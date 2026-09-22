Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea mică și scapă de cursa de la ultima șansă

Episodul 11 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 22 septembrie 2026. După o cursă lungă și o serie de probe care le-au pus la încercare rezistența, echipele de la au ajuns, rând pe rând, la Irina Fodor. Miza a fost una importantă: câștigarea imunității mici și, implicit, evitarea cursei pentru ultima șansă. Iată ce echipă a câștigat imunitatea mică și scapă de cursa de la ultima șansă!

Marti, 22.09.2026, 23:35