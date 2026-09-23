Cea de-a unsprezecea ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, lider detaşat de audiență!

Cea de-a unsprezecea ediție Asia Express difuzată aseară pe Antena 1 şi AntenaPLAY le-a oferit concurenților o experiență desprinsă dintr-o tradiție veche de mii de ani, pescuitul cu cormorani.

Au navigat pe râu şi au căutat momelile ascunse în plase, pentru ca apoi să învețe cum să lucreze cu păsările antrenate de generații întregi să îi ajute pe pescari, într-o ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Imunitatea Mică din această săptămână, dar şi amuleta au fost adjudecate de către echipa formată din Mirela şi Oana.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:30 – 00:04, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a unsprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 28.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra doar 3.8 puncte de rating şi 18.1% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.1 puncte de rating şi 20.9% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.3 puncte de rating şi 14.8% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.2 puncte de rating şi 17.8% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.3 puncte de rating şi 15% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 22:02, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.1 puncte de rating și 21.3% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.1 puncte de rating și 24.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, Cursa pentru Ultima Șansă îi va purta pe concurenții Asia Express prin Guilin, într-un traseu în care fiecare misiune va dezvălui o altă față a unuia dintre cele mai spectaculoase orașe ale Chinei. De la parcurile în care seniorii se întâlnesc zilnic pentru Tai Chi și meditație până la peșteri, străduțe încărcate de istorie și simboluri ale orașului, teles-pectatorii vor descoperi Guilin chiar prin experiențele echipelor aflate în cursă.

Prima parte a traseului îi va duce în Seven Star Park, un loc care spune multe despre stilul de viață al seniorilor chinezi. Parcurile sunt aici adevărate centre ale comunității, în care oamenii se întâlnesc pentru meditație, sport, jocuri și, mai ales, pentru a petrece timp împreună.

Concurenții vor trebui să își găsească maestrul de Tai Chi și să îl întâmpine respectând ritualul local, pentru ca apoi să învețe de la acesta o succesiune de mișcări inspirate din arta marțială ancestrală bazată pe echilibrul dintre Yin și Yang. De aici, traseul îi va conduce către spectaculoasa Peșteră Seven-Star, nu înainte de un ritual în fața Zeului Norocului, unde fiecare își va putea pune o dorință.

Tot seniorii din Guilin vor fi protagoniștii unuia dintre cele mai savuroase momente ale zilei. Concurenții vor avea misiunea de a-i învăța pe trei dintre ei să cânte refrenul piesei „20 de ani”, de la Voltaj, și să formeze împreună un cor cât se poate de neașteptat.

Cursa va părăsi apoi parcul și va continua către Daxu Ancient Town, un loc cu o semnificație aparte pentru localnici și legat de unul dintre cele mai cunoscute filme muzicale chinezești, „A treia soră Liu”. Aici, concurenții vor avea de recreat imagini inspirate de celebrul film, găsind decorurile potrivite, îmbrăcând costume și convingând localnicii să intre alături de ei în poveste.

De la istorie și cinematografie, traseul îi va conduce către un alt simbol al Chinei: ping-pong-ul. Considerat sport național și transformat într-o adevărată performanță de chinezi, acesta va deveni o nouă probă pentru echipele aflate în lupta pentru a rămâne în competiție.

Ultima parte a cursei va aduce o nouă incursiune în tradițiile locale. Concurenții vor ajunge la celebrele Pagode ale Soarelui și Lunii, unde vor trebui să își descopere semnul din zodiacul chinezesc și, mai apoi, zeul protector. Un traseu simbolic îi va purta între Soare și Lună înainte de întâlnirea cu Irina Fodor.

Tai Chi, ritualuri, muzică românească interpretată de seniori chinezi, cinematografie, ping-pong și unele dintre cele mai cunoscute locuri din Guilin vor transforma astfel Cursa pentru Ultima Șansă într-un adevărat tur al orașului. Însă, dincolo de descoperirea Chinei, pentru echipe miza rămâne uriașă: fiecare minut pierdut le poate aduce mai aproape de eliminare.

Cine va face față tuturor provocărilor și pentru cine aventura pe Drumul Mătăsii se va opri la Guilin, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.