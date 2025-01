Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de piaţă atât la nivelul publicului din mediul urban, cât şi al publicului comercial feminin.

Aproape 1.3 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate ȋn intervalul 20.28 – 23.36, au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului urban, cu 5.9 puncte de rating şi 15.8% cota de piată, urmate de postul de televiziune de pe locul 2, cu 5.6 puncte de rating şi 15% cota de piaţă.

Clasamentul se păstrează şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, target pe care serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 23.3% cota de piaţă, urmat de de postul de televiziune de pe locul 2 cu 5.2 puncte de rating și 17.5% cota de piaţă. În minutul de aur, 22.01, aproape 1.3 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Aseară, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură noi momente tensionate și emoții copleșitoare ce împânzesc viața personajelor din serialul Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN. Gândul că Ana (Karina Jianu) ar putea fi fiica sa și dorința arzătoare de a afla adevărul au determinat-o pe Victoria (Alina Chivulescu) să facă un test ADN.

Rezultatul a fost unul uluitor: Ana este cu adevărat fiica Victoriei. „Am crezut că viața ta ar fi complet diferită în America. Am ales o familie după niște poze care mi-au fost arătate: locuiau la o fermă cu cai, aveau herghelie, erau mamă, tată și doi copii. Tu trebuia să ajungi acolo, la ei. Ana, eram atât de tânără. Te rog să mă crezi, chiar am crezut că o să-ți fie mai bine acolo”, i-a spus Victoria Anei, copleșită de emoții. Teama de a spune adevărul familiei și nevoia de timp pentru a da o asemenea veste au determinat-o pe Victoria să spună celor apropiați că Ana este doar noua sa asistentă.

În același timp, Tudor (Vlad Udrescu), care știa deja adevărul despre relația dintre Ana și familia Mincu, nu a putut rezista sentimentelor sale puternice pentru Ana, sora logodnicei sale. „Ana, m-am gândit. Cred că sunt îndrăgostit de tine. Vreau să rup logodna cu Alexia (Rebecca Nicolescu). Te rog, fac orice pentru tine,” i-a mărturisit Tudor. Răspunsul Anei, vizibil afectată, a fost ferm: „Nu se poate. Alexia e sora mea!”

Cum va evolua relația dintre Ana și Tudor, care se iubesc, dar sunt prinși într-o situație imposibilă? Va avea curaj Victoria să dezvăluie familiei adevărul despre Ana? Telespectatorii vor afla răspunsurile la toate aceste întrebări, în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1.