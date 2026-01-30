Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență

Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență cu episoadele din 29 ianuarie 2026
Tensiuni explozive, adevăruri periculoase și răzbunări fără limite în ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Aseară, cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.28 – 23.26, au înregistrat la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 5.3 puncte de rating şi 19.7% cota de piață, urmate de Pro TV cu 4.3 puncte de rating şi 15.9% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, pe care serialul de la Antena 1 înregistrează 4.8 puncte de rating şi 13.1% cota de piață. În minutul de aur, 21.41, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.
Ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus în prim-plan un carusel intens de emoții, confruntări directe și revelații care au amenințat să destrame definitiv relațiile dintre personaje.
După ce Alexia (Rebecca Nicolescu) a fost împușcată, familia Mincu a fost zguduită din temelii, iar Ana (Karina Jianu) a ajuns prinsă la mijloc într-un val de furie, vină și reproșuri. Întâlnirea de la spital a scos la iveală resentimentele adânci ale lui George (Richard Bovnozcki), care a considerat-o pe Ana responsabilă pentru haosul din viața lor, în timp ce Victoria (Alina Chivulescu) a încercat, fără succes, să tempereze spiritele.
Un moment tulburător a avut loc pe holurile spitalului, unde Constance (Carmen Ionescu) a purtat o discuție aparent banală cu Ana, însă finalul schimbului de replici a ridicat un semn de întrebare alarmant: Constance a părut să nu-și mai recunoască interlocutoarea. Presiunea evenimentelor a început să lase urme adânci.
Copleșită de vinovăție, Ana i-a făcut o vizită surorii sale vitrege și a trăit unul dintre cele mai vulnerabile momente ale sale. Monologul emoționant, încărcat de lacrimi și regrete, a scos la iveală conflictul interior care a măcinat-o: sentimentul că simpla ei existență a schimbat iremediabil destinele celor din jur.
Trezirea Alexiei nu a adus liniște, ci a declanșat o nouă rundă de răzbunări. Prin intermediul lui Alexandru (Vlad Gherman), barul lui nea Geo (Marian Râlea) a fost pus sub sechestru, semn că jocurile de putere au fost departe de a se fi încheiat.
În paralel, o întâlnire aparent discretă dintre Damian (Andi Vasluianu) și Mirela (Dana Dembinski), mama Sandrei (Ada Condeescu), a amenințat să zdruncine întreg universul serialului. Acuzațiile legate de moartea lui Leo (Constantin Cotimanis) au ieșit la suprafață, iar lipsa dovezilor nu a făcut decât să sporească tensiunea.
Alexandru și-a îndreptat furia spre Tudor (Vlad Udrescu), într-o confruntare care a promis consecințe grave, în timp ce Matei (Adrian Ştefan) a descoperit informații șocante despre implicarea Sandrei și a Mirelei în moartea lui Leo, adevăruri care l-au obligat să pună totul sub semnul întrebării.
Pe fondul problemelor financiare, Basty (Andrei Aradits) a ajuns într-un punct critic și a căutat o alianță periculoasă cu Damian, într-o încercare disperată de a-și recâștiga influența de altădată. Finalul episodului a adus însă cea mai dură confruntare: trecutul a revenit cu forță, iar Basty a cerut răspunsuri directe despre identitatea adevăratului vinovat.
Cu mize tot mai mari, secrete bine ascunse și personaje împinse la limită, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă să captiveze publicul printr-o poveste intensă despre familie, vină, adevăr și consecințele alegerilor făcute, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.
Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile Femei 21-54 Urban, Urban si National
Perioada 29 ianuarie 2026