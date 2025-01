Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, rezumat episoade 4, 5 și 6, 16 ianuarie 2025. Victoria și Ana fac un test ADN. Ce află Alexia

În episoadele 4, 5 și 6 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 16 ianuarie 2025, Ana și Victoria devin tot mai apropiate și decid să facă un test ADN. Tudor se simte din ce în ce mai îndrăgostit de Ana. Cei doi se sărută și sunt surprinși de Alexia.

În episoadele anterioare din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, protagonista merge la un interviu de angajare care îi va schimba complet viața. Acolo, le cunoaște pe Victoria și pe Alexia. În plus, un test ADN o va tulbura și mai tare pe Ana, deoarece descoperă că are o soră pe nume Alexandra. În urma căutărilor, Ana află că e posibil ca Alexia să fie sora ei, iar Victoria mama sa.

De asemenea, Ana descoperă că logodnicul Alexiei este Tudor, băiatul cu care s-a sărutat pasional și cu care și-a petrecut noaptea împreună. Vezi ce se întâmplă în noile episoade din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN din 16 ianuarie 2025!

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, rezumat episoade 1, 2 și 3, 9 ianuarie 2025. Ana află un secret dureros despre familia ei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, episodul 4, 16 ianuarie 2025 - „Iluzii destrămate”. Ana nu mai vrea să audă de Tudor

După veștile tulburătoare, Ana s-a închis în camera ei și nu a mai dorit să vorbească cu nimeni, nici măcar cu mama Lena. În schimb, Tudor se gândea neîncetat la cea cu care și-a petrecut cea mai specială noapte din viața sa, așa că decide să o caute.

Veștile despre testul ADN și faptul că Ana ar putea fi fata ei au afectat-o și pe Victoria, care se teme de adevăr. Ea decide să vorbească cu Basty, atunci când se întâlnesc cu toții la el acasă.

Între timp, Tudor a plecat de la întâlnirea cu părinții săi și ai Alexiei și se duce la firmă, ca să afle date despre Ana, sub pretextul că vrea să o angajeze pentru organizarea unui eveniment cu strângere de fonduri. Victoria îl surprinde pe băiat în timp ce solicită informații despre Ana și îl invită la ea în birou. Femeia nu înțelege interesul lui Tudor pentru Ana.

„Trebuie să fie neapărat Ana?”, îl întreabă Victoria pe Tudor.

După discuția cu Victoria, Tudor apelează la Toby ca să o găsească pe Ana. Când se duce în parc, după ea, Tudor îi mărturisește Anei că tot ce a simțit în seara aceea este real. Protogonista, în schimb, îi spune că nu mai vrea să îl vadă niciodată.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, episodul 5, 16 ianuarie 2025 - „Dorință împlinită”. Victoria află că Ana este fiica ei biologică. Ana îi spune adevărul lui Tudor

Episodul 5 începe cu Ana, care este chemată de urgență acasă, pentru că acolo își făcuse apariția Victoria.

„Voiam să mă lămuresc cine ești, de unde vii și ce vrei, de fapt, de la mine. Uite, Ana, eu nu neg că ai avut o viață grea, doar dacă mă uit în jur, la cum trăiești tu aici, la câți copii sunteți în casa asta, fiecare cu nevoile lui, probabil, serios, îmi spui tu mie că nu bani cauți? Că nu de asta m-ai ochit tu pe mine?”, o acuză Victoria pe Ana.

Ana are o ieșire nervoasă și îi transmite Victoriei că în casa socială are totul, de la o familie iubitoare, până la resurse și mâncare. Singurul lucru pe care ea îl vrea este adevărul.

„Adevărul este că te-am mințit în seara logodnei. În octombrie 1999 s-a născut într-adevăr o fetiță, am ținut-o în brațe, am și mângâiat-o puțin și apoi am dat-o și sunt foarte sigură că ea e bine acum în America. Nu poți fi tu!”, i-a răspuns Victoria, cu ochii în lacrimi.

„Atunci ce mai cauți aici?”, îi reproșează Ana, clipă în care intervine mama Lena.

În acel moment, Victoria îi cere Anei să facă un test ADN împreună, iar tânăra acceptă. În timp ce așteptau pe holurile spitalului, Victoria se simte tot mai fermecată de bunătatea Anei și decide să o angajeze la loc: „Ești un copil foarte bun”, i-a spus aceasta fetei.

După prelevarea probelor, Ana acceptă ca Victoria să o conducă acasă. Între timp, în urma sfatului primit de la prietenul său, Tudor se duce la firmă și caută CV-ul și adresa Anei.

La finalul zilei, Victoria primește mai repede rezultatele testului ADN. Acestea confirmă că Ana este fiica ei biologică. Victoria redirecționează mesajul către Ana, care află vestea tulburătoare.

Între timp, la casa socială își face apariția Tudor, care îi mărturisește Anei că este îndrăgostit de ea și că vrea să rupă logodna cu Alexia. Atunci, Ana îi răspunde băiatului că nu se poate, deoarece logodnica lui este sora ei.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, episodul 6, 16 ianuarie 2025 – „Inimi pereche”. Alexia îi vede pe Ana și Tudor sărutându-se

După aflarea rezultatelor, Ana vine la firma Victoriei. Acolo, dă peste Alexia cu care încearcă să se împrietenească, însă nu are sorți de izbândă. Între timp, Victoria îi spune tot adevărul Sandrei.

„Eu chiar am crezut că o să aibă o viață mai bună acolo și am dat-o. Copilul ăsta era o fetiță. Am dat-o unei familii din America sau, cel puțin, așa am știut eu. Nu mă judeca!”, i-a mărturisit Victoria Sandrei.

În timp ce o aștepta la birou pe Victoria, Ana îl întâlnește din nou pe Tudor, pe care îl roagă să nu mai spună la nimeni ce i-a dezvăluit cu o seară în urmă.

„Sunt foarte sigură. Am făcut și un test ADN, iar Victoria e mama mea. A crezut mereu că m-a dat spre adopție în America. Nu știe nimeni că m-a avut”, i-a spus Ana lui Tudor.

Sebastian află și el de la Victoria despre Ana și testul ADN. Când ajunge la birou, Victoria îi povestește Anei despre familia din America la care credea că a dat-o spre adopție.

„Am crezut că viața ta e complet diferită. În America, am ales o familie după niște poze care mi-au fost arătate și ei locuiau la o fermă cu cai, herghelie. Erau mama, tata și doi copii și tu trebuia să ajungi acolo, la ei. Ana, eu speram, visam, te rog să mă crezi, chiar am crezut că îți va fi mai bine acolo. Îmi pare rău!”, i-a mărturisit Victoria Anei, pe care o roagă să îi dea câteva zile răgaz pentru a putea spune adevărul.

Între timp, acasă la Sebastian, Sandra îl surprinde pe partenerul ei vorbind la telefon.

„Ea nu trebuie să afle niciodată că noi doi am dat copilul! Chestia asa o știu doar eu și cu tine”, îi spune Basty interlocutorului său.

Ana decide să îi mai dea o șansă lui Tudor și îi permite să îi fie alături. Cei doi merg împreună la concertul de la bar al lui Toby. Între timp, Alexia și Șerban îl găsesc pe Tudor după locația din telefon. Episodul 6 se încheie cu Alexia, care intră în bar și îi surprinde pe Tudor și pe Ana sărutându-se.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor serialului