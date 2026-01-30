Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Stiri Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou prima opțiune de vizionare, atât în rândul publicului comercial feminin, cât şi la nivel urban.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 11:56 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 12:23
Galerie
Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a fost lider de audiență cu episoadele din 29 ianuarie 2026 | Antena 1

Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență cu episoadele din 29 ianuarie 2026

Tensiuni explozive, adevăruri periculoase și răzbunări fără limite în ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Aseară, cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.28 – 23.26, au înregistrat la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 5.3 puncte de rating şi 19.7% cota de piață, urmate de Pro TV cu 4.3 puncte de rating şi 15.9% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, pe care serialul de la Antena 1 înregistrează 4.8 puncte de rating şi 13.1% cota de piață. În minutul de aur, 21.41, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus în prim-plan un carusel intens de emoții, confruntări directe și revelații care au amenințat să destrame definitiv relațiile dintre personaje.

Articolul continuă după reclamă

După ce Alexia (Rebecca Nicolescu) a fost împușcată, familia Mincu a fost zguduită din temelii, iar Ana (Karina Jianu) a ajuns prinsă la mijloc într-un val de furie, vină și reproșuri. Întâlnirea de la spital a scos la iveală resentimentele adânci ale lui George (Richard Bovnozcki), care a considerat-o pe Ana responsabilă pentru haosul din viața lor, în timp ce Victoria (Alina Chivulescu) a încercat, fără succes, să tempereze spiritele.

Un moment tulburător a avut loc pe holurile spitalului, unde Constance (Carmen Ionescu) a purtat o discuție aparent banală cu Ana, însă finalul schimbului de replici a ridicat un semn de întrebare alarmant: Constance a părut să nu-și mai recunoască interlocutoarea. Presiunea evenimentelor a început să lase urme adânci.

Copleșită de vinovăție, Ana i-a făcut o vizită surorii sale vitrege și a trăit unul dintre cele mai vulnerabile momente ale sale. Monologul emoționant, încărcat de lacrimi și regrete, a scos la iveală conflictul interior care a măcinat-o: sentimentul că simpla ei existență a schimbat iremediabil destinele celor din jur.

Trezirea Alexiei nu a adus liniște, ci a declanșat o nouă rundă de răzbunări. Prin intermediul lui Alexandru (Vlad Gherman), barul lui nea Geo (Marian Râlea) a fost pus sub sechestru, semn că jocurile de putere au fost departe de a se fi încheiat.

În paralel, o întâlnire aparent discretă dintre Damian (Andi Vasluianu) și Mirela (Dana Dembinski), mama Sandrei (Ada Condeescu), a amenințat să zdruncine întreg universul serialului. Acuzațiile legate de moartea lui Leo (Constantin Cotimanis) au ieșit la suprafață, iar lipsa dovezilor nu a făcut decât să sporească tensiunea.

Alexandru și-a îndreptat furia spre Tudor (Vlad Udrescu), într-o confruntare care a promis consecințe grave, în timp ce Matei (Adrian Ştefan) a descoperit informații șocante despre implicarea Sandrei și a Mirelei în moartea lui Leo, adevăruri care l-au obligat să pună totul sub semnul întrebării.

Pe fondul problemelor financiare, Basty (Andrei Aradits) a ajuns într-un punct critic și a căutat o alianță periculoasă cu Damian, într-o încercare disperată de a-și recâștiga influența de altădată. Finalul episodului a adus însă cea mai dură confruntare: trecutul a revenit cu forță, iar Basty a cerut răspunsuri directe despre identitatea adevăratului vinovat.

Cu mize tot mai mari, secrete bine ascunse și personaje împinse la limită, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă să captiveze publicul printr-o poveste intensă despre familie, vină, adevăr și consecințele alegerilor făcute, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

colaj foto cu personajele din serialul ana mi-ai fost scrisa in adn
+8
Mai multe fotografii

Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile Femei 21-54 Urban, Urban si National
Perioada 29 ianuarie 2026

Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Dana Dembinski s-a alăturat distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Personajul ei promite noi începuturi
Dana Dembinski s-a alăturat distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Personajul ei promite noi...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Când va avea premiera cel de-al treilea sezon al serialului original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1
Când va avea premiera cel de-al treilea sezon al serialului original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de la...
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x