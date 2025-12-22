Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”

Dani și Gabriela Oțil și-au plimbat fiul cu metroul, iar Tiago a fost încântat de excursie. Băiatul în vârstă de 4 ani a avut o reacție savuroasă în momentul în care mijlocul de transport a prins viteză.

Tiago Oțil a avut parte de o călătorie cu metroul alături de părinții lui. Gabriela Oțil l-a filmat pe Tiago în timpul „excursiei”, iar băiatul s-a arătat încântat și receptiv la anunțurile despre stații și peroane.

„Am prins viteză!”. Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago

Băiețelul a stat pe scaun, între părinții lui, și a fost fericit când metroul a prins viteză.

Între mamă și fiu a avut loc un dialog haios:

Tiago: Pe peronul dreptul!

Gabriela Oțil: Iuhuu! E fain cu metroul? Îți place?

Tiago: Da! Am prins viteză!

Gabriela Oțil: Prindem viteză mare-mare-mare!

Tiago, sufletul familiei Oțil

Tiago Oțil este un băiețel foarte energic, curios și spontan, iar mama lui surprinde des momente haioase de familie. Recent, soții Oțil au publicat pe rețelele sociale imagini de la împodobirea bradului, unde băiețelul a fost foarte implicat: „N-am mai împodobit bradul atât de devreme niciodată… dar acum Tiago nu a mai avut răbdare. Sper să nu ajungem, la anul, să-l facem încă din noiembrie”, a mărturisit Gabriela Oțil pe contul ei de Instagram.

Gabriela Oțil publică des pe rețelele sociale momente din viața fiului ei și al lui Dani Oțil.

Viața lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu s-a schimbat complet de când a venit pe lume fiul lor. Cei doi radiază de fericire atunci când se află în preajma micuțului sau vorbesc despre el. Tiago s-a născut în septembrie 2021.

„El își dă mai mult cu părerea despre ținutele mele decât Dani. Este foarte atent la cum mă îmbrac, la cum mă machiez, la cum îmi fac părul, unghiile… Este super atent. (...) Este fecioară exact ca taică-su și este foarte atent la detalii. Chiar dacă pare că nu remarcă, ei sunt foarte atenți și atunci…” a spus Gabriela Oțil într-un interviu acordat pentru Revista Viva!

În august, de ziua lui Dani, Gabriela a făcut o mărturisire emoționantă și anume că nu s-ar fi gândit la începutul relației că va ajunge mama copilului prezentatorului:

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și “mama la copil”. Mulțumesc pentru ce am devenit azi!”, a transmis Gabriela Oțil.

