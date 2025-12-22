Antena Căutare
Cu ce se ocupau părinții Mihaelei Rădulescu în perioada comunismului. Ce profesie neobișnuită aveau

Mihaela Rădulescu trece prin momente grele după ce și-a pierdut iubitul și mama la un interval scurt de timp. Deși este o figură celebră în showbiz-ul românesc, puțini sunt cei care știu detalii despre copilăria ei. Iată cu ce se ocupau părinții vedetei în perioada comunistă.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 12:23 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 13:36
Deși este o figură celebră în showbiz-ul românesc, puțini sunt cei care știu detalii despre copilăria ei

Anul 2025 a fost dificil pentru Mihaela Rădulescu. În luna iulie, vedeta a primit o veste cumplită care i-a adus multă durere. Iubitul său, Felix Baumgartner, s-a stins din viață într-un accident cumplit cu parapanta.

Vedeta se afla alături de partenerul ei în vacanță, în Italia, atunci când s-a produs tragicul eveniment. Medicii i-au acordat primul ajutor celebrului parașutist, însă eforturile lor au fost în zadar, declarând decesul acestuia.

La doar cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a primit o nouă lovitură grea de la viață. Marilena Țiganu, mama acesteia, a murit pe data de 19 decembrie din cauza problemelor de sănătate.

Ce profesii aveau părinții Mihaelei Rădulescu în perioada comunismului

Mihaela Rădulescu a fost întotdeauna discretă în ceea ce privește familia ei. Vedeta a vorbit rar despre părinții săi sau despre cea mai frumoasă perioadă a vieții: copilăria.

Un lucru este cert, aceasta a trecut prin încercări cumplite. Prima pierdere pe care a suferit-o a fost în 2014, atunci când tatăl ei, Florin Ţiganu, a murit după ce a luptat cu o boală cruntă. În 2025, Mihaela Rădulescu a pierdut două persoane importante: iubitul și mama ei.

Vedeta a avut o relație foarte bună cu cei care au crescut-o. Pe vremea comunismului, Marilena și Florin Țiganu aveau o profesie neașteptată. Aceștia au fost arbitri oficiali la raliuri, motiv pentru care Mihaela Rădulescu a avut parte de o copilărie neobișnuită.

„La 16 ani am condus prima dată, Dacia familiei, într-o pădure, pe un drum neasfaltat – tocmai participasem la un raliu tehnico-aplicativ, la Tg. Mureș, în calitate de copilot, iar pilotul era … mama. Am petrecut mult timp pe la raliuri, pe margine, pentru că a fost o vreme când ambii mei părinți erau arbitri oficiali și mă luau cu ei.

Tata a organizat câteva ediții ale raliului „Ceahlăul”, asta după ce au interzis denumirea lui inițială de „Raliul Mănăstirilor” (pe macadam și asfalt). Îmi plăceau mașinile și abia așteptam să iau carnetul. Cred ca cel mai în detaliu îmi amintesc mașina bunicului meu, când eram mică, o Pobeda uriașă, care era senzația orașului Piatra Neamț”, a dezvăluit vedeta în trecut, potrivit libertateapentrufemei.ro.

De asemenea, Marilena Țiganu a fost și profesoară de Limba Română.

„Din doi părinți profesori, n-aveam cum să greșesc fundamental sau să o iau pe vreun drum greșit, dimpotrivă. Și le sunt recunoscătoare pentru tot, mai ales pentru ce nu-mi convenea când nu înțelegeam de ce mă certau. Acum înțeleg tot și îi iubesc și mai mult.”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

Colaj cu Mihaela Rădulescu în două ipostaze diferite
+4
Mai multe fotografii

„N-am avut o copilărie roz, ca mai toate fetiţele de azi, nu m-am jucat cu păpuşi Bărbie, nu aveam paiete pe pantofi şi nici nu m-am fardat vreodată, până la 18 ani.”, a mai punctat Mihaela Rădulescu într-un interviu, în 2008, conform viva.ro.

