Emilian lansează Ultimul Crăciun. Penultimele episoade din acest sezon „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se văd pe Antena 1

Emilian se lasă purtat de magia sărbătorilor și prezintă o nouă piesă care ne poartă pe drumul nostalgiei, oferindu-ne parfumul celei mai frumoase perioade din an, chiar înainte de difuzarea penultimelor episoade din acest sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, diseară, de la 20.30, la Antena 1.

Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 11:08 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 11:13
Melodia îmbină elementele specifice Crăciunului, atmosfera de acasă și nostalgia pe care o simțim în această perioadă, venind ca un manifest al speranței de a petrece cât mai mult timp lângă persoana care nu ne cere cadouri, ci doar timp | Antena 1

Dragostea și emoția sunt transpuse într-un mesaj puternic, universal, care ne dă forță și ne face să visăm cu ochii deschiși, în timp ce melodia parcă ne cuprinde, amintindu-ne de tot ce este mai important: doar acasă găsim ce ne dorim, când suntem înconjurați de cei dragi.

Cântărețul s-a lăsat inspirat de povestea conturată de personajul său, Toby, în universul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care vrea să îi spună iubitei sale, în șoaptă, promisiuni care dau speranță.

Artistul reușește să construiască o poveste muzicală, iar Ultimul Crăciun vine după ce alte trei piese lansate anterior în universul serialului s-au bucurat de succes. Scrisă în ADN, folosită în genericul producției, Soarele și Luna, dar și Pământul, s-au potrivit cu toți cei care iubesc profund și pot sta chiar și în mijlocul furtunii, dacă au o persoană specială alături.

Emilian lansează Ultimul Crăciun, o melodie inspirată din universul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Melodia îmbină elementele specifice Crăciunului, atmosfera de acasă și nostalgia pe care o simțim în această perioadă, venind ca un manifest al speranței de a petrece cât mai mult timp lângă persoana care nu ne cere cadouri, ci doar timp. Nevoia lui Toby de a fi prezent în fiecare clipă în povestea pe care o trăiește în serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, se transformă într-o declarație a celui mai pur sentiment – dragostea.

Tonul este melancolic, însă mesajul rămâne unul implantat adânc în ascultătorii care îi strâng în brațe mai tare pe cei pe care îi au alături de sărbători, iar tristețea aduce trăiri sincere și fragile, căci lumina se regăsește la capătul fiecărui tunel. Încă puțin, încă un Crăciun – timpul se poate opri în loc, iar tabloul simțurilor poate fi cel care le face tuturor inima să tresară.

Rugămintea este directă, fără artificii, transpusă într-o melodie pentru suflet, cu un contrast care ne împletește mirosul plăcut al aromelor de Crăciun și luminile din brad cu trăirile pe care le au oamenii în clipele în care iubesc și își doresc să nu îi piardă pe cei dragi.

Colaj cu Emilian și Ana Bodea în două ipostaze diferite lângă bradul de Crăciun

Povestea lui Toby (Emilian) şi a Alinei (Ana Bodea) este pusă sub semntul întrebării, însă toate răspunsurile se vor afla chiar în ziua de Crăciun, de la 20.30, în cadrul marelui deznodământ al sezonului 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN - o poveste care vorbeşte despre iubire, trădare, identitate și puterea de a rămâne alături de cei pe care îi iubești – chiar și atunci când totul pare pierdut.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
