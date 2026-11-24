Luis Gabriel a fost invitat să deguste preparate Chefilor, iar reacția artistului a fost una cu adevărat surprinzătoare. Urmărește momentul acesta, plus altele la fel de interesante de la 20.30, la Antena 1.

Luis Gabriel a făcut show la Chefi la cuțite, diseară. Moment savuros cu unul dintre celebri Chefi! | antena 1

Luis Gabriel a venit la „Chefi la cuțite”, unde apariția sa a fost însoțită de o serie de dezvăluiri neașteptate despre preferințele culinare.

Luis Gabriel a făcut show la Chefi la cuțite, diseară

Artistul a reușit să-i surprindă pe jurați după ce a mărturisit că sunt numeroase preparate pe care nu le-a gustat niciodată și că are reguli destul de stricte atunci când vine vorba despre mâncare.

În timpul degustării, discuția a ajuns la paste, iar Luis Gabriel a făcut o afirmație care i-a lăsat pe cei din platou surprinși: „N-am mâncat paste în viața mea”. Mărturisirea a stârnit reacții, mai ales că unul dintre cele mai populare preparate din bucătăria italiană este, pentru mulți, o alegere obișnuită la masă.

Articolul continuă după reclamă

Artistul a explicat că nu este un mare amator de fructe de mare și că există numeroase alimente pe care nu le consumă. Nici ouăle nu se numără printre preferatele sale în forma obișnuită, întrucât a dezvăluit că evită gălbenușul și preferă să mănânce doar albușul. Ce preparate gătite de Chefi l-au surprins pe artist, vezi diseară de la 20.30, la Antena 1.

Ce mănâncă Luis Gabriel când pleacă în străinătate

Discuția despre preferințele culinare a continuat, iar Haziran a fost surprinsă de cât de puține alimente acceptă artistul să consume. „Nu mănâncă mai nimic”, a remarcat aceasta, în timpul conversației din platoul emisiunii.

Luis Gabriel a povestit și ce alege să mănânce atunci când pleacă în străinătate, în diaspora, pentru concerte. Se pare că artistul nu se aventurează prea mult în preparate noi și preferă combinațiile simple, care îi sunt familiare: cartofi și cărniță.

În timp ce jurații discutau despre gusturile sale, Haziran a dezvăluit că ei îi place caracatița la grătar, fiind mult mai deschisă către preparate din fructe de mare. „E bun, să zicem”, a comentat aceasta în timpul degustării, într-un schimb de replici care a evidențiat cât de diferite sunt preferințele lor culinare.

Apariția lui Luis Gabriel la „Chefi la cuțite” promite momente savuroase, iar discuțiile despre alimentele pe care artistul nu le consumă au fost doar o parte din surprizele ediției.

Cine va câștiga amuleta și cum se vor desfășura momentele din această seară, poți afla urmărind „Chefi la cuțite”, diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.