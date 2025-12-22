Antena Căutare
Program Catedrala Mântuirii Neamului de Sărbători. Când poate fi vizitată de credincioși

Programul Catedralei Mântuirii Neamului de Sărbători din acest an oferă o oportunitate specială credincioșilor de a păși în interiorul unuia dintre cele mai impresionante lăcașuri de cult din lume. După Sărbătorile de Iarna, accesul va fi închis din nou pentru lucrările finale.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 12:39 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 15:30
Când poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului de Sărbători

Catedrala Națională din București, cunoscută oficial drept Catedrala Mântuirii Neamului, se pregătește să își deschidă porțile pentru credincioși și vizitatori cu ocazia sărbătorilor de iarnă din acest an. Anunțul oficial al Patriarhiei Române oferă un program clar pentru perioada Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei, într-un moment în care lăcașul de cult se află încă în proces de finalizare a lucrărilor interioare

Când poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului de Sărbători

Potrivit comunicatului oficial al Patriarhiei Române, Catedrala Mântuirii Neamului va fi deschisă zilnic între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, pentru credincioșii din țară și străinătate. În această perioadă, accesul va fi permis între orele 09:00 și 17:00, iar vizitatorii vor putea intra în interior pentru a admira monumentala construcție, a se ruga și a se închina în cea mai mare catedrală ortodoxă din lume.

Citește și: Cum arată POS-uri pentru donații, instalate în Catedrala Mântuirii Neamului. Unul se află chiar la altar

Este important de reținut că, în această perioadă, nu vor avea loc slujbe liturgice în interiorul Catedralei Naționale. Acestea rămân în continuare programate în Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei și în Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

„Patriarhia Română reaminteşte tuturor credincioşilor care doresc să viziteze Catedrala Naţională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, precizează Patriarhia, potrivit hotnews.ro.

După data de 9 ianuarie 2026, Catedrala va fi din nou închisă pentru continuarea lucrărilor interioare, care includ pictarea mozaicului și alte finisări necesare înainte de finalizarea completă a spațiului sacru.

Catedrala Națională din București este una dintre cele mai importante și semnificative construcții de cult din lume, nu doar din România. Proiectul a început în anii 2010, iar după un lung șir de etape de construcție și finisare, lăcașul a fost inaugurat oficial pe 26 octombrie 2025, într-o ceremonie grandioasă. Slujba de sfințire a picturii interioare a fost oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și de Patriarhul Ecumenic, în prezența unui număr impresionant de credincioși.

În lunile premergătoare sezonului de iarnă, Catedrala Națională a trecut prin mai multe etape de deschidere și închidere pentru public, în funcție de lucrările care erau în desfășurare. De exemplu, înainte de noiembrie 2025, credincioșii au avut ocazia să viziteze interiorul pentru perioade limitate, iar accesul a fost ulterior restricționat pentru continuarea lucrărilor artistice și tehnice.

Citește și: Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie

Vizitatorii care vor intra în Catedrala Națională în perioada sărbătorilor vor avea ocazia să admire spațiul sacru și arhitectura impresionantă, precum și ornamentele interioare. Deși slujbele nu vor avea loc aici, atmosfera de liniște și reculegere va fi una potrivită pentru rugăciune și reflecție.

