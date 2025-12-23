Modele unghii de Crăciun 2025, tendințe în manichiură pentru sărbătorile de iarnă

Află care sunt tendințele în manichiură pentru sărbătorile de iarnă din acest an. Descoperă cele mai frumoase modele de unghii pentru Crăciun 2025: elegante și minimaliste, albe și scurte, cu french clasic. Inspirație pentru un look festiv și rafinat, potrivit oricărei ocazii de sărbătoare.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 17:45

Sezonul festiv bate la ușă și toată lumea își pregătește look-ul pentru petrecerile, brunch-urile și cinele de Crăciun. Jennifer Lopez fură deja privirile, degustând preparatele de sărbători cu o manichiură care a devenit, surprinzător, una dintre favoritele acestui final de an.

Tendințele pentru unghiile de Crăciun 2025 vorbesc despre rafinament și minimalism: „Eleganța primează, simplitatea cucerește, iar unghiile scurte și albe transmit un aer sofisticat și sunt mai versatile decât par”, explică Mari Luca, Nail Specialist OPI.

Roșul clasic? Își păstrează locul de etern simbol al feminității, chiar dacă trece discret în plan secund. Iar French-ul, reinterpretat cu accente moderne, devine vedeta manichiurilor pregătite să strălucească în cele mai glamour zile ale iernii. „French-ul rămâne baza clasică, dar reinterpretarea cu sclipici sau fundițe îl face actual și festiv”, susține specialistul. Rezultatul? O manichiură sofisticată, cu un twist elegant, gata să cucerească mesele și petrecerile de Crăciun.

Modele de unghii în tendințe de Crăciun

Inspirația vine direct de la cei mai buni nail artiști și din universul Pinterest și Instagram.

Unghii simple, dar pline de spirit de Crăciun

Nail artistul Iram Shelton răspunde dorinței de a avea unghii scurte și minimaliste pentru sărbători, transformându-le însă în mici bijuterii prin decoruri extra-glam de sezon. Strălucitoare și pline de viață, aceste manichiuri reușesc să fie în același timp jucăușe și rafinate, perfecte pentru atmosfera de Crăciun.

Un strop de roșu pe o manichiură „glazed” cu french

Un detaliu subtil de roșu completează manichiura cu efect „glazed” și french delicat. Culoarea este adusă de un mic detaliu: fundița, subțire și discretă, pentru a păstra rafinamentul la cel mai înalt nivel. Rezultatul? O manichiură sofisticată, festivă și extrem de chic.

French-ul se îmbracă de sărbătoare

French manicure nu mai este doar clasicul discret de zi cu zi. În sezonul de iarnă, capătă un aer festiv și glam, reinterpretat cu accente strălucitoare și fundițe delicate. Rezultatul? O manichiură sofisticată, cu un twist elegant, gata să cucerească mesele și petrecerile de Crăciun.

Unghii de Crăciun 2025: luminoase și elegante

Manichiurile deschise la culoare, cu un finish luminos, domină tendințele acestui sezon. Sunt preferatele femeilor care caută rafinament și simplitate, perfecte pentru un look festiv discret, dar sofisticat.

Unghii festive: clasicul French devine glamour

Tom Bachik, nail artistul preferat al lui Jennifer Lopez, redefinește clasicul French pentru sezonul de iarnă. Vedeta rămâne fidelă eleganței tradiționale, dar o transformă într-un spectacol vizual, adăugând șiruri de străluciri și sclipici rafinat. Rezultatul? O manichiură perfectă, sofisticată și plină de glamour.

Unghii cu ghirlande și decorațiuni de Crăciun

Pentru pasionații de decorațiuni festive, ghirlandele și decorațiunile nu mai sunt doar pentru brad sau ușa de la intrare. Ele devin un detaliu chic pe unghii, aducând un aer cool și vesel. Un accesoriu ideal pentru a completa atmosfera magică a sărbătorilor.

Unghii nude cu accente aurii

Minimalismul nu dispare nici în sezonul festiv. Unghiile nude, îmbogățite cu detalii aurii discrete, transmit eleganță și rafinament. Baza neutră se îmbină perfect cu strălucirea subtilă a aurului, oferind un look sofisticat și festiv, potrivit pentru cine își dorește un stil simplu, dar memorabil.

Naomi Watts și roșul clasic al Crăciunului

Naomi Watts alege să strălucească în cel mai iconic mod: cu unghii roșii, intense și luminoase, imposibil de ignorat. Nuanța clasică de roșu scarlat, simbol etern al Crăciunului, aduce bucurie și magie festivă, iar alături de o rochie neagră, manichiura devine accentul care emană energie și vitalitate.

Frumusețea atemporală a unghiilor roșii

Roșul intens rămâne un reper al eleganței, o frumusețe care nu se demodează niciodată. Vibrant și plin de pasiune, transmite rafinament și se leagă indestructibil de atmosfera festivă a Crăciunului. Este alegerea clasică, dar mereu actuală, pentru un stil sofisticat și memorabil.

Roșul intens pe unghii: eleganță cu străluciri subtile

Roșul clasic se reinventează într-o versiune mai intensă și mai profundă, unde sclipiciul discret adaugă un strop de lumină. Rezultatul este o manichiură sofisticată, care păstrează farmecul atemporal al roșului, dar îl îmbogățește cu profunzime și rafinament.

Roșu clasic și nail art într-o singură manichiură

Dacă nu te poți decide între farmecul atemporal al unghiilor roșii și creativitatea nail art-ului, există soluția perfectă: combinarea lor într-o singură manichiură. Rezultatul este spectaculos – un mix de tradiție și originalitate, menit să atragă toate privirile în sezonul festiv.

Unghii cu motive plaid: cozy și chic

Inspirate de imprimeurile tartan, unghiile plaid evocă atmosfera caldă a zilelor de iarnă petrecute sub păturile confortabile. Acest design cozy aduce un aer familiar și relaxat manichiurii, dar păstrează eleganța chic, transformându-se într-un accesoriu perfect pentru sezonul rece și sărbători.

Indiferent dacă alegi roșul clasic, un French reinterpretat sau un design jucăuș cu luminițe și ghirlande, manichiura de Crăciun 2025 este despre eleganță și personalitate. Fiecare detaliu poate deveni un accesoriu al sărbătorilor, menit să completeze magia sezonului.

