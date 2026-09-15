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Un fan Asia Express poate ajunge în culisele filmărilor noului sezon „Viză de Asia” pune la bătaie o experiență unică

Asia Express le oferă telespectatorilor șansa de a trece din fața televizorului direct în mijlocul aventurii. Prin concursul „Viză de Asia”, unul dintre fanii show-ului poate câștiga marele premiu: acces în culisele primei etape de filmări a următorului sezon Asia Express.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 10:41 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 10:57
Descoperă cum poți să ajungi în culisele Asia Express
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Nouă perechi de vedete au pornit anul acesta pe Drumul Mătăsii, însă aventura poate continua, în sezonul următor, și pentru unul dintre cei care urmăresc competiția de acasă. Pentru prima dată, distanța dintre telespectator și ceea ce se întâmplă în spatele camerelor poate deveni mult mai mică: câștigătorul marelui premiu va avea ocazia să descopere din interior cum se desfășoară filmările unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de aventură din România.

Un fan Asia Express poate ajunge în culisele filmărilor noului sezon „Viză de Asia” pune la bătaie o experiență unică

Pentru a intra în cursa pentru „Viză de Asia”, fanii trebuie să urmărească edițiile Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzate duminica, de la ora 20:00, și de luni până miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, iar apoi să răspundă corect întrebărilor din formularul disponibil pe pagina dedicată concursului, https://vizadeasia.a1.ro/.

Întrebările sunt inspirate din ceea ce se întâmplă în edițiile difuzate, astfel că atenția la misiuni, aventurile concurenților și detaliile de pe traseu îi pot aduce pe telespectatori mai aproape de premiu. În formular, participanții trebuie să răspundă și la întrebarea „De ce vrei să mergi la filmările Asia Express?”.

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Pe lângă marele premiu, concursul aduce și premii de luni până joi, la Super Neatza cu Răzvan și Dani. Fanii pot câștiga un rucsac personalizat cu propriul nume Asia Express, dar şi abonamente AntenaPLAY pentru un an de zile.

Miza cea mare rămâne însă o experiență pe care orice fan al show-ului și-ar dori să o trăiască: să vadă Asia Express dincolo de ceea ce ajunge pe micul ecran și să fie prezent în culisele primei etape de filmări a următorului sezon.

colaj foto cu imagini de la filmarile asia express
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