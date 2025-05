Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 17. Sandra crede că e însărcinată cu Matei. Ce secrete află Victoria

În episodul 17 din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, din 1 mai 2025, Sandra crede că e însărcinată cu Matei. Descoperă cr secrete află Victoria despre adopția fiicei sale, Ana.

În episoadele trecute din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, Leo a aflat de relația dintre Sandra și Matei, iar Alina nu vrea să accepte că tatăl ei va mai avea un copil.

După ce s-a întâlnit cu Matei, Ana se confruntă și cu mama ei și pentru prima dată după mult timp alege să îi spună adevărul. Ea îi mărturisește că a aflat despre faptul că a fost vândută, iar în episoadele următoare întreaga poveste va prinde din ce în ce mai mult contur.

Apar noi intrigi în serialului „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, în episodul 17 din data de 1 mai 2025.

Episodul începe cu Ana, care stă în mașină cu Victoria. Aceasta din urmă o întreabă dacă îi poate arăta reportajul, iar tânăra acceptă.

Așa a ieșit la iveală faptul că un cuplu străin a plătit 10.000 de dolari pentru un copil din orfelinat, dar oamenii nu au au mai primit copilul vreodată. Într-un articol de ziar era scris faptul că instanța a decis încetarea urmăririi penale a lui Sebastian Istrate și a lui Leonard Coman, semn că aceștia au fost suspecții de la vremea respectivă pentru adopțiile ilegale.

Alexia încearcă să îl facă pe Tudor să o accepte în viața lui.

Sandra se întâlnește la restaurant cu Matei și îi spune că ia în calcul ideea că el ar fi tatăl, nu Sebastian.

„Îl părăsești și fugim, îl creștem împreună”, a fost reacția lui Matei.

„Mă faci să râd. Nu e așa ușor!”, a fost reacția femeii.

„Ar putea să fie! Eu, tu și copilul nostru, împreună! Sandra, dacă e copilul meu, atunci e un semn în plus că nu ai ce căuta lângă bărbatul ăsta”, a fost replica lui Matei.

„Am greșit, nu trebuia să vin. Nu mă ajută deloc ce faci, o să plec”, a fost reacția Sandrei, care s-a ridicat de la masă și a plecat.

Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, episodul 17 din 1 mai 2025. Alexia s-a mutat cu Tudor

Victoria află de la soțul ei de faptul că Alexia s-a mutat timp de o săptămână acasă la Tudor, dar asta nu e tot.

„I-am propus Alexiei să le luăm ca dar de nuntă o casă, ei și lui Tudor. M-am lăsat influențat de mama. Am vrut s-o salvez pe Alina, am promis că voi interveni pentru ea dacă am grijă de Alexia. Am crezut că fac un bine, nu știu ce a fost în capul meu”, a zis soțul Victoriei.

Victoria o roagă pe Ana să nu spună nimănui nimic, până nu găsește cea mai bună soluție de a gestiona situația: „Informația asta poate distruge și familia noastră, dar și pe familia lui Basti. Sunt acuzații grave, Ana”.

„Nu sunt acuzații false, e ceea ce s-a întâmplat, e adevărul. Și eu am fost o victimă colaterală în combinațiile lui. Cât am suferit la orfelinat, cât am suferit când copiii mă arătau cu degetul la școală!”, a zis Ana pentru Victoria.

„Până nu lămuresc situația asta, te rog, ai rădare, lasă-mă să înțeleg ce s-a întâmplat și o să luăm împreună o decizie, bine?”, a fost replica femeii, în episodul 17 al serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” din 1 mai 2025.

Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, episodul 17 din 1 mai 2025. Victoria află detalii despre adopția Anei

Victoria îl înfruntă pe Basti: „Cum ai făcut tu averea asta? Mi-ai vândut copilul?!”.

„Da, am luat bani, nu era simplu. Eu regret cel mai tare că nu a ajuns la familia Smith, că îmi face numai probleme. Dacă ajungea acolo nu o mai cunoșteai niciodată. Nu v-ați fi regăsit niciodată și nu aflai ce om minunat e. Lucrurile în timp tind să se rezolve cumva. Unii numesc asta destin”, a recunoscut bărbatul.

Ana l-a confruntat pe Sebastian despre vânzarea de copii și el a recunoscut că a luat bani pentru orfani. Între timp, Victoria l-a confruntat pe Leo în privința acestui subiect.

Sebastian încearcă să îl convingă pe Tudor să o uite pe Ana și să trăiască în liniște cu Alexia, logodnica lui.

Constance îl sună pe Basti îl anunță că Alina nu va fi acceptată la următoarea fază a studiului.

„Credeam că ți-a zis Leo că nu mai depindem de tine, Alina are alți oameni pe care să ne bazăm acum. Merci, au revoir!”, a fost replica dată de bărbat, în episodul 17 al serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” din 1 mai 2025.

Ana și Tudor îl găsesc pe Matei legat și îl eliberează, dar sunt prinși de Leo.

