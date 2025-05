Actrița Reka Kovacs, ipostazele neașteptate în care fanii nu au văzut-o până acum. Cum arăta când se poza sexy

Actrița Reka Kovacs din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” și-a surprins fanii cu fotografiile de pe contul său de Instagram.

Dacă în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, Reka interpretează un rol cuminte, cel al uneia dintre menajerele familiei Mincu, în aceste poze și-a surprins urmăritorii în ipostaze inedite.

Réka Kovács face parte din generația tânără de actori români. Ea e de origine maghiară și s-a născut pe 20 august 2000 în Târgu Secuiesc, județul Covasna.

Réka a absolvit secția de Arta Actorului a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și s-a remarcat prin talentul și dedicarea sa în lumea teatrului și a filmului românesc.

Ipostaza provocatoare în care a fost fotografiată Reka Kovacs

În lumea teatrului, Réka a colaborat cu numeroase teatre din București, printre care Teatrul Infinit, Teatrul Arte dell’Anima, Teatrul Excelsior și Teatrul de Comedie. Tânăra în vârstă de 25 ani a interpretat roluri diverse, precum Jeannie în „Fat Pig” de Neil LaBute, Ami în „N-am văzut nimic” și Duniașa în „Livada de vișini” de Cehov.

Aceste roluri au contribuit masiv la dezvoltarea sa artistică și la consolidarea unei prezențe scenice remarcabile, fiind apreciată de un public larg pentru felul său aparte prin care reușește să transmită emoție.

În 2022, Réka a fost selectată în programul „10 pentru FILM” al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), o inițiativă menită să promoveze actori de teatru în lumea cinematografiei. Această oportunitate i-a oferit șansa de a-și extinde orizonturile artistice și de a se face cunoscută în rândul profesioniștilor din industria filmului.

Pe micile ecrane, Réka a debutat în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, difuzat în fiecare joi la Antena 1 de la 20.30, unde interpretează rolul Enikő, o bucătăreasă cu o personalitate puternică. Apariția ei a marcat începutul unei noi etape în cariera sa, demonstrând versatilitatea și adaptabilitatea sa în fața camerei.

„Când am ajuns la casting și am primit textul, mi s-a părut ca n-am văzut bine numele personajului. M-am bucurat enorm, pentru că face parte din mine și uneori am uitat asta, am uitat că e ceva ce mă definește și de care sunt extrem de mândră. Îmi place foarte mult personajul meu, mă entuziasmează faptul că e comic, că am libertate și idei și propuneri, toată lumea este deschisă, plus că în teatru joc mai mult dramă, iar partitura asta parcă e o gură de aer proaspăt”, a spus Réka despre rolul ei din serial.

