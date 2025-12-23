Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Modele unghii de Crăciun 2025, tendințe în manichiură pentru sărbătorile de iarnă

Modele unghii de Crăciun 2025, tendințe în manichiură pentru sărbătorile de iarnă

Află care sunt tendințele în manichiură pentru sărbătorile de iarnă din acest an. Descoperă cele mai frumoase modele de unghii pentru Crăciun 2025: elegante și minimaliste, albe și scurte, cu french clasic. Inspirație pentru un look festiv și rafinat, potrivit oricărei ocazii de sărbătoare.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 17:45 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 17:50
Galerie
Modele unghii de Crăciun 2025 | Shutterstock

Sezonul festiv bate la ușă și toată lumea își pregătește look-ul pentru petrecerile, brunch-urile și cinele de Crăciun. Jennifer Lopez fură deja privirile, degustând preparatele de sărbători cu o manichiură care a devenit, surprinzător, una dintre favoritele acestui final de an.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tendințele pentru unghiile de Crăciun 2025 vorbesc despre rafinament și minimalism: „Eleganța primează, simplitatea cucerește, iar unghiile scurte și albe transmit un aer sofisticat și sunt mai versatile decât par”, explică Mari Luca, Nail Specialist OPI.

Roșul clasic? Își păstrează locul de etern simbol al feminității, chiar dacă trece discret în plan secund. Iar French-ul, reinterpretat cu accente moderne, devine vedeta manichiurilor pregătite să strălucească în cele mai glamour zile ale iernii. „French-ul rămâne baza clasică, dar reinterpretarea cu sclipici sau fundițe îl face actual și festiv”, susține specialistul. Rezultatul? O manichiură sofisticată, cu un twist elegant, gata să cucerească mesele și petrecerile de Crăciun.

Articolul continuă după reclamă

Modele de unghii în tendințe de Crăciun

Inspirația vine direct de la cei mai buni nail artiști și din universul Pinterest și Instagram.

Unghii simple, dar pline de spirit de Crăciun

Nail artistul Iram Shelton răspunde dorinței de a avea unghii scurte și minimaliste pentru sărbători, transformându-le însă în mici bijuterii prin decoruri extra-glam de sezon. Strălucitoare și pline de viață, aceste manichiuri reușesc să fie în același timp jucăușe și rafinate, perfecte pentru atmosfera de Crăciun.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un strop de roșu pe o manichiură „glazed” cu french

Un detaliu subtil de roșu completează manichiura cu efect „glazed” și french delicat. Culoarea este adusă de un mic detaliu: fundița, subțire și discretă, pentru a păstra rafinamentul la cel mai înalt nivel. Rezultatul? O manichiură sofisticată, festivă și extrem de chic.

French-ul se îmbracă de sărbătoare

French manicure nu mai este doar clasicul discret de zi cu zi. În sezonul de iarnă, capătă un aer festiv și glam, reinterpretat cu accente strălucitoare și fundițe delicate. Rezultatul? O manichiură sofisticată, cu un twist elegant, gata să cucerească mesele și petrecerile de Crăciun.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Unghii de Crăciun 2025: luminoase și elegante

Manichiurile deschise la culoare, cu un finish luminos, domină tendințele acestui sezon. Sunt preferatele femeilor care caută rafinament și simplitate, perfecte pentru un look festiv discret, dar sofisticat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Unghii festive: clasicul French devine glamour

Tom Bachik, nail artistul preferat al lui Jennifer Lopez, redefinește clasicul French pentru sezonul de iarnă. Vedeta rămâne fidelă eleganței tradiționale, dar o transformă într-un spectacol vizual, adăugând șiruri de străluciri și sclipici rafinat. Rezultatul? O manichiură perfectă, sofisticată și plină de glamour.

Unghii cu ghirlande și decorațiuni de Crăciun

Pentru pasionații de decorațiuni festive, ghirlandele și decorațiunile nu mai sunt doar pentru brad sau ușa de la intrare. Ele devin un detaliu chic pe unghii, aducând un aer cool și vesel. Un accesoriu ideal pentru a completa atmosfera magică a sărbătorilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Unghii nude cu accente aurii

Minimalismul nu dispare nici în sezonul festiv. Unghiile nude, îmbogățite cu detalii aurii discrete, transmit eleganță și rafinament. Baza neutră se îmbină perfect cu strălucirea subtilă a aurului, oferind un look sofisticat și festiv, potrivit pentru cine își dorește un stil simplu, dar memorabil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Naomi Watts și roșul clasic al Crăciunului

Naomi Watts alege să strălucească în cel mai iconic mod: cu unghii roșii, intense și luminoase, imposibil de ignorat. Nuanța clasică de roșu scarlat, simbol etern al Crăciunului, aduce bucurie și magie festivă, iar alături de o rochie neagră, manichiura devine accentul care emană energie și vitalitate.

Frumusețea atemporală a unghiilor roșii

Roșul intens rămâne un reper al eleganței, o frumusețe care nu se demodează niciodată. Vibrant și plin de pasiune, transmite rafinament și se leagă indestructibil de atmosfera festivă a Crăciunului. Este alegerea clasică, dar mereu actuală, pentru un stil sofisticat și memorabil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Roșul intens pe unghii: eleganță cu străluciri subtile

Roșul clasic se reinventează într-o versiune mai intensă și mai profundă, unde sclipiciul discret adaugă un strop de lumină. Rezultatul este o manichiură sofisticată, care păstrează farmecul atemporal al roșului, dar îl îmbogățește cu profunzime și rafinament.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Roșu clasic și nail art într-o singură manichiură

Dacă nu te poți decide între farmecul atemporal al unghiilor roșii și creativitatea nail art-ului, există soluția perfectă: combinarea lor într-o singură manichiură. Rezultatul este spectaculos – un mix de tradiție și originalitate, menit să atragă toate privirile în sezonul festiv.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Unghii cu motive plaid: cozy și chic

Inspirate de imprimeurile tartan, unghiile plaid evocă atmosfera caldă a zilelor de iarnă petrecute sub păturile confortabile. Acest design cozy aduce un aer familiar și relaxat manichiurii, dar păstrează eleganța chic, transformându-se într-un accesoriu perfect pentru sezonul rece și sărbători.

Indiferent dacă alegi roșul clasic, un French reinterpretat sau un design jucăuș cu luminițe și ghirlande, manichiura de Crăciun 2025 este despre eleganță și personalitate. Fiecare detaliu poate deveni un accesoriu al sărbătorilor, menit să completeze magia sezonului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Modele unghii de Crăciun 2025
Modele unghii de Crăciun 2025
Modele unghii de Crăciun 2025
Modele unghii de Crăciun 2025
+4
Mai multe fotografii

CITEȘTE ȘI: Velvet Nails: cea mai hot tendință de manichiură a sezonului

Ce alegere în ziua nunții a făcut-o virală pe o tânără mireasă. Motivul din spatele ei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Observatornews.ro Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Antena 3 O însoțitoare de bord de 25 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată de 15 ori, într-un hotel de lux din Dubai O însoțitoare de bord de 25 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată de 15 ori, într-un hotel de lux din Dubai
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce alegere în ziua nunții a făcut-o virală pe o tânără mireasă. Motivul din spatele ei
Ce alegere în ziua nunții a făcut-o virală pe o tânără mireasă. Motivul din spatele ei
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
(P) Cum alegeți un parfum care vă reprezintă personalitatea
(P) Cum alegeți un parfum care vă reprezintă personalitatea
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x