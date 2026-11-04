Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții află cine merge în etapa finală. Momente noi și tensiuni uriașe

Diseară, la Asia Express, se află echipele care ajung ȋn etapa finală a sezonului 9! Cursa pentru ultima șansă aduce misiuni spectaculoase, de la coborâri cu viteză pe munte la vânzări online în stil chinezesc.

Concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii au trecut aseară printr-unul dintre cele mai solicitante jocuri ale sezonului, în care oboseala și presiunea competiției le-au adus lacrimi și adevărate crize de nervi.

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A urmat apoi o misiune inedită pe un lac, unde, în bărcuțe instabile și pe o ploaie torențială, au căutat scoici cu perle chinezești, pe care le-au transformat în bijuterii. Provocarea le-a pus la încercare îndemânarea, răbdarea și spiritul de echipă, însă miza reală a fost obținerea ștampilelor, ȋntr-o nouă ediţie care s-a impus ca lider detașat de audienţă.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:31 – 23:58, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 35-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 27.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 5 puncte de rating şi 20.1% cota de piaţă.

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Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 7.1 puncte de rating şi 22.5% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 15.7% cota de piață.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 6 puncte de rating şi 19.2% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.1 puncte de rating şi 16.2% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:45, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

Diseară, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Asia Express – Drumul Mătăsii ajunge la unul dintre cele mai importante momente ale sezonului: aflăm echipele care se califică în etapa finală. Ultima confruntare din etapa semifinală îi va purta pe concurenții aflați în Cursa pentru ultima șansă printr-o serie de misiuni spectaculoase, în care viteza, memoria, îndemânarea și capacitatea de improvizație vor face diferența.

Iar Hangzhou, supranumit și „Orașul Paradis”, le va dezvălui atât tradițiile sale vechi de secole, cât și o față surprinzătoare a Chinei moderne.

Prima provocare îi va duce pe concurenți în mijlocul munților, pe un traseu de karting cu o lungime de peste patru kilometri. Construit pe versant, cu o coborâre care favorizează viteza, traseul va deveni scena unui test de memorie și atenție. Concurenții vor trebui să identifice și să rețină, în timpul coborârii, ordinea celor 12 animale din zodiacul chinezesc, fără să aibă voie să se oprească.

La final, vor fi nevoiți să reproducă succesiunea corectă a simbolurilor, iar pentru a evita penalizările trebuie să parcurgă traseul în maximum șapte minute. O provocare în care adrenalina și concentrarea vor trebui să funcționeze perfect împreună.

De la viteza amețitoare a coborârii pe munte, echipele vor trece la o experiență care le va solicita răbdarea și simțurile. În Hangzhou, concurenții vor descoperi secretele ceaiului Longjing, unul dintre produsele emblematice ale regiunii, apreciat pentru aroma sa deosebită. Misiunea va începe cu o degustare tradițională, urmată de recoltarea frunzelor de ceai. Fiecare echipă va trebui să adune exact 200 de grame, nici mai mult, nici mai puțin, pentru a evita penalizările sau întoarcerea pe plantație.

Provocarea va continua cu una dintre cele mai dificile etape ale producerii ceaiului Longjing: uscarea și presarea frunzelor în vase fierbinți, un procedeu realizat în mod tradițional cu mâinile. Sub îndrumarea unui specialist local, concurenții vor încerca să reproducă o parte din acest proces, pentru ca, la final, să își testeze memoria gustativă.

Din mai multe sortimente de ceai, vor trebui să îl recunoască pe cel autentic, degustat la începutul misiunii, și să îl prepare corect pentru judecător. Orice alegere greșită va însemna timp pierdut și reluarea preparării.

Din lumea tradițiilor chinezești, concurenții vor ajunge apoi în universul comerțului digital, unul dintre domeniile în care Hangzhou s-a impus la nivel mondial. Înainte de această provocare, echipele vor avea însă de găsit, printre localnici, o femeie care poartă o anumită perucă, folosindu-se doar de câteva indicii legate de aspectul acesteia.

Odată ajunși la următoarea misiune, concurenții vor descoperi cum sunt pregătite vedetele vânzărilor online din China, într-un centru specializat în antrenarea prezentatorilor de livestream shopping. Aici, echipele vor intra în rolul unor comercianți moderni de pe Drumul Mătăsii și vor trebui să vândă produse în fața camerei, contra cronometru.

Unul dintre parteneri va deveni prezentator, în timp ce celălalt se va ocupa de pregătirea produselor și de demonstrațiile practice. De la alimente și băuturi până la produse cosmetice, haine sau peruci, toate vor trebui prezentate și testate în fața camerei. Concurenții vor avea la dispoziție doar un minut pentru a studia fiecare produs și încă unul pentru a-l vinde, înainte de a trece la următorul.

Pentru a încheia misiunea, vor trebui să obțină aprobarea judecătorului pentru cinci prezentări consecutive, demonstrând carismă, rapiditate și talent de improvizație. O provocare care promite situații comice, dar și multă presiune, într-un moment în care fiecare minut contează.

La capătul acestei curse, miza este uriașă: calificarea în etapa finală a celui de-al nouălea sezon Asia Express. După săptămâni întregi de aventură, mii de kilometri parcurși și provocări care le-au testat limitele, concurenții se află la doar un pas de ultima etapă a competiției.

Cine va reuși să facă față tuturor misiunilor, cine va pierde timp prețios și, mai ales, cine își va continua aventura în etapa finală? Răspunsurile vin diseară, într-o ediție decisivă Asia Express – Drumul Mătăsii, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.