Cum arăta actorul Adrian Rîmboacă cu părul lung. Imaginea în care actorul din "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN" e de nerecunoscut

Pentru Adrian, rolul din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” reprezintă debutul lui în primul său serial TV.

Adrian Rîmboacă face parte din generația tânără de actori români și a demonstrat deja că știe cum să își exploreze talentul și cum să îi dea diferite forme în funcție de personajul pe care îl are de interpretat.

Cum arăta Adrian Rîmboacă cu părul lung

Adrian Rîmboacă apare în noul serial semnat de Ruxandra Ion în rolul lui Şerban, partenerul de afaceri al lui Tudor (Vlad Udrescu) şi confidentul acestuia, deşi este totodată şi cel care o place în secret pe logodnica lui Tudor.

Proaspăt absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, Adrian a jucat în lungmetrajul Visul (regia Cătălin Saizescu), în piese de teatru precum Intercontinental (Teatrul Apropo), Regatul Cascadelor (Teatrul de Operetă Ion Dacian), dar şi în videoclipurile artiştilor The Motans, Inna, Emilian, Ioana Ignat, Erika Isac, Eva Timush şi Juno.

Despre castingul pentru rolul lui Şerban în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Adrian spune:

„La începutul anului, am participat la castingul pentru un nou serial de televiziune. După fiecare scenă prezentată în sala de audiţii, numărul candidaţilor rămaşi „în joc” scădea. La un moment dat, am rămas singur pe culoar, ceea ce mi se părea semn bun, dar aşteptam în continuare să fiu chemat pentru o nouă probă.

Am aflat că audiţia se terminase abia când cei din echipa de casting au ieşit din sală şi producătoarea mi-a spus: „De ce mai eşti aici? Felicitări!”. Parcă nu îmi venea să cred, dar doamna Domnica Cîrciumaru mi-a confirmat că tocmai obţinusem rolul Şerban din serialul difuzat de Antena 1!”, în vreme ce despre personajul său, actorul dezvăluie:

Adrian reţine în detaliu şi prima zi de filmare: „S-a întâmplat ca prima mea zi de filmare pentru serialul „Ana” să se suprapună cu „HOP – Gala Tânărului Actor”, organizată de UNITER la Alba-Iulia, unde am participat ca finalist. La miezul nopţii am plecat cu autocarul spre Bucureşti, dimineaţa la 7 am fost la filmare, apoi am fugit la autogară şi seara eram înapoi la HOP.

Sincer, nu reţin prea multe de la acea filmare, atât de emoţionat eram, îmi amintesc doar că toată lumea a fost foarte comunicativă şi amabilă. În acea atmosferă plăcută, totul a decurs firesc, ca şi când lucram împreună de mult timp şi am simţit că deja sunt parte din echipă.

Fanii care îi îndrăgesc personajul din serial cel mai probabil îl urmăresc deja pe rețelele de socializare, acolo unde au putut afla mai multe despre evoluția lui în lumea actoriei.

Într-una dintre postările sale de anul trecut, Adrian apare în câteva fotografii cu părul lung, interpretând rolul lui Oberon în piesa de teatru Visul unui nopți de vară.

Puțini au fost cei care au reușit să îl recunoască în acele imagini, arătând complet diferit de cum arată el acum în serial, în rolul lui Șerban. Imaginile au atras în special atenția admiratoarelor sale.

