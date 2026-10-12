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12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”

În cel de-al patrulea episod al producției Jurnal de Asia Express, Mona Segall a dezvăluit prin ce momente dramatice a trecut alături de echipa sa de filmare pentru celebrul reality show de la Antena 1.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 11:32 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 13:43
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Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a avut de înfruntat numeroase provocări pentru ca totul să iasă cum trebuie. În episodul al patrulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Mona Segall a dezvăluit prin ce momente dramatice a trecut alături de o parte din membrii echipei sale de filmare a show-ului.

12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice. Ce s-a întâmplat

Este cunoscut deja faptul că în spatele unui show de succes stau și numeroase întâmplări neprevăzute, clipe tensionate și provocări. Printre acestea s-au numărat și momentele dramatice trăite de Mona Segall, atunci când 12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat:

„Bineînțeles că s-a întâmplat ca exact această cursă să fie cea mai grea dintre toate, cu probe fizice și de sporturi extreme, dar a fost o cursă absolut spectaculoasă, cea mai tare cursă pentru ultima șansă. Faptul că am obținut să filmăm în aceste locuri a fost absolut o minune!

Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp.

S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a fost confesiunea făcută de Mona Segall în cel de-al patrulea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express.

Se pare că misiunea de la Zhangjiajie Grand Canyon, de la podul de sticlă și până la amețitoara tiroliană, a reprezentat o adevărată provocare din toate punctele de vedere nu doar pentru concurenți, ci și pentru echipa de producție:

„Ședința noastră pentru pregătirea acestei zile a fost și mai lungă, au fost de fapt mai multe ședințe și așteptam mereu update-uri, găseam, încercam să găsim variante dacă se întâmplă așa și să încercam să vedem ce se poate face, cutare lucru, și așteptam răspunsul celor care se ocupă. Până la urmă am avut o parte de oarecare noroc, chiar dacă a plouat. Întregul concept al cursei a fost despre curaj și despre învingerea diferitelor temeri, cam ăsta era conceptul zilei. Am fost în acel parc, care are foarte multe trasee, lucruri și foarte multe reglementări. Nu ai voie să faci chestia aia decât în anumite situații, dacă nu depășești o anumită greutate, dacă nu depășești o anumită înălțime. N-au fost toți fericiți ziua aceea. Alexuc s-a supărat că el nu putea să facă diverse lucruri. El are 135 kg și era foarte supărat că nu poate face misiuni”, a spus Robert Leonte, producător executiv Asia Express.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi mai multe detalii despre acest subiect.

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