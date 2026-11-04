Antena Căutare
Home Asia Express Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții află cine merge în etapa finală. Momente noi și tensiuni uriașe

Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții află cine merge în etapa finală. Momente noi și tensiuni uriașe

Diseară, la Asia Express, se află echipele care ajung ȋn etapa finală a sezonului 9! Cursa pentru ultima șansă aduce misiuni spectaculoase, de la coborâri cu viteză pe munte la vânzări online în stil chinezesc.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 10:18 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 10:19
Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții află cine merge în etapa finală. Momente noi și tensiuni uriașe | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii au trecut aseară printr-unul dintre cele mai solicitante jocuri ale sezonului, în care oboseala și presiunea competiției le-au adus lacrimi și adevărate crize de nervi.

Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026

A urmat apoi o misiune inedită pe un lac, unde, în bărcuțe instabile și pe o ploaie torențială, au căutat scoici cu perle chinezești, pe care le-au transformat în bijuterii. Provocarea le-a pus la încercare îndemânarea, răbdarea și spiritul de echipă, însă miza reală a fost obținerea ștampilelor, ȋntr-o nouă ediţie care s-a impus ca lider detașat de audienţă.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:31 – 23:58, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 35-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 27.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 5 puncte de rating şi 20.1% cota de piaţă.

Articolul continuă după reclamă

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 7.1 puncte de rating şi 22.5% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 15.7% cota de piață.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 6 puncte de rating şi 19.2% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.1 puncte de rating şi 16.2% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:45, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

Diseară, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Asia Express – Drumul Mătăsii ajunge la unul dintre cele mai importante momente ale sezonului: aflăm echipele care se califică în etapa finală. Ultima confruntare din etapa semifinală îi va purta pe concurenții aflați în Cursa pentru ultima șansă printr-o serie de misiuni spectaculoase, în care viteza, memoria, îndemânarea și capacitatea de improvizație vor face diferența.

Iar Hangzhou, supranumit și „Orașul Paradis”, le va dezvălui atât tradițiile sale vechi de secole, cât și o față surprinzătoare a Chinei moderne.

Prima provocare îi va duce pe concurenți în mijlocul munților, pe un traseu de karting cu o lungime de peste patru kilometri. Construit pe versant, cu o coborâre care favorizează viteza, traseul va deveni scena unui test de memorie și atenție. Concurenții vor trebui să identifice și să rețină, în timpul coborârii, ordinea celor 12 animale din zodiacul chinezesc, fără să aibă voie să se oprească.

La final, vor fi nevoiți să reproducă succesiunea corectă a simbolurilor, iar pentru a evita penalizările trebuie să parcurgă traseul în maximum șapte minute. O provocare în care adrenalina și concentrarea vor trebui să funcționeze perfect împreună.

De la viteza amețitoare a coborârii pe munte, echipele vor trece la o experiență care le va solicita răbdarea și simțurile. În Hangzhou, concurenții vor descoperi secretele ceaiului Longjing, unul dintre produsele emblematice ale regiunii, apreciat pentru aroma sa deosebită. Misiunea va începe cu o degustare tradițională, urmată de recoltarea frunzelor de ceai. Fiecare echipă va trebui să adune exact 200 de grame, nici mai mult, nici mai puțin, pentru a evita penalizările sau întoarcerea pe plantație.

Provocarea va continua cu una dintre cele mai dificile etape ale producerii ceaiului Longjing: uscarea și presarea frunzelor în vase fierbinți, un procedeu realizat în mod tradițional cu mâinile. Sub îndrumarea unui specialist local, concurenții vor încerca să reproducă o parte din acest proces, pentru ca, la final, să își testeze memoria gustativă.

Din mai multe sortimente de ceai, vor trebui să îl recunoască pe cel autentic, degustat la începutul misiunii, și să îl prepare corect pentru judecător. Orice alegere greșită va însemna timp pierdut și reluarea preparării.

Din lumea tradițiilor chinezești, concurenții vor ajunge apoi în universul comerțului digital, unul dintre domeniile în care Hangzhou s-a impus la nivel mondial. Înainte de această provocare, echipele vor avea însă de găsit, printre localnici, o femeie care poartă o anumită perucă, folosindu-se doar de câteva indicii legate de aspectul acesteia.

Odată ajunși la următoarea misiune, concurenții vor descoperi cum sunt pregătite vedetele vânzărilor online din China, într-un centru specializat în antrenarea prezentatorilor de livestream shopping. Aici, echipele vor intra în rolul unor comercianți moderni de pe Drumul Mătăsii și vor trebui să vândă produse în fața camerei, contra cronometru.

Unul dintre parteneri va deveni prezentator, în timp ce celălalt se va ocupa de pregătirea produselor și de demonstrațiile practice. De la alimente și băuturi până la produse cosmetice, haine sau peruci, toate vor trebui prezentate și testate în fața camerei. Concurenții vor avea la dispoziție doar un minut pentru a studia fiecare produs și încă unul pentru a-l vinde, înainte de a trece la următorul.

Pentru a încheia misiunea, vor trebui să obțină aprobarea judecătorului pentru cinci prezentări consecutive, demonstrând carismă, rapiditate și talent de improvizație. O provocare care promite situații comice, dar și multă presiune, într-un moment în care fiecare minut contează.

La capătul acestei curse, miza este uriașă: calificarea în etapa finală a celui de-al nouălea sezon Asia Express. După săptămâni întregi de aventură, mii de kilometri parcurși și provocări care le-au testat limitele, concurenții se află la doar un pas de ultima etapă a competiției.

+3
Mai multe fotografii

Cine va reuși să facă față tuturor misiunilor, cine va pierde timp prețios și, mai ales, cine își va continua aventura în etapa finală? Răspunsurile vin diseară, într-o ediție decisivă Asia Express – Drumul Mătăsii, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Raluca Bădulescu, noi declarații tăioase la adresa lui Valerie Lungu de la Asia Express. Ce a deranjat-o de această dată...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani Cum arată acum &#8222;fata de mingi&#8221; care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani
Observatornews.ro Vremea urâtă face ravagii, cu alunecări de teren și ploi torențiale. Cum vor fi temperaturile zilele viitoare Vremea urâtă face ravagii, cu alunecări de teren și ploi torențiale. Cum vor fi temperaturile zilele viitoare
Antena 3 „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță" „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță"
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Surpriză pentru Irina Fodor la Asia Express! Ce cadou neașteptat a primit de la prima echipă ajunsă la ea
Surpriză pentru Irina Fodor la Asia Express! Ce cadou neașteptat a primit de la prima echipă ajunsă la ea
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express 2026. Ce cadou neașteptat a primit Irina Fodor de la prima echipă ajunsă la ea
Asia Express 2026. Ce cadou neașteptat a primit Irina Fodor de la prima echipă ajunsă la ea
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x