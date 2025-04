Andrei Aradits privește viața și implicit actoria cu mult umor. După ce vorbă înțeleaptă se ghidează pe scenă | Exclusiv

Andrei Aradits vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre viață, actorie și relația cu fiul său.

Andrei Aradits este absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale din București, promoția 1996, clasa prof. Florin Zamfirescu. De-a lungul carierei a dat viață multor personaje din producții românești de succes, printre care Narcisa Sălbatică, Lia - soția soțului meu, Vlad, Lacrimi de iubire sau Iubire ca în filme. De asemenea, a moderat și a jurizat emisiuni, precum Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? și Te cunosc de undeva!.

În prezent, intepretează un personaj-cheie în serialul semnat de Ruxandra Ion, Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN. Andrei Aradits joacă rolul lui Basty, tatăl personajului principal - Tudor, interpretat de Vlad Udrescu.

Andrei Aradits privește viața și implicit actoria cu mult umor. După ce vorbă înțeleaptă se ghidează pe scenă

Andrei Aradits, în exclusivitate pentru a1.ro, vrbește cu umor și ironie despre viața de actor și relația cu fiul său, Eric, care este la rândul său actor în Iubire cu parfum de lavandă.

Întrebat dacă are un proces anume prin care intră în pielea unui personaj, actorul mărturisește în spirit de glumă că nu are un ritual anume și că fiecare se joacă pe sine.

„Cred că nu există vreun mare personaj în tipul ăsta de proiect. Cred că personajele sunt de cele mai multe ori construite la casting și, more or less, ne jucăm pe noi înșine în diferite alte situații. (...) Actoria nu înseamnă un personaj și alt personaj. Actoria înseamnă relația dintre cei doi. Dacă relația e vie și adevărată și coerentă, personajul pe urmă ține de poveste”, explică el. „Asta e realitatea personajului, de fapt, stă în organicitatea relației.”

Întrebat de personajul pe care îl interpretează în Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN începe tot cu o glumă, spunând că a fost nevoit să se îngrașe pentru rol. Mai mult decât atât, punctează că astfel l-ar pune în lumină mai bună pe Tudor, interpretat de Vlad Udrescu.

„A trebuit să mă îngraș pentru acest rol. A fost foarte greu și am făcut asta pentru că mi s-a spus că arătam foarte bine”, glumește el.

Andrei Aradits consideră că provocările personajelor pe care le are de interpretat sunt, de fapt, preconcepții ale spectatorilor și telespectatorilor: „Oamenii își imaginează că personajul ar fi altceva decât ești tu însuți. Nu e! Personajul ești tot tu, nu e un palton pe care îl iei din copac. Personajul ești tu, reacționând onest într-o situație imaginară.”

„Părearea noastră despre noi înșine ca personaj este destul de limitată, prin urmare, un personaj este abilitatea de a-ți da voie ca într-un scenariu imaginar să reacționezi ca tine”, completează actorul.

După ani de experiență pe scenă și în fața camerelor de luat vederi, Andrei Aradits mărturisește că și dacă ar primi pe neașteptate o sumă mare de bani nu ar renunța la actorie: „Nu cred că aș face altceva diferit. Ar fi mult mai amuzant, în schimb!”

Dragostea sa pentru această lume i-a insuflat-o și fiului său Eric. Tânărul este în proiectul Iubire cu parfum de lavandă. Andrei vorbește și de teama de a lucra împreună cu fiul său. Cei doi se aseamănă foate mult, iar de la un timp poartă discuții care duc și la contradicții puternice.

„Semănăm! (...) Avem un soi de tenacitate și încăpățânare în a ne apăra punctul de vedere. De asemenea, ne place să ne câștigăm dezbaterile. (...) Dacă vreodată am ajunge la un conflict artistic pe o temă dată (...), nu știu cine câștigă. Mi-e teamă! Și, pe de altă parte, relația tată-fiu e alta decât relația între colegi”, menționează actorul.

De asemenea, acesta are o informație aparte care îl ghidează în lumea artistică și pe care dorește să le-o transmită și celor mai tineri. El se ”ghidează” după definiția dată de un pedagog de teatru, Sanford Meisner, despre actorie: „Este abilitatea de a trăi real în circumstanțe imaginare.”

„Mi s-a părut atât de simplă, elegantă și cuprinzătoare”, punctează Andrei. „Da, despre asta e vorba. (...) Ține de emoție. (...) E o legătură tare empirică.”

Andrei Aradits ”joacă” viața la fel cum o face și în proiectele sale. Își pune propriile trăiri la înaintare și transmite emoție dincolo de ecrane.

