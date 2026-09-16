Nu este un secret faptul că Valerie Lungu și Alex Gâlcă au un carnețel în care își trec contracandidații care îi supără și îi deranjează. Nu este, de altfel, un secret că au vorbit de mai multe ori despre răzbunare și despre caiețelul pe care îl au.

Asia Express, în această seară. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se răzbună și votează o echipă spre eliminare. Nu este Maurice | antena 1

În premieră și în exclusivitate vă prezentăm o mică părticică din ceea ce veți vedea în această seară pe Antena 1, de la ora 20:30. Echipa Valerie Lungu și Alex Gîlcă au votat "din răzbunare".

Valerie Lungu și Alex Gîlcă se răzbună și votează o echipă spre eliminare. Nu este Maurice

În cadrul testimonialului, Alex Gîlcă a declarat fără menajamente că a făcut această alegere "din răzbunare". Cu încrederea pe care au afișat-o în repetate rânduri, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au votat doi contracandidați exact așa cum au menționat, fără niciun fel de regret.

Până aici, nu pare să fie nimic neașteptat din partea lor, date fiind momentele pe care le-au prezentat în fiecare episod, dar și joc din Asia Express - Drumul Mătăsii.

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Cu toate acestea, surpriza vine chiar acum, când nimeni nu se aștepta la acest răspuns din partea lui Alex Gîlcă la întrebare Irinei Fodor "Pe cine votați?"

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Cei doi au votat un cuplu de concurenți, alții decât s-ar fi așteptat oricine. Dacă mulți credeau că Maurice Munteanu și colega lui ar fi fost "victimele" votului, ei bine, lucrurile nu stau chiar așa.

Alții au fost, se pare, "norocoșii" votului "din răzbunare". Cine sunt cei care i-au enervat suficient încât să-i voteze și cum au reacționat, vedeți diseară la Antena 1, de la 20.30.