Descoperă în al cincilea episod din Jurnal de călătorie ce detalii i-au lăsat fără cuvinte pe cei din echipa de producție a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

În episodul al cincilea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, unii dintre membrii echipei de producție au dezvăluit detalii neștiute de la filmări. Descoperă în rândurile de mai jos ce au descoperit într-un oraș din China, în show-ul ce face parte din programul TV al Antenei 1.

Ce au descoperit membrii echipei Asia Express într-un oraș din China. Trenul care trece printr-un bloc i-a lăsat fără cuvinte. Imaginile, prezentate la Jurnal de călătorie

China s-a dovedit a fi o reală provocare nu doar pentru concurenți, ci și pentru echipa de producție, mai ales atunci când toți au descoperit ce înseamnă, de fapt, niște metropole Cyperpunk și Hyper Panda.

Unul dintre orașele care au impresionat este Chongqing, cunoscut drept „orașul 8D”. Încă din primele momente petrecute aici, cei din echipa de filmare s-au confruntat cu tot felul de provocări și situații neașteptate. Descoperă ce detaliu au descoperit membrii echipei Asia Express în acest oraș din China!

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„În acest stage am avut două orașe foarte mari. Unul este Chongqing, care are la momentul de față undeva la 30 de milioane de locuitori. Orașul e cunoscut ca orașul 8D, orașul Cyberpunk. Se numește 8D pentru că este construit pe foarte, foarte multe niveluri”, a explicat Mihai Alecu, Line Producer la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Nu doar producătorii, ci și reporterii au fost fascinați de detaliile ieșite din comun observate în Chongqing, unul dintre acestea fiind trenul care trece printr-un bloc!

Tren din Chongqing, la Asia Express

„N-am văzut în viața mea așa ceva. N-am văzut! Este un oraș care te șochează prin arhitectură, prin modul în care este construit, prin infrastructură, prin tot. Este șocant! N-am văzut niciodată așa ceva. N-am văzut în viața mea un tren care trece printr-un bloc. Trece trenul prin bloc. Trenul are stația acolo, în interiorul blocului. După aceea cobori și este alt oraș, jos, la parter. Deci, practic, ești și sus, dar și jos în același timp, și totuși nu înțelegi unde ești! Este ceva inimaginabil. Orașul 8D. Acesta a fost un context pe care și acum mi-e greu să-l înțeleg. Adică o să studiez atent problema pentru că m-a dat peste cap. Este orașul meu preferat de până acum. Orașul care m-a impactat cel mai tare în China până acum și care m-a făcut chiar să nu înțeleg unde suntem, unde s-a ajuns, adică până unde se poate ajunge”, a povestit Teodora Paulică, reporter Asia Express.

Imagine din Chongqing, la Asia Express

„Pe lângă asta, rețeaua lor de străzi și autostrăzi în oraș este extrem de complicată. Sunt foarte multe străzi care vin una peste alta, pe sub alta. Dacă ai greșit câtuși de puțin și ai făcut stânga în loc de dreapta, riști să-ți ia cu 30 de minute mai mult să ajungi în locația în care trebuie să ajungi”, a explicat Mihai Alecu, Line Producer la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Așa cum era de așteptat, să urmărești echipele Asia Express printr-o metropolă chineză este o adevărată provocare și, deși s-a făcut un instructaj, inevitabilul s-a produs și unele echipe sau membrii ai staff-ului s-au rătăcit, fiind nevoiți astfel să recurgă la taxi.

„Am decis să brifuim toate echipele și să le spunem că cel mai probabil toată lumea aici va pierde concurenții, nu vor putea să-i țină după ei cu mașină de producție. Dacă se întâmplă acest lucru, să ia atât de repede posibil un taxi și să urmărească concurenții pentru că sunt foarte multe taxiuri și ne-am descurcat așa. Așa cum am anticipat, s-au cam pierdut toți, unii mai mult, alții mai puțin”, a mai dezvăluit Mihai Alecu.

„Ziua noastră a început un pic diferit. Încep să curgă mesajele pe grup: Aveți grijă! Reminder, avertizări! Astăzi ajungem într-un oraș în care nu o să vă mai puteți întâlni vreodată cu mașinile de producție. Am fost avertizați de la prima oră să luăm tot ce are nevoie la noi. Apă, baterii, baterii de cameră, baterii de lavaliere, absolut orice, pentru că e posibil să nu reușim să ne întâlnim cu mașinile de producție și să nu putem urmări concurenții. Dar am zis, băi, cât de aglomerat poate să fie să nu reușim măcar la un moment dat la una dintre emisiuni să ajungă mașina de producție?! Am început ziua la autostop în mașina noastră de producție și s-a terminat în taxi. Și doar în taxi!”, a mărturisit Alexandra Ionescu, reporter Asia Express.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală, ce au făcut concurenții rătăciți și ce alte situații neprevăzute au mai apărut? Află totul urmărind clipul video de mai sus!