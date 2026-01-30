Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou prima opțiune de vizionare, atât în rândul publicului comercial feminin, cât şi la nivel urban.

Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență cu episoadele din 29 ianuarie 2026

Tensiuni explozive, adevăruri periculoase și răzbunări fără limite în ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Aseară, cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.28 – 23.26, au înregistrat la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 5.3 puncte de rating şi 19.7% cota de piață, urmate de Pro TV cu 4.3 puncte de rating şi 15.9% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, pe care serialul de la Antena 1 înregistrează 4.8 puncte de rating şi 13.1% cota de piață. În minutul de aur, 21.41, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus în prim-plan un carusel intens de emoții, confruntări directe și revelații care au amenințat să destrame definitiv relațiile dintre personaje.

Articolul continuă după reclamă

După ce Alexia (Rebecca Nicolescu) a fost împușcată, familia Mincu a fost zguduită din temelii, iar Ana (Karina Jianu) a ajuns prinsă la mijloc într-un val de furie, vină și reproșuri. Întâlnirea de la spital a scos la iveală resentimentele adânci ale lui George (Richard Bovnozcki), care a considerat-o pe Ana responsabilă pentru haosul din viața lor, în timp ce Victoria (Alina Chivulescu) a încercat, fără succes, să tempereze spiritele.

Un moment tulburător a avut loc pe holurile spitalului, unde Constance (Carmen Ionescu) a purtat o discuție aparent banală cu Ana, însă finalul schimbului de replici a ridicat un semn de întrebare alarmant: Constance a părut să nu-și mai recunoască interlocutoarea. Presiunea evenimentelor a început să lase urme adânci.

Copleșită de vinovăție, Ana i-a făcut o vizită surorii sale vitrege și a trăit unul dintre cele mai vulnerabile momente ale sale. Monologul emoționant, încărcat de lacrimi și regrete, a scos la iveală conflictul interior care a măcinat-o: sentimentul că simpla ei existență a schimbat iremediabil destinele celor din jur.

Trezirea Alexiei nu a adus liniște, ci a declanșat o nouă rundă de răzbunări. Prin intermediul lui Alexandru (Vlad Gherman), barul lui nea Geo (Marian Râlea) a fost pus sub sechestru, semn că jocurile de putere au fost departe de a se fi încheiat.

În paralel, o întâlnire aparent discretă dintre Damian (Andi Vasluianu) și Mirela (Dana Dembinski), mama Sandrei (Ada Condeescu), a amenințat să zdruncine întreg universul serialului. Acuzațiile legate de moartea lui Leo (Constantin Cotimanis) au ieșit la suprafață, iar lipsa dovezilor nu a făcut decât să sporească tensiunea.

Alexandru și-a îndreptat furia spre Tudor (Vlad Udrescu), într-o confruntare care a promis consecințe grave, în timp ce Matei (Adrian Ştefan) a descoperit informații șocante despre implicarea Sandrei și a Mirelei în moartea lui Leo, adevăruri care l-au obligat să pună totul sub semnul întrebării.

Pe fondul problemelor financiare, Basty (Andrei Aradits) a ajuns într-un punct critic și a căutat o alianță periculoasă cu Damian, într-o încercare disperată de a-și recâștiga influența de altădată. Finalul episodului a adus însă cea mai dură confruntare: trecutul a revenit cu forță, iar Basty a cerut răspunsuri directe despre identitatea adevăratului vinovat.

Cu mize tot mai mari, secrete bine ascunse și personaje împinse la limită, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă să captiveze publicul printr-o poveste intensă despre familie, vină, adevăr și consecințele alegerilor făcute, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile Femei 21-54 Urban, Urban si National

Perioada 29 ianuarie 2026