații în exclusivitate la Observator. Starea României înainte de marea finală prezidențială

Cu mai puțin de o săptămână înainte de cea mai controversată finală prezidențială din istoria democratică a României, președintele interimar a răspuns întrebărilor Alessandrei Stoicescu, într-o ediție specială Observator.

Ilie Bolojan a vorbit despre responsabilitatea clasei politice pentru criza actuală din România și despre implicarea în viitoarele negocieri pentru guvernare.

Citește și: Președintele interimar, Ilie Bolojan, în fața românilor, într-o ediție specială Observator Antena 1, ora 19:30

„Eu nu dau sfaturi nimănui și fiecare partid își stabilește strategia așa cum consideră de cuviință. Dacă suntem corecți cu noi și cu românii, trebuie să recunoaștem că principalul element de dificultate al țării noastre, în momentul de față, este criza bugetară în care ne găsim. Această criză bugetară vine din anii trecuți, vine din decizii care au fost luate. Vine din creșteri de pensii sau salarii, unele de investiții, care au fost adoptate de guvernele anterioare.

Avem o dificultate de finanțare a acestui deficit, pentru că noi trebuie să luăm credite, și avem o dificultate majoră legată de menținerea rating-ului României, în așa fel încât să putem lua credite în continuare, să fim o țară de încredere, în care se poate investi. Această situație în care este România este dată sigur și de modul în care partidele care au guvernat până acum, au gestionat țara noastră. Și PSD, și PNL cred că au o responsabilitate principală pentru această situație și e normal, din punctul meu de vedere, să încerce să corecteze lucrurile care s-au acumulat în mod greșit”, a declarat Ilie Bolojan, președinte interimar al României

Articolul continuă după reclamă

Ilie Bolojan a atras atenția asupra măsurilor urgente pe care România trebuie să le ia astfel încât ratingul de țară să poată fi mențiunut și investițiile publice să poată fi continuate.

„Guvernul viitor, indiferent care va fi el, are niște constrângeri majore de care nu va putea fugi, indiferent de ce se va spune în aceste zile. Una dintre constrângerile pe care le avem este relația cu Comisia Europeană, ceea ce înseamnă, pe de o parte, accesarea fondurilor din PNRR, iar a doua constrângere legată de Comisie este legată de consolidarea fiscală, deci de deficit (…) Avem o întârziere mare în absorbția de fonduri europene, care se finalizează anul viitor, acest exercițiu din PNRR, și pentru a nu pierde acești bani e nevoie de urgentarea absorbției.

Există o parte a absorbției care ține de licitații, contestații, deci de capacitatea administrativă, care e împărțită între multe autorități și nu e ușor de atacat. Dar există și o responsabilitate birocratică, care este în principal la Guvernul României și la coaliția de guvernare, care înseamnă realizarea unor reforme. Dacă nu faci anumite reforme, nu faci tranșele de bani. Noi le-am întârziat (…) Guvernul va fi forțat, în termenul cel mai scurt, să ia aceste măsuri pentru a pune în practică aceste considerente birocratice pe care România și le-a asumat. Nu ne-a forțat nimeni. De absorbția acestor bani va depinde ratingul nostru. Fără bani europeni. Și, al doilea lucru, investițiile în țara asta. O bună parte din investiții sunt finanțate din bani europeni. Dacă nu ne luăm bani europeni, nu mai putem susține aceste investiții, ceea ce înseamnă condiții mai proaste de dezvoltare. Asta e o constrângere majoră”, a mai spus Ilie Bolojan, președinte interimar al României

Președintele interimar a dezvăluit de ce a anunţat că îl votează pe Nicuşor Dan şi dacă acceptă să fie pus premier de candidatul independent.

„Eu, de fiecare dată, de peste 20 de ani de când sunt în politică, am susținut candidații partidului din care fac parte. Mi se pare o chestiune de fidelitate, de respect. Atunci când nu au fost candidați ai partidului, întotdeauna am anunțat electorii care au încredere în mine care este opțiunea mea. Nu încercând să-i manipulez, nu încercând să le fac sugestii, dar cred că e o chestiune de responsabilitate. Analizând cei doi candidați care au rămas, am anunțat și nu ascund asta, că eu voi vota cu Nicușor Dan (...) Problema nu este să vrei tu să ocupi o funcție, ci să existe o majoritate care să susțină un anumit format.

Din păcate, această majoritate nu este ușor de format, pentru că Parlamentul României este pulverizat din punct de vedere politic. Suntem în situația în care, pentru a forma practic o majoritate stabilă, trebuie formată din patru partide. În al doilea rând, va fi important cine va fi ales președintele României. Pentru că găsirea unui guvern interimar îi dă președintelui posibilitatea să joace acest joc constituțional în România și va conta mult și care va fi susținerea pe care președintele României o dă sau nu unui candidat. Și, în ultimul rând, e o mare responsabilitate. Și pentru a livra de pe o astfel de funcție, trebuie să ai niște condiții îndeplinite. Trebuie să ai autoritate, capacitate de instituție, suport politic. Eu sunt foarte de acord că, atât eu, cât și partidul pe care eu l-am reprezentat are responsabilitatea, pentru că a contribuit și el la această situație neplăcută în care este România, să nu dezerteze de pe acest front al răspunderii și să participe la aceste negocieri. Sunt de acord să ne asumăm toată responsabilitatea pentru a face parte dintr-o formulă de guvernare care să dea un guvern stabil. Nu doar premierul este important”, a transmis Ilie Bolojan, președinte interimar al României

Ilie Bolojan a comentat, de asemenea, importanța scrisorii transmise de șapte foști ambasadori ai Statelor Unite în România, republicani și democrați, în care avertizau asupra pericolului reprezentat de o eventuală apropiere a României de Rusia.

„Fiecare candidat la funcția de președinte vine cu o istorie care ține de el. Ajunge președinte cu o percepție pe care a creat-o vis-a-vis de acel candidat. În condițiile în care percepția s-a format asupra unui candidat, este de natură să genereze neîncredere, să genereze lipsă de orientare clară în termeni geo-politici (...) Această percepție se transferă și asupra țării respective, pentru că președintele României, în acest caz, când participă la reuniuni internaționale, reprezintă România acolo și percepția asupra lui se transferă și asupra percepției României. România e într-o situație bugetară dificilă și e nevoie de credibilitate, e nevoie de stabilitate”, a zis Ilie Bolojan, președinte interimar al României

La final de mandat, președintele interimar a explicat și decizia luată anul trecut când, chiar dacă în sondaje era bine cotat, nu s-a înscris în cursa pentru președinție.

„Nu îmi pare rău, cred că este important, pe de o parte, să ne respectăm înțelegerile și angajamentele pentru a construi încredere chiar și în politică și pe de altă parte, nu funcția este importantă, ci fiecare om acolo unde este, dacă își face datoria. (...) Am încercat în această perioadă să mă comport normal, să deschid instituția (n.r. președinției), să-i ascult pe cetățeni, să intru în dialog cu ei, să răspund presei. Dar asta nu este o problemă de performanță, ci o problemă de normalitate. Și nu e bine când normalitatea uneori este percepută drept performanță. Performanța înseamnă mult mai mult și înseamnă ani de muncă și înseamnă rezultate importante și asta trebuie să recâștigăm”, a adăugat Ilie Bolojan, președinte interimar al României

Citește și: Nicușor Dan, declarații în direct la Observator Antena 1, după prima întâlnire față în față cu George Simion

Toate declarațiile pot fi urmărite pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL

OBSERVATOR. Despre oameni. Știrile așa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en